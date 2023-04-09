CHP milletvekili aday listesi
CHP 14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili aday listesi sorgulanıyor. CHP, 28. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. YSK’ya teslim edilen milletvekili listesi sonrası hangi isimlerin CHP’nin milletvekili adayı olduğu da netlik kazanmış oldu.
CHP ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Orhan Sümer
2. Müzeyyen Şevkin
3. Burhannetin Bulut
4. Sadullah Kısacık (DEVA Partisi)
5. Ayhan Barut
6. Berke Duvan
7. Hüseyin Keser
8. Erkan Karakaya
9. Orhan Toplum
10. Kübra Özbiçer
11. Ahmet Korkmaz
12. Sercan Polat
13. Murat Öztanrıöver
14. Ebru Yılmaz
15. Elife Müftüoğlu
CHP ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Abdurrahman Tutdere
2. Kenan Doğan
3. Adnan Ağır
4. Ömer Turan
5. Songül Varki Yıldırım
CHP AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Burcu Köksal
2. Fatih Aydın
3. Abidin Yağcı
4. Ali Arıkan
5. İbrahim Kadıoğlu
6. Anıl Halis Akar
CHP AĞRI MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. İbrahim Varol
2. Abdurrahman Polat
3. Ertuğrul Eryılmaz
4. Zekiye Altay
CHP AMASYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Reşat Karagöz
2. Arif Yılmaz
3. Zeynep Ateş
CHP ANKARA BİRİNCİ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Gamze Taşçıer
2. Deniz Demir
3. Okan Konuralp
4. Sadullah Ergin (DEVA Partisi)
5. Aliye Timisi Ersever
6. Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)
7. Deniz Çakır
8. Kemal Akkurt
9. Aysun Palalı Köktaş
10. Elif Topkaya Sevinç
11. Hüseyin Can Güner
12. Aycan Günday Koçtürk
13. Armağan Erdoğan
CHP ANKARA İKİNCİ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Murat Emir
2. İdris Şahin (DEVA Partisi)
3. Semra Dinçer
4. İrem Yaman (İYİ Parti)
5. Orkun Kamber
6. Ali Rıza Erbay
7.Erdal Kiziroğlu
8. Özkan Aktan
9. Funda Cengiz
10.Erol Tosun
11. Nursel Öcal
CHP ANKARA ÜÇÜNCÜ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Tekin Bingöl
2. Umut Akdoğan
3. Mesut Doğan (Saadet Partisi)
4. Aylin Yaman
5. Ahmet Ersen Özsoy
6. Mehmet Akyürek
7. Mehtap Yücel
8. Mehmet Yula
9. Zeynep Esra Özdemir
10. Ömer Yılmaz
11. Elmas Kübra Karaca
12. Hasan Cem Yılmaz
CHP ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Sururi Corabatur
2. Cavit Arı
3. Aliye Coşar
4. Mustafa Erdem
5. Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)
6. Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)
7. Murat Özçelik
8. Ercüment Taşdemir
9. Nilüfer Defeci
10. Vahap Tuncer
11. Sibel Gezen
12. Ramiz Atakan
13. Emrah Yurtlak
14. Zehra Milli
15. Hatice Kübra Turan
16. Müge Gezginci Uysal
17. Mehmet Gök
CHP ARDAHAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Özgür Erdem İncesu
2. Özel Özen
CHP ARTVİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Uğur Bayraktutan
2. Oğuz Kurdoğlu
CHP AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Bülent Tezcan
2. HüseyinYıldız
3. Süleyman Bülbül
4. Evrim Karakoz
5. Nilüfer Ünüvar
6. Gamze Yolcu Metin
