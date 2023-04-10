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AK Parti Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin milletvekili aday listesi belli oldu

AK Parti milletvekili adayları belli oldu. 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili genel seçimleri için partiler milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. AK Parti’nin 22’si milletvekili olan 26 MYK üyesinden 12’si listelerde yer almadı. Ulaştıma ve Haberleşme Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra, Ordu’da ise Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 1. sırada listeye gerdi. Peki, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin milletvekili adayları kimdir? İşte AK Parti 2023 Ordu, Giresun, Trabzon, Artvin milletvekili adayları tam liste.

16:11 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
AK Parti 2023 Ordu, Giresun, Trabzon, Artvin milletvekili adayları tam liste

AK Parti 2023 Ordu, Giresun, Trabzon, Artvin milletvekili adayları tam liste

AK Parti'de aday isimleri belli oldu. AK Parti'nin kesinleşen aday listesine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra, Tuğrul Türkeş Ankara 1. Bölge 1. sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge 1. sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge 1. sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday gösterildi. Listelerinde 113 kadın ve 5 engelli adaya yer veren AK Parti'de en genç aday İzmir 1. bölgeden 18 yaşındaki Nisa Alptekin, en yaşlı aday ise İstanbul 3. bölgeden 73 yaşındaki Şamil Ayrım oldu. Peki, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin milletvekili adayları kimdir? İşte AK Parti 2023 Ordu, Giresun, Trabzon, Artvin adayları tam liste.

AK Pari Trabzon milletvekili adayları 14 Mayıs 2023 seçimi

  1. Adil Karaismailoğlu
  2. Mustafa Şen
  3. Yılmaz Büyükaydın
  4. Vehbi Koç
  5. Meryem Sürmen
  6. Zafer Ofluoğlu

AK Pari Giresun milletvekili adayları 14 Mayıs 2023 seçimi

1 Prof. Dr. Nazım Elmas

2 Ali Temur

3 Tolga Erener

4 Berrin Aydın

AK Pari Ordu milletvekili adayları 14 Mayıs 2023 seçimi

  1. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
  2. İbahim Ufuk Kaymak
  3. Mustafa Hamarat
  4. İsa Yüksel
  5. Samet Özdemir
  6. İsa Gül

AK Pari Rize milletvekili adayları 14 Mayıs 2023 seçimi

  1. Muhammed Avcı
  2. Harun Mertoğlu
  3. Yılmaz Katmer

AK Pari Artvin milletvekili adayları 14 Mayıs 2023 seçimi

  1. Faruk Çelik
  2. Ahmet Erdem
AK Parti milletvekili adayları belli oldu: İşte 2023 seçimi milletvekili adayları
AK Parti milletvekili adayları belli oldu: İşte 2023 seçimi milletvekili adayları

AK Parti 2023 seçimlerine yoğun bir şekilde çalışıyor. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 2023 seçimi için aday adaylığı için toplam müracaat sayısının 6 bin 25 olduğunu açıkladı. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan’da YSK’ya teslim edilecek. AK Parti'nin aday listesi kesinleşti. Buna göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge 1. sıradan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu. Peki AK Parti milletvekili aday adayları kimlerdir? AK Parti İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa milletvekili adayları belli oldu mu? İşte 2023 milletvekili aday listesi.

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