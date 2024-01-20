AK Parti 31 Mart 2024’de gerçekleşecek olan yerel seçimleri için belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum olmasından sonra şimdi de İstanbul ilçe belediye başkan adayları tek tek belli oldu. AK Parti’nin kalelerinden olarak görülen Küçükçekmece'de kimin belediye başkan adayı olacağı büyük merak konusu. Peki AK Parti Küçükçekmece belediye başkan adayı kim oldu? Küçükçekmece'de AK Parti kimi aday gösterdi? İşte detaylar.
AK PARTİ KÜÇÜKCEKMECE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
AK Parti’nin Küçükçekmece belediye başkan adayı Aziz Yeniay oldu.
AZİZ YENİAY NERELİDİR?
Aziz Yeniay, 1963 senesinde Malatya'da dünyaya geldi. Yeniay, 2004-2014 seneleri arasında Küçükçekmece ilçesi belediye başkanlığı yaptı.
Malatya'da eğitim hayatına başlayan Yeniay, 1986 senesinde Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi. Yeniay, "Yüksek Yapılar" alanında Yüksek Lisansını tamamladı.
Bir süre özel sektörde Mühendislik ve müteahhitlik hizmetleri yürüttü. 1992 yılı yerel ara seçimleriyle başlayan siyasi hayatı, sırasıyla;
1992 - 1994 Güngören Belediye Başkan Yardımcılığı,
1994 - 1999 Esenler Belediye Başkan Vekilliği ve Başkan Yardımcılığı,
1999 - 2004 Zeytinburnu Belediyesinde bir süre Belediye Başkan Vekilliği ve Başkan Yardımcılığı,
1995 - 2004 yılları arası 9 yıl süreyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde İmar Komisyonu Başkanlığı;
1995 - 2004 yılları arası siyasi partilerde İl Yönetim Kurulu üyeliği,
2004 yılı ve 2009 yılı yerel seçimler sonucunda iki dönem Küçükçekmece Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Yeniay, 2014 yılında belediye başkanlığı görevini bırakarak tekrar inşaat işlerine döndü.
Aziz Yeniay, evli ve üç çocuk babasıdır.