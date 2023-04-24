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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 431 personel alımı ne zaman yapılacak: İşte branş ve kontenjanları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 10 bin 900 kişiyi sözleşmeli personel kadrosu ile istihdam edeceğini duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakanlığımız taşra sosyal hizmet kuruluşlarına, meslek ve destek personeli alımına çıkıyoruz. 2 bin 431 personel alımı yapacağız." dedi. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? İşte Aile Bakanlığı personel alımı şartları neler?

10:35 . 24/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Aile Bakanlığı personel alımı

Aile Bakanlığı personel alımı

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çeşitli meslek gruplarında görevlendirilmek üzere 2431 personel alımı yapıyor. Bu kapsamda Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru tarihlerini sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Yaşanan gelişmelerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve kadro, kontenjan sayıları merak konusu oldu. İşte 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı başvuru tarihleri.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman?

  • Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çeşitli meslek gruplarında görevlendirilmek üzere 2431 personeli büyük ailemize katıyoruz. Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre, mülakatsız bir şekilde tercih ettiği pozisyonlara yerleştirilecek. Başvuru tarih aralığı 28 Nisan-08 Mayıs 2023. Hayırlı olsun" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı branş dağılımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatı sosyal hizmet kuruluşlarının meslek ve destek personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla 2431 personel alımı yapıyor.

Alım yapılacak kadrolar; aile sosyal destek personeli, avukat, büro personeli, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, diyetisyen, hemşire, diğer sağlık personeli, öğretmen ile yurt yönetim personeli, tekniker, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi ve destek personeli olacak.

Adalet Bakanlığı binlerce sözleşmeli personel alımı yapıyor: İşte kontenjan dağılımları
Adalet Bakanlığı binlerce sözleşmeli personel alımı yapıyor: İşte kontenjan dağılımları

Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı yapacak. Açıklama, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan geldi. Adalet Bakanlığının personel alımlarına dair konuşan Bozdağ, "Şu anda 22 bin 43 personel alımı için yazımızı Cumhurbaşkanlığına gönderdik. Adalet Bakanlığı alımı branş ve kontenjan dağılımına göre, Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile İcra Dairesi bünyesinde alımlar söz konusu olacak." demişti. Adalet Bakanlığı personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı şartları ile kontenjanları ve branş dağılımı.

#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#personel alımları
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
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