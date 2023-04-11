AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda AK Parti'nin yeni seçim müziği de görücüye çıktı. Dinleyenleri mest eden şarkıyı seslendiren AK Parti İstanbul Milletvekili adayı da olan sanatçı Yücel Arzen, "Yeni bir Kuvayi Milliye şarkısı, marşı" diye konuştu.