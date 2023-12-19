2024 yerel seçimleri için aday belirleme işlemleri ve hangi isimlerin ön plana çıktığı en çok merak edilen konular arasında. AK Parti'de seçim mesaisi sürerken belediye başkanı aday listeleri de sorgulanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da yerel seçim çalışmalarına devam ediyor. İstanbul'da bugün temayül yoklaması yapılacak. Peki, AK Parti belediye başkanı adaylarını ne zaman açıklayacak?

AK PARTİ BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da yerel seçim çalışmalarına devam ediyor. İstanbul'da bugün temayül yoklaması yapılacak. 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere geri sayım devam ederken, AK Parti'nin İstanbul'da çıkaracağı aday merak edilmeye devam ediyor. A Haber muhabiri Rüya Akkuş, AK Parti'nin aday mesaisi ile ilgili detayları canlı yayında açıkladı. Akkuş, 15 Ocak tarihine dikkat çekti.

ERDOĞAN- BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

Peki liderler ne zaman görüşecek? Bizler büyük bir olasılıkla bu görüşmenin çarşamba günü olmasını bekliyoruz. Ama değilse perşembe günü MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya gelecekler. Ve söz konusu iş birliği taslağına son şeklini de vermiş olacaklar.

30 BÜYÜKŞEHİRDE İŞ BİRLİĞİ

Peki bu zamana kadar nasıl bir anlaşma içerisinde oldular? 30 büyükşehirde bir iş birliği söz konusu. Bunlardan 28'inde AK Parti adayını çıkartacak gibi gözüküyor. MHP de AK Parti'nin adayını destekleyecek. Ama yine Mersin ve Manisa gibi illerde bu kez MHP'ye bırakılacak. Bu kez de AK Parti MHP'nin adayını desteklemiş olacak.

ADAYLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Peki adaylar ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralık ayının son haftasını işaret etmişti. Önümüzdeki hafta da yine AK Parti'nin grup toplantısı olacak Meclis'te. Dolayısıyla biz orada bilhassa 3 büyükşehir diyebilir aslında; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı isimleri bazı adayları açıklamasını bekliyoruz. Ama çok daha büyük bir lansman, çok daha büyük bir kampanya süreci işletileceğini söylemek mümkün.

15 OCAK DETAYI

Tıpkı YSK nasıl ki 1 Ocak tarihi itibarıyla seçim takvimini başlatıyorsa, AK Parti de 1 Ocak itibarıyla artık sahaya inin ve çalışın diyecek. Kampanyanın lansmanı ise 15 Ocak tarihinde yapılacak. Burada hemen bir hususun altını çizelim; 15 Ocak tarihi önemli. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Ocak 1994 yılında İBB başkanlığına adaylığını açıklayarak siyaset sahnesine girmişti. Dolayısıyla kendisi 30 yıl sonra 2024 yılında kendi adaylarını yine 15 Ocak tarihinde açıklıyor olacak ki önemli hususlardan bir tanesi.

ALİ İHSAN YAVUZ: "SONA YAKLAŞIYORUZ"

Cumhur İttifakı'nda yerel seçim çalışmaları sürerken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. AK Partili Yavuz, "MHP ile sıkı bir çalışma sürecindeyiz, sona yaklaşıyoruz" dedi.

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, A Haber'de Cumhur İttifakı'nın yerel seçim çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu. AK Partili Yavuz'un konuşmasından satır başları şöyle:

Özel bir durum. Sayın Cumhurbaşkanımız buradaysa bugün teşkilattaysa ve böyle bir çalışma yapılıyorsa bu çok özel bir durum demektir ama mesele bugün başlamıyor. Çok önceden beri uzun bir sürece sarih çalışmalar var ve son özellikle 5-6 aydır bu çalışma temposu arttı..

Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle biz de her birim Genel Merkez nezdinde sürece dönük gerçekten çok muhkem çalışmalar yaptık. Bu o çalışmaların en önemli halkalarından birisi. Bu noktaya gelmeden önce bütün İstanbul'da ve bütün Türkiye'de memnuniyet anketleri yapıldı. İstanbul'un her ilçesini kapsayacak şekilde 4-5 tane memnuniyet anketi var AK Parti'nin elinde.

TEMAYÜL YOKLAMASI YAPILDI

Ama döndük bir temayül yoklaması yaptık. Sadece İstanbul'da 10 bin kişi oy kullandı. Bütün Türkiye'de 160 bin kişinin oy kullanma hakkı olduğu ama yaklaşık 130 bin kişinin oy kullandığı bir temayül süreci geçirdik.

Bu halka da o önemli halkalardan bir tanesi. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat başkanlık etmek suretiyle teşkilat mensuplarının düşüncesi alınıyor. Kim var orada? İstanbul'da oturan MKYK üyeleri var. 3 kademe ilçe başkanları. Kadın ve gençlik ve ana kademe başkanları. İl yönetim kurulu üyeleri ve belediye başkanlarından oluşuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız onlarla istişare edecek...

İSTİŞARE VURGUSU

İzmir için de aynı çalışma yapıldı. Ankara'da yapıldı. Adana'da yapıldı. Temayül yoklamasının üstüne olan işler bunlar fazladan. Anket çalışmasının üstüne olan şeyler. Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten dünyanın bence en tepedeki lideri diyebileceğimiz bir halde bulunuyor ve ondan öğrendiğimiz çok şey var. Aslında biz teşkilatçılığımızla övünüyoruz bir anlamda Genel Merkez'de ama onun da temelinde Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'daki teşkilatçılık anlayışı var.

Cumhurbaşkanımız istişarelere çok önem veriyor. Her konuya ilişkin çok geniş istişarelerde ve çok yoğun istişarelerde bulunuyor.

Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'u avucunun içi gibi bildiğini hepimiz biliyoruz. Aslında 18 Mayıs akşamı startı verdiğini biliyoruz. Hemen seçim bittiği anda başladığını bütün Türkiye biliyor.

Projeleri olan, tüm odağı İstanbul olan bir aktör olacak. Anketler yolumuzu aydınlatmak için, kamuoyuna dönük değil.

Ocak ayı sonuna kadar ilçelerin tamamı bitecektir. MHP ile sıkı bir çalışma sürecindeyiz, sona yaklaşıyoruz.







