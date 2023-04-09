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CHP Milletvekili adayları listesi belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisinde milletvekili aday adaylığı başvurusu için tanınan süre 22 Mart akşam itibariyle sona erdi. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan’da YSK’ya teslim edildi. 19 Nisan'da ise milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girdi. CHP milletvekili aday listeleri açıklandı. Peki CHP milletvekili aday adayları kimlerdir? CHP İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa milletvekili adayları kim oldu? İşte CHP İstanbul, Ankara İzmir başta olmak üzere tüm illerin milletvekili aday listesi.

18:11 . 9/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
CHP milletvekili aday listesi

CHP milletvekili aday listesi

CHP 14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili aday listesi sorgulanıyor. CHP, 28. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. YSK’ya teslim edilen milletvekili listesi sonrası hangi isimlerin CHP’nin milletvekili adayı olduğu da netlik kazanmış oldu.

CHP ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Orhan Sümer

2. Müzeyyen Şevkin

3. Burhannetin Bulut

4. Sadullah Kısacık (DEVA Partisi)

5. Ayhan Barut

6. Berke Duvan

7. Hüseyin Keser

8. Erkan Karakaya

9. Orhan Toplum

10. Kübra Özbiçer

11. Ahmet Korkmaz

12. Sercan Polat

13. Murat Öztanrıöver

14. Ebru Yılmaz

15. Elife Müftüoğlu

CHP ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Abdurrahman Tutdere

2. Kenan Doğan

3. Adnan Ağır

4. Ömer Turan

5. Songül Varki Yıldırım

CHP AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Burcu Köksal

2. Fatih Aydın

3. Abidin Yağcı

4. Ali Arıkan

5. İbrahim Kadıoğlu

6. Anıl Halis Akar

CHP AĞRI MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. İbrahim Varol

2. Abdurrahman Polat

3. Ertuğrul Eryılmaz

4. Zekiye Altay

CHP AMASYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Reşat Karagöz

2. Arif Yılmaz

3. Zeynep Ateş

CHP ANKARA BİRİNCİ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Gamze Taşçıer

2. Deniz Demir

3. Okan Konuralp

4. Sadullah Ergin (DEVA Partisi)

5. Aliye Timisi Ersever

6. Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)

7. Deniz Çakır

8. Kemal Akkurt

9. Aysun Palalı Köktaş

10. Elif Topkaya Sevinç

11. Hüseyin Can Güner

12. Aycan Günday Koçtürk

13. Armağan Erdoğan

CHP ANKARA İKİNCİ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Murat Emir

2. İdris Şahin (DEVA Partisi)

3. Semra Dinçer

4. İrem Yaman (İYİ Parti)

5. Orkun Kamber

6. Ali Rıza Erbay

7.Erdal Kiziroğlu

8. Özkan Aktan

9. Funda Cengiz

10.Erol Tosun

11. Nursel Öcal

CHP ANKARA ÜÇÜNCÜ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Tekin Bingöl

2. Umut Akdoğan

3. Mesut Doğan (Saadet Partisi)

4. Aylin Yaman

5. Ahmet Ersen Özsoy

6. Mehmet Akyürek

7. Mehtap Yücel

8. Mehmet Yula

9. Zeynep Esra Özdemir

10. Ömer Yılmaz

11. Elmas Kübra Karaca

12. Hasan Cem Yılmaz

CHP ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Sururi Corabatur

2. Cavit Arı

3. Aliye Coşar

4. Mustafa Erdem

5. Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)

6. Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)

7. Murat Özçelik

8. Ercüment Taşdemir

9. Nilüfer Defeci

10. Vahap Tuncer

11. Sibel Gezen

12. Ramiz Atakan

13. Emrah Yurtlak

14. Zehra Milli

15. Hatice Kübra Turan

16. Müge Gezginci Uysal

17. Mehmet Gök

CHP ARDAHAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Özgür Erdem İncesu

