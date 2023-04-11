|
Reklam
Reklam
Özgün

AK Parti 2023 seçim şarkısı belli oldu

28. Dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala AK Partisi'nin seçim sürecinde kullanacağı şarkı belli oldu. AK Parti’nin seçim beyannamesinin açıklandığı ve aday tanıtımının yapıldığı toplantıda Yücel Arzen ve ekibi tarafından seçim şarkısı Söyle ilk defa seslendirildi.

17:52 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
AK Parti seçim şarkısı

AK Parti seçim şarkısı

14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimler için geri sayım sürerken AK Parti'nin yeni seçim şarskısı da belli oldu. AK Parti'den İstanbul 3. bölge milletvekili adayı olan müzik sanatçısı Yücel Arzen tarafından bestelenen şarkının ismini de bizzet Arsen açıkladı.

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan Arzen AK Parti'nin seçim çalışmaları için 'Söyle' isimli bir şarkı hazırladığını ve salonda seslendireceğini açıklayan Arzen, "Yeni bir Kuvayi Milliye şarkısı, marşı" dedi. İşte AK Parti 2023 seçim şarkısıX



#ak parti
#ak parti seçim şarkısı
#2023 seçimi
#söyle şarkısı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.