AK Parti Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin milletvekili aday listesi belli oldu

AK Parti 2023 Ordu, Giresun, Trabzon, Artvin milletvekili adayları tam liste
AK Parti'de aday isimleri belli oldu. AK Parti'nin kesinleşen aday listesine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra, Tuğrul Türkeş Ankara 1. Bölge 1. sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge 1. sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge 1. sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday gösterildi. Listelerinde 113 kadın ve 5 engelli adaya yer veren AK Parti'de en genç aday İzmir 1. bölgeden 18 yaşındaki Nisa Alptekin, en yaşlı aday ise İstanbul 3. bölgeden 73 yaşındaki Şamil Ayrım oldu. Peki, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin milletvekili adayları kimdir? İşte AK Parti 2023 Ordu, Giresun, Trabzon, Artvin adayları tam liste.
AK Pari Trabzon milletvekili adayları 14 Mayıs 2023 seçimi
- Adil Karaismailoğlu
- Mustafa Şen
- Yılmaz Büyükaydın
- Vehbi Koç
- Meryem Sürmen
- Zafer Ofluoğlu
AK Pari Giresun milletvekili adayları 14 Mayıs 2023 seçimi
1 Prof. Dr. Nazım Elmas
2 Ali Temur
3 Tolga Erener
4 Berrin Aydın
AK Pari Ordu milletvekili adayları 14 Mayıs 2023 seçimi
- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
- İbahim Ufuk Kaymak
- Mustafa Hamarat
- İsa Yüksel
- Samet Özdemir
- İsa Gül
AK Pari Rize milletvekili adayları 14 Mayıs 2023 seçimi
- Muhammed Avcı
- Harun Mertoğlu
- Yılmaz Katmer
AK Pari Artvin milletvekili adayları 14 Mayıs 2023 seçimi
- Faruk Çelik
- Ahmet Erdem