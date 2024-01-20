AK Parti 31 Mart 2024’de gerçekleşecek olan yerel seçimleri için belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum olmasından sonra şimdi de İstanbul ilçe belediye başkan adayları tek tek belli oldu. AK Parti’nin kalelerinden olarak görülen Küçükçekmece'de kimin belediye başkan adayı olacağı büyük merak konusu. Peki AK Parti Küçükçekmece belediye başkan adayı kim oldu? Küçükçekmece'de AK Parti kimi aday gösterdi? İşte detaylar.