2. Özel Özen

CHP ARTVİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Uğur Bayraktutan

2. Oğuz Kurdoğlu

CHP AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Bülent Tezcan

2. HüseyinYıldız

3. Süleyman Bülbül

4. Evrim Karakoz

5. Nilüfer Ünüvar

6. Gamze Yolcu Metin

7. Ziya Yılmaz

8. Nebahat Oskay Ürün

CHP BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Ensar Aytekin

2. Serkan Sarı

3. Burak Dalgın

4. Seval Bozkurt

5. Selim Panç

6. Fatma Salı Karabacakoğlu

7. Dilek Yalçın

8. Gülizar Yıldız

9. Muharrem

CHP BARTIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Aysu Bankoğlu

2. Ceyda Sargın

CHP BATMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1.Hüseyin Yaşar

2. Dicle Arslan

3.Orhan Ekmen

4. Abdullah Polat

5. Menduh Atak

CHP BİLECİK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Yaşar Tüzün

Vedat Kazıcı

CHP BİNGÖL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Serdar Atalay

Mehmet Canlı

İlhami Gelen

CHP BOLU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Türker Ateş

Mehmet Burak

Zuhal Işın

CHP BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İzzet Akbulut

Hülya Gümüş

Süleyman Erman

CHP BURSA BİRİNCİ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Kayıhan Pala

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Mehmet Atmaca

İsmet Karaca

Jülide Akköprü

Alpaslan Yıldız

Engin Tamer

Serkan Öztürk

Özgür Yıldız

Canan Akın Erdem

CHP BURSA İKİNCİ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Hasan Öztürk

Cemalettin Kani

Orhan Sarıbal

Erkan Dönmez

Şahin Sevinç

Funda Türkcoş Pekiner

Ender Teke

Huriye Canan Çelik Tunar

Mehmet Önder

Seda Bozdağ Güzelkaya

CHP ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İsmet Güneşhan

Özgür Ceylan

Yeşim Karadağ

Tuğberk Güzel

CHP ÇANKIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARII

Liste Çıkarılmadı.

CHP ÇORUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Mehmet Tahtasız

Bekir Özsaçmacı

Burçin Solmaz Polat

Seyit Ahmet Güher

CHP DENİZLİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Gülizar Biçer Karaca

Şeref Arpacı

Sema Silkin Ün

Adil Demir

Sedat Demirci

İlhan Özcan

Ayşe Hazer

CHP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Ali İhsan Merdanoğlu

Abdurrahman Ergin

Cevdet Nasıranlı

İsmail Akyıl

Gönül Özel

Laleş Ertuğrul Uysal

Esra Arslan

Mahir Yılmaz

Mehmet Ali Özmen

Zeynep Deniz Erk

Özlem Kaya

CHP DÜZCE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Talih Özcan

Hatice Aslıhan Akbal Tüysüz

Jale Uzunhasan

CHP EDİRNE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Ediz Ün

Ahmet Baran Yazgan

Ufuk Kanışkan

Ahmet Erken

CHP ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Gürsel Erol

Abdullah Akın

Ahmet Yıldız

Alım Özdemir

Azat Alınak

CHP ERZİNCAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Mustafa Sarıgül

Ufuk Aktaş

CHP ERZURUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Ayhan Koç

Murat Ozan

Celal Zunguldak

Serhat Can Eş

Erdinç Okanlı

CHP ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İslam Tekmanlı

Utku Çakırözer

Jale Nur Süllü

İbrahim Arslan

Abdülkadir Adar

İpek Çelik

Aysu Bahar Gürlek

CHP GİRESUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Elvan Işık Gezmiş

Reşat Nuri Özdemir

Fikri Bilge

Hakan Adanır

CHP GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Liste Çıkarılmadı.

