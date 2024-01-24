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AK Parti Ankara Çamlıdere Belediye Başkan adayı belli oldu

AK Parti Ankara Çamlıdere Belediye Başkan adayı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da yapılan AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda başkentin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. 31 Mart seçimlerinde AK Parti Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Hazım Caner Can oldu. Hazım Caner Can kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Hazım Caner Can hakkında merak edilenler...

15:30 - 24/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Hazım Caner Can
Hazım Caner Can

AK Parti Çamlıdere için Hazım Caner Can aday olarak gösterdi. Bu gelişmenin ardından Hazım Caner Can hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Hazım Caner Can kimdir?

AK Parti Ankara Çamlıdere Belediye Başkan adayı kim?

AK Parti Ankara Çamlıdere Belediye Başkan adayı Hazım Caner Can oldu.

Hazım Caner Can Kimdir?

Çamlıdere Belediye Başkan adayı Hazım Caner Can, 1955 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji bölümünden 1979-1980 yıllarında mezun oldu. Kariyerine Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdürlük Başraportörü olarak başlayan Hazım Caner Can, 1983 yılında bu görevinden ayrılarak ticaret hayatına adım attı. Siyasi kariyerine ilk adımını 29 Mart 2004'te attı ve bu tarihten itibaren Çamlıdere Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. 2009 yılında ikinci kez seçilen Can, 2014 seçimlerinde üçüncü kez Çamlıdere Belediye Başkanlığı'na seçildi.



#Ak Parti
#Ankara
#Çamlıdere
#Hazım Caner Can
#Yerel Seçimler
#Belediye Başkan Adayı
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