7. Ziya Yılmaz
8. Nebahat Oskay Ürün
CHP BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Ensar Aytekin
2. Serkan Sarı
3. Burak Dalgın
4. Seval Bozkurt
5. Selim Panç
6. Fatma Salı Karabacakoğlu
7. Dilek Yalçın
8. Gülizar Yıldız
9. Muharrem
CHP BARTIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Aysu Bankoğlu
2. Ceyda Sargın
CHP BATMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1.Hüseyin Yaşar
2. Dicle Arslan
3.Orhan Ekmen
4. Abdullah Polat
5. Menduh Atak
CHP BİLECİK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Yaşar Tüzün
Vedat Kazıcı
CHP BİNGÖL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Serdar Atalay
Mehmet Canlı
İlhami Gelen
CHP BOLU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Türker Ateş
Mehmet Burak
Zuhal Işın
CHP BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İzzet Akbulut
Hülya Gümüş
Süleyman Erman
CHP BURSA BİRİNCİ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Kayıhan Pala
Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Mehmet Atmaca
İsmet Karaca
Jülide Akköprü
Alpaslan Yıldız
Engin Tamer
Serkan Öztürk
Özgür Yıldız
Canan Akın Erdem
CHP BURSA İKİNCİ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Hasan Öztürk
Cemalettin Kani
Orhan Sarıbal
Erkan Dönmez
Şahin Sevinç
Funda Türkcoş Pekiner
Ender Teke
Huriye Canan Çelik Tunar
Mehmet Önder
Seda Bozdağ Güzelkaya
CHP ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İsmet Güneşhan
Özgür Ceylan
Yeşim Karadağ
Tuğberk Güzel
CHP ÇANKIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARII
Liste Çıkarılmadı.
CHP ÇORUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Mehmet Tahtasız
Bekir Özsaçmacı
Burçin Solmaz Polat
Seyit Ahmet Güher
CHP DENİZLİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Gülizar Biçer Karaca
Şeref Arpacı
Sema Silkin Ün
Adil Demir
Sedat Demirci
İlhan Özcan
Ayşe Hazer
CHP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Ali İhsan Merdanoğlu
Abdurrahman Ergin
Cevdet Nasıranlı
İsmail Akyıl
Gönül Özel
Laleş Ertuğrul Uysal
Esra Arslan
Mahir Yılmaz
Mehmet Ali Özmen
Zeynep Deniz Erk
Özlem Kaya
CHP DÜZCE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Talih Özcan
Hatice Aslıhan Akbal Tüysüz
Jale Uzunhasan
CHP EDİRNE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Ediz Ün
Ahmet Baran Yazgan
Ufuk Kanışkan
Ahmet Erken
CHP ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Gürsel Erol
Abdullah Akın
Ahmet Yıldız
Alım Özdemir
Azat Alınak
CHP ERZİNCAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Mustafa Sarıgül
Ufuk Aktaş
CHP ERZURUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Ayhan Koç
Murat Ozan
Celal Zunguldak
Serhat Can Eş
Erdinç Okanlı
CHP ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İslam Tekmanlı
Utku Çakırözer
Jale Nur Süllü
İbrahim Arslan
Abdülkadir Adar
İpek Çelik
Aysu Bahar Gürlek
CHP GİRESUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Elvan Işık Gezmiş
Reşat Nuri Özdemir
Fikri Bilge
Hakan Adanır
CHP GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Liste Çıkarılmadı.