CHP GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Hasan Öztürkmen

2. Melih Meriç

3. Ertuğrul Kaya (DEVA Partisi)

4. Reis Reisoğlu

5. Adile Merve Altınbaş Yılmaz

6. Erdal Geçit

7. Selim Karahan

8. Müslüm Şahinsoy

9. Hasan Gül

10. Mehmet İslam (Saadet Partisi)

11. Ahmet İdris İnal

12. Fatma Müge Düşün

13. Gökhan Çeliktürk

14. Vicdan Aktaş

CHP HAKKARİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Nazım Demir

Adnan Hatipoğlu

Sabır Diri

CHP HATAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Mehmet Güzelmansur

2. Nermin Yıldırım Kara

3. Servet Mullaoğlu

4. Necmettin Çalışkan (Saadet Partisi)

5. Hikmet Hatunoğlu

6. Rahmi Vardı

7. Gökhan Özer

8. Bekir Atahan

9. Cemiyet Kışlaoğlu

10. Tamer Apiş

11. Filiz Haksöz

CHP IĞDIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Yusuf Aslan

İsmail Sarıboğa

CHP ISPARTA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Hikmet Yalım Halıcı

Mehmet Tamer Cantekin

Hüseyin Yıldızhan

Hatice Yıldız

CHP İSTANBUL BİRİNCİ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Oğuz Kaan Salıcı

2. Gamze Akkuş İlgezdi

3. Fethi Açıkel

4. Gökhan Günaydın

5. Birol Aydın (Saadet Partisi)

6. Ahmet Ersagun Yücel

7. Elif Esen (DEVA)

8. Hasan Karal (DEVA)

9. Cemal Enginyurt (DP)

10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)

11. Ali Gökçek

12. Suat Özçağdaş

13. Özcan Baripoğlu

14. Sevgi Kılıç

15. Olgun Çelik

16. Doğan Çakmak

17. Kenan Otlu

18. Efendi Argunşah

19. Murat Kantekin

20. Aysemin Gülmez

21. Ahmet Can Yılmaz

22. Ebru Zor

23. Erdoğan Erden

24. Füsun Sökmez

25. Necla Erdem

26. Bülent Kulkuloğlu

27. Güllü Saran

28. Yücel Oto

29. Nejdet Ay

30. Elife Gamze Öztürk

31.Hakan Bekar

32.Dursun Can Kırtorun

33.Murat Gökhan Ofluoğlu

34.Hale Dilek Tosun

35. Abdullah Onur Bildirici

CHP İSTANBUL İKİNCİ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Namık Tan

2. Yunus Emre

3. Gökhan Zeybek

4. Enis Berberoğlu

5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)

6. Yüksel Mansur Kılınç

7. İsa Mesih Şahin (Gelecek Partisi)

8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)

9. Berna Sukas

10. Fuat Yıldırım

11. Onur Aydın

12. Işık Öğütçü

13. Soner Özimer

14. Mehmet Ali Yüksel

15. Şaban Karaaslan

16. Elmas Arus

17. Muharrem Naci Temiz

18.Sevim Yalınkılıç

19. Gözde Fil

20. Bülent Ütebay

21. Mehmet Süleyman Türker

22. Yiğit Hüseyin Numan Bıçaklı

23. Ali Arman

24. Bedia Büyükgebiz

25. Özgür Nemutlu

26. Ezgi Pekşan

27. Refik Ersin Eroğlu

CHP İSTANBUL ÜÇÜNCÜ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Engin Altay

2. Erdoğan Toprak

3. Türkan Elçi

4. İlhan Kesici

5. Zeynel Emre

6. Mustafa Yeneroğlu (DEVA)

7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)

8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)

9. Özgür Karabat

10. Medeni Yılmaz (DEVA)

11. Turan Taşkın Özer

12. Doruk Bulut

13. Oğuz Kemal Yakar

14. Turgay Özcan

15. Fevzi Donat

16. Utku Caner Çaykara

17. Hüseyin Remzi Gökbulak

18.Bayramali Çeşmeci

19.Recep Karakoç

20. Burak Yıldırım

21. Eda Kurt

22. Kazım Özeren

23. Margarit Dikme

24. Mehtap Albayrak

25.Nazlı Akyüz

26. Özlem Dokuyucu

27. Sinan Karahan

28. Sinem Özcan

29. Süleyman Şafak

30. Cemal Doğan

31. Hüseyin Arda Engizek

32.Turgut Koç

33. Server Gökmen

34. Ender Unutan Ersözlü

35. Neşe Kıyık

36. Yaren Karaca

CHP İZMİR BİRİNCİ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Yüksel Taşkın

