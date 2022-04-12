Aile Bakanlığı 1731 personel alımı tercihleri başladı Aile Bakanlığı, 1731 personel alacağını duyurdu. En az ilkokul mezunlarının başvurabileceği ilanın detayları merak konusu oldu. Özellikle de ilkokul mezunlarının alınacağı kadroların yanı sıra; ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarına yönelik kadroların da açılacağı belirtilerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alım ilanına başvuru yapmak isteyenler için başvuru kılavuzu yayınladı. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş başvurusu nasıl yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımı başvuru tarihleri ne zaman, başvuru şartları nedir? İşte detaylar...

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