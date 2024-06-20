|
Özgün

Bugün ve yarın aile hekimliği ve sağlık ocağı açık mı, çalışıyor mu? 20-21 Haziran aile hekimliği ve sağlık ocakları çalışma saatleri

Bugün aile hekimliği ve sağlık ocakları çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 9 gün olarak idrak edilen Kurban Bayramı tatilinin sonuna gelinirken, milyonlarca vatandaş 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günlerinin de resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, Bugün ve yarın aile hekimliği ve sağlık ocağı açık mı, çalışıyor mu? 20-21 Haziran aile hekimliği ve sağlık ocakları çalışma saatleri...

13:14 - 20/06/2024 Thursday
Yeni Şafak
Sağlık Ocağı
Sağlık Ocağı

2024 Kurban Bayramının birinci günü bu yıl 16 Haziran Pazar gününe denk gelmişti. 20 Haziran itibarıyla bayram tatili sona erdi. Kamu kurumlarında idari tatil 9 gün olmuştu. İnsanlar perşembe sabahı aile hekimliği ve sağlık ocaklarının çalışma saatlerini sorguluyor. Peki ama hastaneler, sağlık ocakları ve aile hekimliği açık mı? İşte aile hekimliği açık mı sorusunun yanıtı...

BUGÜN VE YARIN SAĞLIK OCAKLARI, AİLE HEKİMLİĞİ AÇIK MI, KAPALI MI?

Bayram tatili 657 sayılı devlet memurlarını kapsıyor. İdari izin nedeniyle Aile Hekimliği ve devlet hastaneleri 20-21 Haziran Perşembe ve cuma günleri kapalı olacak. Özel hastanelerin acil bölümleri hizmet vermeye devam edecek.

20-21 HAZİRAN RESMİ TATİL Mİ?

Kurban Bayramı 19 Haziran itibarıyla son buluyor. Hafta sonu ile birleştirilen bayram tatili kapsamında 20-21 Haziran kamu çalışanlarına idari izin olarak verilmişti. Buna göre bu iki gün resmi tatil kapsamında değil.



#sağlık ocağı
#aile hekimliği
#sağlık ocağı çalışma saatleri
#resmi tatil
1 hour ago
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İBB Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yaptı! İşte zam sonrası yeni ekmek fiyatları