2. Ahmet Tuncay Özkan

3. Sevda Erdan Kılıç

4. Murat Bakan

5. Ednan Arslan

6. Seda Kaya (DEVA Partisi)

7. Haydar Altıntaş (Demokrat Parti)

8. Devrim Barış Çelik

9. Sefer İpekli

10. Güldem Atabay

11. Şahbal Aras

12. Fulya Akçay

13. Mehmet Şahin Fırat

14. Birgül Değirmenci

CHP İZMİR İKİNCİ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Gökçe Gökçen

2. Rıfat Nalbantoğlu

3. Rahmi Aşkın Türeli

4. Mahir Polat

5. Salih Uzun (Demokrat Parti)

6. Deniz Yücel

7. Deniz Bilici (Gelecek Partisi)

8. Hüseyin Sezer

9. Esin Doğan Metin

11. Altan İnanç

12. Emine Helin İnan Kınay

13. Ayten Gülsever

14. Nurşen Balcı

15.Burak Kotan

CHP KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Ali Öztunç

2. İrfan Karadutlu (DEVA Partisi)

3. Mehmet Bağlar

4. Ejder Kaygusuz

5. Naile İşlek

6. Tufan Yanar

7. Aziz Cem Güner

8. Çağatay Atasay

CHP KARABÜK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Cevdet Akçay

2. Abdullah Çakır

3. Bayram Karadağ

CHP KARS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. İnan Akgün Alp

2. Onur Uludaşdemir

3. Evren Yerdelen

CHP KASTAMONU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Hasan Baltacı

2. Kadir Yalçın

3. Ziver Kaplan

CHP KIRIKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Ahmet Önal

2. Ömer Eldemir

3. Ümit Duman

CHP KARAMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. İsmail Atakan Ünver

2. Yusuf Baştuğ

3. Hasan Ehliz

CHP KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Aşkın Genç

2. Mahmut Arıkan (Saadet Partisi)

3. Burhan Bahadır Özsoy (DEVA Partisi)

4. Zülküf Arslan (Gelecek Partisi)

5. Ümit Özer

6. Özgen Aydıncak

7. Ali Çetinkaya

8. Onur Sergen Doğan

9. İbrahim Kağan

10. Niyazi Ünalmış

CHP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Vecdi Gündoğdu

2. Fahri Özkan

3. Hatice Gül Bingöl

CHP KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Metin İlhan

Şeref Baran Genç

CHP KİLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Mehmet Akif Perker

Hurşit Çetin

CHP KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Ali Fazıl Kasap

Ahmet Sunar

Güler Ezgi Doğan Turan

Haşim Ertekin

Kerem Erkul

CHP KONYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Barış Bektaş

2. Hasan Ekici

3. Gençosman Killik

4. Halil Ercan

5. Kamil Bülbül Okuyucu

6. Galip Polat

7. Ayşe Alkım Gökçe

8. Mürsel Ayrancı

9. Ezgi Bilge Aslan

10. Şerife Tunç

11. Mehmet Pirzade

12. Dursun Kaplan

13. Rıdvan Şenyurt

14. Tevfik Fikret İlgen

15. Veysel Gönülal

CHP MALATYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Veli Ağbaba

2. Enver Kiraz

3. Battal Kanbay

CHP MANİSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Özgür Özel

2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

3- Bekir Başevirgen

4- Selma Aliye Kavaf (DEVA Partisi)

