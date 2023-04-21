Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada çeşitli kadrolarda 2431 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, personel alımına ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Çeşitli meslek gruplarında görevlendirilmek üzere 2431 personeli büyük ailemize katıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Yapılan açıklamanın ardından başvuru tarihleri netlik kazanırken, kadro dağılımı da belli oldu.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çeşitli meslek gruplarında görevlendirilmek üzere 2431 personeli büyük ailemize katıyoruz. Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre, mülakatsız bir şekilde tercih ettiği pozisyonlara yerleştirilecek. Başvuru tarih aralığı 28 Nisan-08 Mayıs 2023. Hayırlı olsun" dedi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Şartlara ilişkin henüz net bir açıklama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin detaylar geldiğinde haberimize eklenecektir..

Alımlar önümüzdeki hafta içinde cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden gerçekleştirilecek. Sadece KPSS puan üstünlüğüne göre alım olacak. Alıma ilişkin duyuru, ilan ve başvurular Bakanlık web sitesinde ilerleyen günlerde yayımlanacak.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI HANGİ MESLEK GRUPLARINA OLACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatı sosyal hizmet kuruluşlarının meslek ve destek personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla 2431 personel alımı yapıyor.

Alım yapılacak kadrolar; aile sosyal destek personeli, avukat, büro personeli, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, diyetisyen, hemşire, diğer sağlık personeli, öğretmen ile yurt yönetim personeli, tekniker, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi ve destek personeli olacak.











