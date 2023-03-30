2023 seçimleri Memleket Partisi milletvekili adayları listesi
Memleket Partisi milletvekili aday adayları kimdir? 2023 Memleket Partisi milletvekili adayları araştırılıyor. Memleket Partisi’den milletvekilliği başvurusu yapan ve aday olarak seçime girmek isteyen kişiler listelerin milletvekili aday listeleri sorgulanıyor.
Memleket Partisi milletvekili aday listesi belli oldu mu?
Memleket Partisi, 28. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) 14 Nisan’da teslim edecek. YSK’ya teslim edilen milletvekili listesi sonrası hangi isimlerin Memleket Partisi’nden milletvekili adayı olduğu da netlik kazanmış olacak.
Memleket Partisi Giresun milletvekili aday adayları
14 Mayıs seçimlerinde Memleket Partisi Giresun milletvekili aday adayları başvurularını yaptılar.
Memleket Partisi Muğla milletvekili aday adayları
Memleket Partisi Muğla milletvekili aday adayları belli oldu. Memleket Partisi'nden Muğla Milletvekili aday adaylığını açıklayanlar şu isimlerden oluştu:
- İbrahim Şimşek,
- Canan Karaosmanoğlu,
- İsmail Ünsal Tırban,
- Subutay Akça,
- Yusufcan Yoldaş Kaya,
- Ümit İftar,
- Osman Kurtuluş,
- Süleyman Dinçberk,
- Tuğçe Yezdan Bülbül,
- Muhammet Çabuk,
- Busa Tokaç,
- Necdet Efe Tuncay,
- Efe Kadir Kazık,
- Muhammet Ali Acar
Memleket Partisi Kocaeli milletvekili aday adayları
Murat Erinç, Mehmet Bali
2023 seçim takvimi
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), dünkü toplantılarına ilişkin kararlarına göre, yurt içinde 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek.
Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına 19 Nisan'da başlanacak. Cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili seçimi ve cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs'ta kullanılmak üzere, toplam 249 milyon 670 bin 310 adet birleşik oy pusulası bastırılacak.
24 Haziran 2018 seçimlerinde Muharrem İnce yüzde kaç oy aldı?
Muharrem İnce 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP’nin adayı olmuştu. İnce bu seçimde yüzde 26 oy almıştı. Bu seçimde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranı yüzde 53, Meral Akşener’in oy oranı yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranı yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranı yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranı ise yüzde 1 olmuştu.