5- Semih Balaban

CHP MERSİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Ali Mahir Başarır

2. Gülcan Kış

3. Mehmet Emin Ekmen (DEVA Partisi)

4. Talat Dinçer

5. Hasan Ufuk Çakır

6. Emre Yılmaz

7. Nürsen Yücesoy Temizkan

8. Leyla Serin Kırık

9. Ahmet Yorgun

10. Mehmet Gültekin Uğur

11. Şerife Arıcı

12. Güven Kocabıyık

13. Neslihan Çelebi

CHP MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Cumhur Uzun

2. Gizem Özcan

3. Süreyya Öneş Derici

4. Selçuk Özdağ (Gelecek Partisi)

5. Mehmet Demir

6. Fatma Gebeş Çimen

7. Salih Büyükdöverlioğlu

CHP MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Mehmet Sait Çelebi

Şükrü Karaboğa

Nurettin Kılıç

İbrahim Taşdelen

Nilgün Bayraktar

Ömer Durak

CHP NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Faruk Sarıaslan

Mehmet Değirmenci

Eda Doğan

CHP NİĞDE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Ömer Fethi Gürer

Sevgi Özbek

Ozan Sakarya

CHP ORDU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Seyit Torun

2. Mustafa Adıgüzel

3. Ahmet Tokluoğlu

4. Cengiz Okur

5. Nilgün Yılmaz

CHP OSMANİYE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Asu Kaya

2. Ünal Köksal

3. Mehmet Dövüşçü

CHP RİZE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Tahsin Ocaklı

2. Köksal Toptan (İYİ Parti)

3. Mehmet Yıldız (Saadet Partisi)

CHP SAKARYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Ayça Taşkent

2. Ecevit Keleş

3. Kamil Özkan

4. Azize Ceroğlu

5. Emel Akçil

6. Gündüz Gençcan

7. Ali Fethi Gürleri (Saadet Partisi)

CHP SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Murat Çan

2. Mehmet Karaman

3. Mustafa Yeşilyurt

4. Nazan Güneysu

5. Mehmet Özdağ

6. Suat Yıldız

7. Neşe Kangüleç

8. Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır

9. Özler Yılmaz

CHP SİNOP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Barış Karadeniz

Şevket Terkan

CHP SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Ulaş Karasu

Serdar İnce

Servecan Kaya

Lütfi Görkem

Bahattin Yavuz

CHP SİİRT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Umut Dayanan

Deniz Acar

Mehmet Zakir

CHP ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Nizar Ökten

Botan Cizreli

Abdullah Kaya

Ayşe Bilin

CHP ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Mahmut Tanal

2. Müslüm Cengizhan Akalın

3. Ahmet Tüysüz (DEVA Partisi)

4. Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)

5. İbrahim Direk

6. Süleyman Gök

7. Ali Fethi Gürler

8. Abdullah Direk

9. Müslüm Şikak

10. Adnan Tüysüz

11. Abdulkadir Çetin

CHP TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Faik Öztrak

İlhami Özcan Aygun

Cem Avşar

Nurten Yontar

Mustafa Ülkem

İsmail Doğaroğlu

Sema Kırkoyun Kinet

İsmail Çelebi

CHP TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Kadim Durmaz

Duran Kum

Ayhan Karabekiroğlu

Mehmet Ali Kocaoğlu

Cem Çıtak

CHP TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Sibel Suiçmez

Ahmet Kaya

Murat Özçilingir

Musa Hacıoğlu

İlker Akıncı

Mustafa Erdi Çakır

CHP TUNCELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Hüsniye Karakoyun

CHP UŞAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Ali Karaoba

İsmet Akın

Sevinç Yazgan

CHP VAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Seracettin Bedirhanoğlu

2. Ercan Çiçek

3. Yılmaz Kılıç

4. Burak Çıtak

5. Aslı Arvas

6. Cafer Gürsel

7. Meral Ayhan

8. Aziz Örek

YALOVA

Tahsin Becan

Mehmet Gürel

Yasemin Fazlaca

CHP ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Deniz Yavuzyılmaz

2. Eylem Ertuğ Ertuğrul

3. Doğa Şanlıoğlu (DEVA Partisi)

4. Merve Kır

5. Cemalaettin Sağtekin

2023 seçiminde kaç kişi oy kullanacak?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), dünkü toplantılarına ilişkin kararlarına göre, yurt içinde 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek.