CHP GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Hasan Öztürkmen
2. Melih Meriç
3. Ertuğrul Kaya (DEVA Partisi)
4. Reis Reisoğlu
5. Adile Merve Altınbaş Yılmaz
6. Erdal Geçit
7. Selim Karahan
8. Müslüm Şahinsoy
9. Hasan Gül
10. Mehmet İslam (Saadet Partisi)
11. Ahmet İdris İnal
12. Fatma Müge Düşün
13. Gökhan Çeliktürk
14. Vicdan Aktaş
CHP HAKKARİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Nazım Demir
Adnan Hatipoğlu
Sabır Diri
CHP HATAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Mehmet Güzelmansur
2. Nermin Yıldırım Kara
3. Servet Mullaoğlu
4. Necmettin Çalışkan (Saadet Partisi)
5. Hikmet Hatunoğlu
6. Rahmi Vardı
7. Gökhan Özer
8. Bekir Atahan
9. Cemiyet Kışlaoğlu
10. Tamer Apiş
11. Filiz Haksöz
CHP IĞDIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Yusuf Aslan
İsmail Sarıboğa
CHP ISPARTA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Hikmet Yalım Halıcı
Mehmet Tamer Cantekin
Hüseyin Yıldızhan
Hatice Yıldız
CHP İSTANBUL BİRİNCİ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Oğuz Kaan Salıcı
2. Gamze Akkuş İlgezdi
3. Fethi Açıkel
4. Gökhan Günaydın
5. Birol Aydın (Saadet Partisi)
6. Ahmet Ersagun Yücel
7. Elif Esen (DEVA)
8. Hasan Karal (DEVA)
9. Cemal Enginyurt (DP)
10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)
11. Ali Gökçek
12. Suat Özçağdaş
13. Özcan Baripoğlu
14. Sevgi Kılıç
15. Olgun Çelik
16. Doğan Çakmak
17. Kenan Otlu
18. Efendi Argunşah
19. Murat Kantekin
20. Aysemin Gülmez
21. Ahmet Can Yılmaz
22. Ebru Zor
23. Erdoğan Erden
24. Füsun Sökmez
25. Necla Erdem
26. Bülent Kulkuloğlu
27. Güllü Saran
28. Yücel Oto
29. Nejdet Ay
30. Elife Gamze Öztürk
31.Hakan Bekar
32.Dursun Can Kırtorun
33.Murat Gökhan Ofluoğlu
34.Hale Dilek Tosun
35. Abdullah Onur Bildirici
CHP İSTANBUL İKİNCİ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Namık Tan
2. Yunus Emre
3. Gökhan Zeybek
4. Enis Berberoğlu
5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)
6. Yüksel Mansur Kılınç
7. İsa Mesih Şahin (Gelecek Partisi)
8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)
9. Berna Sukas
10. Fuat Yıldırım
11. Onur Aydın
12. Işık Öğütçü
13. Soner Özimer
14. Mehmet Ali Yüksel
15. Şaban Karaaslan
16. Elmas Arus
17. Muharrem Naci Temiz
18.Sevim Yalınkılıç
19. Gözde Fil
20. Bülent Ütebay
21. Mehmet Süleyman Türker
22. Yiğit Hüseyin Numan Bıçaklı
23. Ali Arman
24. Bedia Büyükgebiz
25. Özgür Nemutlu
26. Ezgi Pekşan
27. Refik Ersin Eroğlu
CHP İSTANBUL ÜÇÜNCÜ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Engin Altay
2. Erdoğan Toprak
3. Türkan Elçi
4. İlhan Kesici
5. Zeynel Emre
6. Mustafa Yeneroğlu (DEVA)
7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)
8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)
9. Özgür Karabat
10. Medeni Yılmaz (DEVA)
11. Turan Taşkın Özer
12. Doruk Bulut
13. Oğuz Kemal Yakar
14. Turgay Özcan
15. Fevzi Donat
16. Utku Caner Çaykara
17. Hüseyin Remzi Gökbulak
18.Bayramali Çeşmeci
19.Recep Karakoç
20. Burak Yıldırım
21. Eda Kurt
22. Kazım Özeren
23. Margarit Dikme
24. Mehtap Albayrak
25.Nazlı Akyüz
26. Özlem Dokuyucu
27. Sinan Karahan
28. Sinem Özcan
29. Süleyman Şafak
30. Cemal Doğan
31. Hüseyin Arda Engizek
32.Turgut Koç
33. Server Gökmen
34. Ender Unutan Ersözlü
35. Neşe Kıyık
36. Yaren Karaca
