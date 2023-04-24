Sağlık Bakanlığı işçi kura çekilişleri için nefesler tutuldu. Sağlık Bakanlığı, 10 bin 900 sürekli, 31 bin 600 personel ise KPSS ile olmak üzere 42 bin 500 personel alımı yapıyor. Sağlık personeli alımında kura çekim tarihi belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 42 bin 500 yeni personel istihdamı için kura çekiminin 25-26 Nisan'da yapılacağını duyurdu. Peki İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi kura sonuçları nereden, nasıl sorgulanır? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı branş ve kontenjan dağılımları.