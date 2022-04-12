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Özgün Aile Bakanlığı 1731 personel alımı tercihleri başladı
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Aile Bakanlığı 1731 personel alımı tercihleri başladı

Aile Bakanlığı, 1731 personel alacağını duyurdu. En az ilkokul mezunlarının başvurabileceği ilanın detayları merak konusu oldu. Özellikle de ilkokul mezunlarının alınacağı kadroların yanı sıra; ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarına yönelik kadroların da açılacağı belirtilerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alım ilanına başvuru yapmak isteyenler için başvuru kılavuzu yayınladı. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş başvurusu nasıl yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımı başvuru tarihleri ne zaman, başvuru şartları nedir? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımı başvurusu nasıl yapılır: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1731 personel alımı tarihi ne zamana kadar?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur ve işçi personel alımı yapacağını açıkladı. Aile Bakanlığı'na iş başvurusu nasıl yapılır, başvuru tarihleriyle, başvuru şartları detayları...

İŞÇİ VE MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

  1. T.C. vatandaşı olmak,
  2. 18 yaşını bitirmiş olmak,
  3. Kamu haklarından yoksun kalmamak,
  4. Görevini yapmasına sağlık sorunu olmaması,
  5. Suç hükümlülüğü bulunmamak,
  6. Askerlik sorunu olmamak,
  7. Kadroların ve unvanların özel şartlarına uymak,

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI MEMUR ALIMI KADRO DAĞILIMI

  • İlkokul, Ortaokul, İlköğretim Mezunu: 770 Hizmetli alımı yapılacak.
  • Orta Öğretim Mezunu: Memur, Teknisyen, Sağlık Teknisyeni, Hemşire, Sürekli İşçi kadrolarında 616 Personel Alımı Yapılacak.
  • Ön Lisans Mezunu: Çocuk Eğitimcisi, Memur, Sağlık Teknikeri, Sürekli İşçi, Tekniker, Anbar Memuru, Sürveyan kadrolarında 146 Memur Alımı Yapılacak.
  • Lisans Mezunu: Memur, Diyetisyen, Avukat, Sosyolog, Mühendis, Psikolog, Öğretmen, İş Ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist), Puantör, Sürekli İşçi kadrolarında 199 Memur Alımı Yapılacak.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI MEMUR ALIMI İÇİN KPSS ŞARTI ARANIYOR MU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımı için başvuru yapan kişilerin Kamu Personel Seçme Sınavı şartı aranmaygacağı aktarıldı.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında hak sahibi olup, memur olmak isteyen engelli vatandaşların, engelli kontenjanı çerçevesinde ve 657 sayılı Kanunun 53. maddesine istinaden engelliler için yapılacak olan merkezi sınavda (EKPSS) başarılı olmaları halinde bu sınav sonucuna göre ÖSYM Başkanlığınca yapılacak yerleştirme işlemlerine katılmaları ve adayların memur olarak istihdam edilmeleri mümkün olacak.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımına başvuru yapacak adaylar tercih işlemlerini 12 Nisan – 27 Nisan 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabilecektir.

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