CHP İZMİR BİRİNCİ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Yüksel Taşkın
2. Ahmet Tuncay Özkan
3. Sevda Erdan Kılıç
4. Murat Bakan
5. Ednan Arslan
6. Seda Kaya (DEVA Partisi)
7. Haydar Altıntaş (Demokrat Parti)
8. Devrim Barış Çelik
9. Sefer İpekli
10. Güldem Atabay
11. Şahbal Aras
12. Fulya Akçay
13. Mehmet Şahin Fırat
14. Birgül Değirmenci
CHP İZMİR İKİNCİ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Gökçe Gökçen
2. Rıfat Nalbantoğlu
3. Rahmi Aşkın Türeli
4. Mahir Polat
5. Salih Uzun (Demokrat Parti)
6. Deniz Yücel
7. Deniz Bilici (Gelecek Partisi)
8. Hüseyin Sezer
9. Esin Doğan Metin
11. Altan İnanç
12. Emine Helin İnan Kınay
13. Ayten Gülsever
14. Nurşen Balcı
15.Burak Kotan
CHP KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Ali Öztunç
2. İrfan Karadutlu (DEVA Partisi)
3. Mehmet Bağlar
4. Ejder Kaygusuz
5. Naile İşlek
6. Tufan Yanar
7. Aziz Cem Güner
8. Çağatay Atasay
CHP KARABÜK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Cevdet Akçay
2. Abdullah Çakır
3. Bayram Karadağ
CHP KARS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. İnan Akgün Alp
2. Onur Uludaşdemir
3. Evren Yerdelen
CHP KASTAMONU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Hasan Baltacı
2. Kadir Yalçın
3. Ziver Kaplan
CHP KIRIKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Ahmet Önal
2. Ömer Eldemir
3. Ümit Duman
CHP KARAMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. İsmail Atakan Ünver
2. Yusuf Baştuğ
3. Hasan Ehliz
CHP KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Aşkın Genç
2. Mahmut Arıkan (Saadet Partisi)
3. Burhan Bahadır Özsoy (DEVA Partisi)
4. Zülküf Arslan (Gelecek Partisi)
5. Ümit Özer
6. Özgen Aydıncak
7. Ali Çetinkaya
8. Onur Sergen Doğan
9. İbrahim Kağan
10. Niyazi Ünalmış
CHP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Vecdi Gündoğdu
2. Fahri Özkan
3. Hatice Gül Bingöl
CHP KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Metin İlhan
Şeref Baran Genç
CHP KİLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Mehmet Akif Perker
Hurşit Çetin
CHP KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Ali Fazıl Kasap
Ahmet Sunar
Güler Ezgi Doğan Turan
Haşim Ertekin
Kerem Erkul
CHP KONYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Barış Bektaş
2. Hasan Ekici
3. Gençosman Killik
4. Halil Ercan
5. Kamil Bülbül Okuyucu
6. Galip Polat
7. Ayşe Alkım Gökçe
8. Mürsel Ayrancı
9. Ezgi Bilge Aslan
10. Şerife Tunç
11. Mehmet Pirzade
12. Dursun Kaplan
13. Rıdvan Şenyurt
14. Tevfik Fikret İlgen
15. Veysel Gönülal
CHP MALATYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Veli Ağbaba
2. Enver Kiraz
3. Battal Kanbay
CHP MANİSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Özgür Özel
2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
3- Bekir Başevirgen
4- Selma Aliye Kavaf (DEVA Partisi)
5- Semih Balaban
CHP MERSİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Ali Mahir Başarır
2. Gülcan Kış
3. Mehmet Emin Ekmen (DEVA Partisi)
4. Talat Dinçer
5. Hasan Ufuk Çakır
6. Emre Yılmaz
7. Nürsen Yücesoy Temizkan
8. Leyla Serin Kırık
9. Ahmet Yorgun
10. Mehmet Gültekin Uğur
11. Şerife Arıcı
12. Güven Kocabıyık
13. Neslihan Çelebi
CHP MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Cumhur Uzun
2. Gizem Özcan
3. Süreyya Öneş Derici
