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Özgün AUZEF AKSİS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama 2022
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AUZEF AKSİS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama 2022

AUZEF sınav giriş belgesi ile ilgili son duyurular takip ediliyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vize sınavları için geri sayım sürüyor. 2022 AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı içeriğimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AUZEF SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA: AUZEF ara sınav giriş yerleri belli oldu mu?
AUZEF sınav giriş yerleri 2022

İÜ AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama AKSİS üzerinden gerçekleştirilecek. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınav yerleri açıklaması öncesinde kurumdan ALES sınavı nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için açıklama geldi.

AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

AUZEF sınav giriş belgesi henüz erişime açılmadı. Ancak 13 - 14 Kasım 2021 tarihlerinde yapılan güz dönemi ara sınav giriş belgeleri 9 Kasım tarihinde yayımlanmıştı. Bu kapsamda 16-17 Nisan’da yapılacak sınavların giriş belgelerinin bu hafta içerisinde yayınlanacağı söylenebilir. Adaylar sınav giriş belgelerini http://auzefsinav.istanbul.edu... adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak alabildiler.

2022 AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?

Bahar Dönemi ara sınavları

16 Nisan 2022: 09.30 / 14.00

17 Nisan 2022: 09.30 / 15.00

Bahar Dönemi final sınavları

4-5 Haziran 2022

Telafi sınavları

2-3 Temmuz 2022

Üç Ders sınavı

24 Temmuz 2022

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