YSK'nin dünkü toplantılarında aldığı kararlar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde toplam 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek. Yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek. Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına 19 Nisan'da başlanacak.

CHP İstanbul milletvekili aday listesi (24 Hazarin 2018 seçimleri)

24 Haziran 2018’de yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminde CHP’nin İstanbul milletvekili adayları şunlar olmuştu

İstanbul 1. Bölge CHP Milletvekili Adayları

İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ

GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ

ONURSAL ADIGÜZEL

FETHİ AÇIKEL

GÜRSEL TEKİN

İLHAN KESİCİ

OĞUZ KAAN SALICI

MAHMUT TANAL

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ

HÜSEYİN EMRE BAĞCE

MUSTAFA OKTAY AKSU

HASAN UZUNYAYLA

MUSTAFA ÖZTAŞKIN

TAHSİN USTA

HÜSEYİN SAĞ

BERİL ÖNER

YÜKSEL TAŞKIN

HASAN BASRİ ÖZBEK

DENİZ DOĞAN GÜNAY

ERTAN AKSOY

NURAY ÇEPNİ

DUYGU ÇELİK

ARZU ÖZALP

PINAR UZUN

TUBA TORUN

ALİ RIZA YILDIRIM

YÜCEL OTO

MURAT CİRAV

MELİS TİMUR

EMRE AKKUŞ

ÇETİN DÜZCE

AYLİN SARITAŞ

GAZİ KARAKURT

TİMUÇİN GÜLTEKİN

İstanbul 2. Bölge CHP Milletvekili Adayları

KADRİ ENİS BERBEROĞLU

AYKUT ERDOĞDU

AHMET ÜNAL ÇEVİKÖZ

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU

YÜKSEL MANSUR KILINÇ

YUNUS EMRE

GÖKAN ZEYBEK

ALİ ŞEKER

DERYA ŞENTÜRK

MEHMET DİRİBAŞ

MERSİN BALKAN

BAHATTİN TURNALI

FERHAT EPÖZDEMİR

İSMAİL YÜKSEL

ADNAN AYBER

BURAK KAAN YILMAZSOY

CANAN SEZENLER

HACER FOGGO

GÜVEN KARATAŞ

YUSUF KENAN KOLAT

VEYSİ SİNAN BOZDEMİR

CEM CENGİZ YILMAZ

ECE BATUMLU TALAS

PELİN YURDAKUL

ŞEYMA DUMRUL

YUSUF ERGÜVEN

ÖZGÜR DÜZGÜN

DENİZ KAYA

İstanbul 3. Bölge CHP Milletvekili Adayları

ENGİN ALTAY

ERDOĞAN TOPRAK

MEHMET BEKAROĞLU

ZEYNEL EMRE

SİBEL ÖZDEMİR

ÖZGÜR KARABAT

TURAN AYDOĞAN

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AK Parti milletvekili adayları belli oldu: İşte 2023 seçimi milletvekili adayları
AK Parti milletvekili adayları belli oldu: İşte 2023 seçimi milletvekili adayları

AK Parti 2023 seçimlerine yoğun bir şekilde çalışıyor. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 2023 seçimi için aday adaylığı için toplam müracaat sayısının 6 bin 25 olduğunu açıkladı. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan’da YSK’ya teslim edilecek. AK Parti'nin aday listesi kesinleşti. Buna göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge 1. sıradan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu. Peki AK Parti milletvekili aday adayları kimlerdir? AK Parti İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa milletvekili adayları belli oldu mu? İşte 2023 milletvekili aday listesi.


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20 saat önce
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