4. Selçuk Özdağ (Gelecek Partisi)
5. Mehmet Demir
6. Fatma Gebeş Çimen
7. Salih Büyükdöverlioğlu
CHP MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Mehmet Sait Çelebi
Şükrü Karaboğa
Nurettin Kılıç
İbrahim Taşdelen
Nilgün Bayraktar
Ömer Durak
CHP NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Faruk Sarıaslan
Mehmet Değirmenci
Eda Doğan
CHP NİĞDE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Ömer Fethi Gürer
Sevgi Özbek
Ozan Sakarya
CHP ORDU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Seyit Torun
2. Mustafa Adıgüzel
3. Ahmet Tokluoğlu
4. Cengiz Okur
5. Nilgün Yılmaz
CHP OSMANİYE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Asu Kaya
2. Ünal Köksal
3. Mehmet Dövüşçü
CHP RİZE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Tahsin Ocaklı
2. Köksal Toptan (İYİ Parti)
3. Mehmet Yıldız (Saadet Partisi)
CHP SAKARYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Ayça Taşkent
2. Ecevit Keleş
3. Kamil Özkan
4. Azize Ceroğlu
5. Emel Akçil
6. Gündüz Gençcan
7. Ali Fethi Gürleri (Saadet Partisi)
CHP SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Murat Çan
2. Mehmet Karaman
3. Mustafa Yeşilyurt
4. Nazan Güneysu
5. Mehmet Özdağ
6. Suat Yıldız
7. Neşe Kangüleç
8. Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır
9. Özler Yılmaz
CHP SİNOP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Barış Karadeniz
Şevket Terkan
CHP SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Ulaş Karasu
Serdar İnce
Servecan Kaya
Lütfi Görkem
Bahattin Yavuz
CHP SİİRT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Umut Dayanan
Deniz Acar
Mehmet Zakir
CHP ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Nizar Ökten
Botan Cizreli
Abdullah Kaya
Ayşe Bilin
CHP ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Mahmut Tanal
2. Müslüm Cengizhan Akalın
3. Ahmet Tüysüz (DEVA Partisi)
4. Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)
5. İbrahim Direk
6. Süleyman Gök
7. Ali Fethi Gürler
8. Abdullah Direk
9. Müslüm Şikak
10. Adnan Tüysüz
11. Abdulkadir Çetin
CHP TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Faik Öztrak
İlhami Özcan Aygun
Cem Avşar
Nurten Yontar
Mustafa Ülkem
İsmail Doğaroğlu
Sema Kırkoyun Kinet
İsmail Çelebi
CHP TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Kadim Durmaz
Duran Kum
Ayhan Karabekiroğlu
Mehmet Ali Kocaoğlu
Cem Çıtak
CHP TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Sibel Suiçmez
Ahmet Kaya
Murat Özçilingir
Musa Hacıoğlu
İlker Akıncı
Mustafa Erdi Çakır
CHP TUNCELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Hüsniye Karakoyun
CHP UŞAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Ali Karaoba
İsmet Akın
Sevinç Yazgan
CHP VAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Seracettin Bedirhanoğlu
2. Ercan Çiçek
3. Yılmaz Kılıç
4. Burak Çıtak
5. Aslı Arvas
6. Cafer Gürsel
7. Meral Ayhan
8. Aziz Örek
YALOVA
Tahsin Becan
Mehmet Gürel
Yasemin Fazlaca
CHP ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Deniz Yavuzyılmaz
2. Eylem Ertuğ Ertuğrul
3. Doğa Şanlıoğlu (DEVA Partisi)
4. Merve Kır
5. Cemalaettin Sağtekin
2023 seçiminde kaç kişi oy kullanacak?
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), dünkü toplantılarına ilişkin kararlarına göre, yurt içinde 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek.
