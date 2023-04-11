AK Parti seçim şarkısı
14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimler için geri sayım sürerken AK Parti'nin yeni seçim şarskısı da belli oldu. AK Parti'den İstanbul 3. bölge milletvekili adayı olan müzik sanatçısı Yücel Arzen tarafından bestelenen şarkının ismini de bizzet Arsen açıkladı.
AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan Arzen AK Parti'nin seçim çalışmaları için 'Söyle' isimli bir şarkı hazırladığını ve salonda seslendireceğini açıklayan Arzen, "Yeni bir Kuvayi Milliye şarkısı, marşı" dedi. İşte AK Parti 2023 seçim şarkısıX