Banka çalışma saatleri, Kurban Bayramı dolayısıyla araştırılıyor. Kurban Bayramı tatili geçtiğimiz cuma son mesai gününün ardından başladı. 16 Haziran Pazar günü ise Kurban Bayramı 1. günü olarak kutlandı. Perşembe ve cuma günü bankaların açılıp açılmayacağı merak konusu. Peki bankalar ne zaman, hangi gün açılacak? Bugün bankalar çalışıyor mu? 20 ve 21 Haziran’da bankalar açık olacak mı? İşte detaylar.