YSK'nin dünkü toplantılarında aldığı kararlar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde toplam 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek. Yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek. Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına 19 Nisan'da başlanacak.
CHP İstanbul milletvekili aday listesi (24 Hazarin 2018 seçimleri)
24 Haziran 2018’de yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminde CHP’nin İstanbul milletvekili adayları şunlar olmuştu
İstanbul 1. Bölge CHP Milletvekili Adayları
İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ
GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
ONURSAL ADIGÜZEL
FETHİ AÇIKEL
GÜRSEL TEKİN
İLHAN KESİCİ
OĞUZ KAAN SALICI
MAHMUT TANAL
SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ
HÜSEYİN EMRE BAĞCE
MUSTAFA OKTAY AKSU
HASAN UZUNYAYLA
MUSTAFA ÖZTAŞKIN
TAHSİN USTA
HÜSEYİN SAĞ
BERİL ÖNER
YÜKSEL TAŞKIN
HASAN BASRİ ÖZBEK
DENİZ DOĞAN GÜNAY
ERTAN AKSOY
NURAY ÇEPNİ
DUYGU ÇELİK
ARZU ÖZALP
PINAR UZUN
TUBA TORUN
ALİ RIZA YILDIRIM
YÜCEL OTO
MURAT CİRAV
MELİS TİMUR
EMRE AKKUŞ
ÇETİN DÜZCE
AYLİN SARITAŞ
GAZİ KARAKURT
TİMUÇİN GÜLTEKİN
İstanbul 2. Bölge CHP Milletvekili Adayları
KADRİ ENİS BERBEROĞLU
AYKUT ERDOĞDU
AHMET ÜNAL ÇEVİKÖZ
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
YÜKSEL MANSUR KILINÇ
YUNUS EMRE
GÖKAN ZEYBEK
ALİ ŞEKER
DERYA ŞENTÜRK
MEHMET DİRİBAŞ
MERSİN BALKAN
BAHATTİN TURNALI
FERHAT EPÖZDEMİR
İSMAİL YÜKSEL
ADNAN AYBER
BURAK KAAN YILMAZSOY
CANAN SEZENLER
HACER FOGGO
GÜVEN KARATAŞ
YUSUF KENAN KOLAT
VEYSİ SİNAN BOZDEMİR
CEM CENGİZ YILMAZ
ECE BATUMLU TALAS
PELİN YURDAKUL
ŞEYMA DUMRUL
YUSUF ERGÜVEN
ÖZGÜR DÜZGÜN
DENİZ KAYA
İstanbul 3. Bölge CHP Milletvekili Adayları
ENGİN ALTAY
ERDOĞAN TOPRAK
MEHMET BEKAROĞLU
ZEYNEL EMRE
SİBEL ÖZDEMİR
ÖZGÜR KARABAT
TURAN AYDOĞAN
EMİNE GÜLİZAR EMECAN
NAZIR CİHANGİ İSLAM
TURAN HANÇERLİ
BAYRAMALİ ÇEŞMECİ
ALİ ULVİ GÖKBULAK
MEHMET SAİT YÜCEL
ALİ MUHİTTİN TIĞLI
SİNAN KARAHAN
SİNAN KARACA ÖZTÜRK
MAHFUZ YETÜT
ŞAHANIM METER
IRMAK NERİMAN NEBİOĞLU
YAĞMUR GEYGEL
ENGİN ERTAÇ
CEMİL CAN DİNÇ
AYCAN ERİNSEL ÖZİSTEK
HÜSEYİN ÖZKAHRAMAN
SEDA ÖNDER
BEKTAŞ DAVUTOĞLU
ARZU ATTEPE
HÜSEYİN DURAN
ERDAL SARIKAYA
ELİF KESKİNEL ÜLKER
ALİ OSMAN ÖZDİLEK
KEMAL ÖZKİRAZ
İLYAS DUMAN
OSMAN TELLİOĞLU
ŞEBNEM NUR ÇALIŞKAN