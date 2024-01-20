Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum olmasından sonra İstanbul ilçe AK Parti belediye başkan adayları kim olacağı merak ediliyordu. AK Parti’nin Büyükçekmece belediye başkan adayı belli oldu. Peki AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı adayı kim oldu?
AK PARTİ BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
AK Parti’nin Büyükçekmece belediye başkan adayı Recep Erol oldu. Peki Büyükçekmece AK Parti belediye başkan adayı Recep Erol kimdir, nereli, hangi görevlerde bulundu, mesleği nedir?
RECEP EROL KİMDİR?
Recep Erol, 12 Kasım 1968 tarihinde İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına Büyükçekmece İlkokulu'nda başlayan ve ortaöğrenimini Büyükçekmece Lisesi'nde tamamlayan Erol, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Sakarya Mühendislik Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi Yerel Yönetimler Akademisi'nden mezun olmuştur.
1990 yılında muhasebe sorumlusu olarak özel sektörde iş hayatına atılan Recep Erol, Muhasebe Müdürü ve Mali Müşavir olarak çeşitli görevlerde bulunmuştur. 1998 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) unvanı alarak kendi danışmanlık şirketini kurmuş ve serbest meslek hayatına başlamıştır.