Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde seçimlerin yenilenmesine ilişkin kararı imzalamasının ardından açıklama yaptı. Anayasanın 116'ncı maddesinin verdiği yetkiyle, 18 Haziran'da yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzaladığını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye için hemen şimdi, diyerek 14 Mayıs’ı, 6 Şubat yıkımının izlerini silecek hayırlı bir yarışa dönüştürmek istiyoruz. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak bizimle yarışacak ve TBMM'de temsil için mücadele edecek herkesten bu samimi çağrımıza destek bekliyoruz. Hazırladığımız bütün müzikleri yasaklıyoruz, müziksiz bir kampanya olacak, ikili görüşmeler suretiyle bu kampanyamızı sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 seçim kararını imzaladı

AK Parti adaylık başvuruları ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kararını almasının ardından AK Parti’de bir hafta sürecek milletvekilliği başvuru süreci başlayacak. AK Parti’nin milletvekili aday adaylığı için belirleyeceği tarife ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Erdoğan’ın mevcut tüm milletvekillerinin yeniden aday adaylığı başvurusu yapmasını istediği; mevcut bakanların ise adaylık için Erdoğan’dan işaret bekleyeceği ifade ediliyor. 19 Mart’ta başlayacak temayül yoklamaları sürecinin ardından aday adayları tek tek mülakata çağrılacak; ardından Erdoğan listeye son şeklini verecek. Aday listeleri 7 Nisan’da YSK’ya teslim edilecek.

AK Parti milletvekili adaylık başvuru ücretleri nereye yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Partimize adaylık başvurusu yapacak herkes, belirlenecek asgari tutarı AFAD’ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatıracaktır.” açıklamasını yaptı.

CHP milletvekili adaylık ücreti

CHP milletvekili adayı başvuru ücretleri ne kadar?

Cumhuriyet Halk Partisi’nde adaylık süreci 13 Mart itibarıyla başlayacak. Edinilen bilgiye göre aday adayı başvurusu için 30 bin lira ücret istenecek. Engelliler, kadınlar ve gençlerde ise aday adaylığı için 15 bin lira ücret şartı aranacak.

Yeniden Refah Partisi milletvekili başvuru ücreti

Yeniden Refah Partisi milletvekili başvuru ücreti ne kadar?

Yeniden Refah Partisi'nin milletvekili başvuru ücreti şu şekilde açıklandı: "Erkekler için 7500₺, bayanlar için 5.000₺ başvuru ücreti belirlenmiştir. Depremzedelerden (bizzat depremden etkilenmiş), engellilerden ve şehit ailelerinden gerekli belgeleri ibraz etmeleri durumunda başvuru ücreti alınmayacaktır"

Milletvekili aday adayı başvuru şartları

En az ilkokul mezunu olmak Yükümlü olduğunuz askerlik hizmetini yapmış olmak Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak Taksirli suçlar hariç bir yıl ya da daha fazla hapis yatmamak Zimmet, irtikap, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlarla, resmi ihale ve alım satıma hile karıştırmış, devlet sırlarını açığa vurmuş, terör eylemlerine katılmış ya da terör eylemleri tahrik, teşvik suçları işlememek. Milletvekili aday adayı olmak için 18 yaş şartını doldurmuş olmak gerekmektedir.

Siyasi partiler ne kadar hazine yardımı alacak?

TBMM'ye sunulan bütçeye göre 2023'te AK Parti 1 milyar 961.3 milyon, CHP 1 milyar 43,9 milyon Hazine yardımı alırken HDP'nin alacağı miktar 539.5 milyon TL oldu. İYİ Parti’ye ise 153.1 milyon lira hazine yardımı yapılacak.











