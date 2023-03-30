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Memleket Partisi milletvekili aday listesi 2023 belli oldu mu?

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde 600 milletvekili seçilecek. Partiler yapılan başvurulara göre illerde listelerini oluşturacak. Muharrem İnce’nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi milletvekili adayları partinin seçmenleri tarafından sorgulanıyor. Muharrem İnce 100 bin imzayı toplayarak cumhurbaşkanı adayı olurken, partisi de herhangi bir ittifak içinde yer almayarak kendi logosu ile seçimlere girecek. Peki, Memleket Partisi milletvekili aday adayları kimdir? Memleket Partisi milletvekili adayları belli oldu mu?

11:14 . 30/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
2023 seçimleri Memleket Partisi milletvekili adayları listesi

2023 seçimleri Memleket Partisi milletvekili adayları listesi

Memleket Partisi milletvekili aday adayları kimdir? 2023 Memleket Partisi milletvekili adayları araştırılıyor. Memleket Partisi’den milletvekilliği başvurusu yapan ve aday olarak seçime girmek isteyen kişiler listelerin milletvekili aday listeleri sorgulanıyor.

Memleket Partisi milletvekili aday listesi belli oldu mu?

Memleket Partisi, 28. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) 14 Nisan’da teslim edecek. YSK’ya teslim edilen milletvekili listesi sonrası hangi isimlerin Memleket Partisi’nden milletvekili adayı olduğu da netlik kazanmış olacak.

Memleket Partisi Giresun milletvekili aday adayları

14 Mayıs seçimlerinde Memleket Partisi Giresun milletvekili aday adayları başvurularını yaptılar.

Sinem Altındaş, Vehbi Güven, Yunus Türk
ve
Erkan Şenel
adaylığı dosyalarını genel merkeze sundular.

Memleket Partisi Muğla milletvekili aday adayları

Memleket Partisi Muğla milletvekili aday adayları belli oldu. Memleket Partisi'nden Muğla Milletvekili aday adaylığını açıklayanlar şu isimlerden oluştu:

  • İbrahim Şimşek,
  • Canan Karaosmanoğlu,
  • İsmail Ünsal Tırban,
  • Subutay Akça,
  • Yusufcan Yoldaş Kaya,
  • Ümit İftar,
  • Osman Kurtuluş,
  • Süleyman Dinçberk,
  • Tuğçe Yezdan Bülbül,
  • Muhammet Çabuk,
  • Busa Tokaç,
  • Necdet Efe Tuncay,
  • Efe Kadir Kazık,
  • Muhammet Ali Acar

Memleket Partisi Kocaeli milletvekili aday adayları

Murat Erinç, Mehmet Bali

2023 seçim takvimi

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), dünkü toplantılarına ilişkin kararlarına göre, yurt içinde 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek.

Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına 19 Nisan'da başlanacak. Cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili seçimi ve cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs'ta kullanılmak üzere, toplam 249 milyon 670 bin 310 adet birleşik oy pusulası bastırılacak.

24 Haziran 2018 seçimlerinde Muharrem İnce yüzde kaç oy aldı?

Muharrem İnce 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP’nin adayı olmuştu. İnce bu seçimde yüzde 26 oy almıştı. Bu seçimde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranı yüzde 53, Meral Akşener’in oy oranı yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranı yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranı yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranı ise yüzde 1 olmuştu.

Yeniden Refah Partisi (YRP) milletvekili adayları listesi belli oldu mu? 14 Mayıs 2023 seçimi
Yeniden Refah Partisi (YRP) milletvekili adayları listesi belli oldu mu? 14 Mayıs 2023 seçimi

Türkiye’de, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için çalışmalar sürüyor. 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyecek olan Yeniden Refah Parti, milletvekili seçiminde ise kendi adaylarını çıkaracak. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan’da YSK’ya teslim edilecek. 19 Nisan'da ise milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki Yeniden Refah Partisi milletvekili aday listeleri ne zaman açıklanacak? YRP milletvekili aday adayları kimlerdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Van, Kahramanmaraş milletvekili adayları belli oldu mu? İşte 2023 seçim takvimine ilişkin tüm detaylar.

MHP milletvekili aday listesi 2023 açıklandı mı?
MHP milletvekili aday listesi 2023 açıklandı mı?

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili aday listeleri MHP seçmeni tarafından araştırılıyor. Milliyetçi Hareket Partisi’nde milletvekili aday adaylığı başvurusu için tanınan süre 22 Mart akşam itibariyle sona erdi. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan’da YSK’ya teslim edilecek. 19 Nisan'da ise milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. MHP seçimlerde Cumhur İttifakı çatısı altında kendi logosu ile girecek. 81 ilde de milletvekili adayı çıkaracak. Peki MHP milletvekili aday listeleri ne zaman açıklanacak? MHP milletvekili aday adayları kimlerdir? MHP İstanbul, Ankara, İzmir milletvekili adayları belli oldu mu? İşte MHP Malatya, Edirne, Van, Kocaeli milletvekili aday adayı listesi.


#Memleket Partisi
#Memleket Partisi milletvekili adayları listesi
#muharrem ince
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