Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum olmasından sonra İstanbul ilçe AK Parti belediye başkan adayları kim olacağı merak ediliyordu. AK Parti’nin Büyükçekmece belediye başkan adayı belli oldu. Peki AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı adayı kim oldu?