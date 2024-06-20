2024 Kurban Bayramının birinci günü bu yıl 16 Haziran Pazar gününe denk gelmişti. 20 Haziran itibarıyla bayram tatili sona erdi. Kamu kurumlarında idari tatil 9 gün olmuştu. İnsanlar perşembe sabahı aile hekimliği ve sağlık ocaklarının çalışma saatlerini sorguluyor. Peki ama hastaneler, sağlık ocakları ve aile hekimliği açık mı? İşte aile hekimliği açık mı sorusunun yanıtı...
BUGÜN VE YARIN SAĞLIK OCAKLARI, AİLE HEKİMLİĞİ AÇIK MI, KAPALI MI?
Bayram tatili 657 sayılı devlet memurlarını kapsıyor. İdari izin nedeniyle Aile Hekimliği ve devlet hastaneleri 20-21 Haziran Perşembe ve cuma günleri kapalı olacak. Özel hastanelerin acil bölümleri hizmet vermeye devam edecek.
20-21 HAZİRAN RESMİ TATİL Mİ?
Kurban Bayramı 19 Haziran itibarıyla son buluyor. Hafta sonu ile birleştirilen bayram tatili kapsamında 20-21 Haziran kamu çalışanlarına idari izin olarak verilmişti. Buna göre bu iki gün resmi tatil kapsamında değil.