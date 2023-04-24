Aile Bakanlığı personel alımı
Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çeşitli meslek gruplarında görevlendirilmek üzere 2431 personel alımı yapıyor. Bu kapsamda Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru tarihlerini sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Yaşanan gelişmelerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve kadro, kontenjan sayıları merak konusu oldu. İşte 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı başvuru tarihleri.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman?
- Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çeşitli meslek gruplarında görevlendirilmek üzere 2431 personeli büyük ailemize katıyoruz. Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre, mülakatsız bir şekilde tercih ettiği pozisyonlara yerleştirilecek. Başvuru tarih aralığı 28 Nisan-08 Mayıs 2023. Hayırlı olsun" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı branş dağılımı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatı sosyal hizmet kuruluşlarının meslek ve destek personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla 2431 personel alımı yapıyor.
Alım yapılacak kadrolar; aile sosyal destek personeli, avukat, büro personeli, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, diyetisyen, hemşire, diğer sağlık personeli, öğretmen ile yurt yönetim personeli, tekniker, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi ve destek personeli olacak.