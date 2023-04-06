MHP milletvekili aday listesi 2023 açıklandı mı?
MHP'de milletvekilliği seçimleri için aday belirleme süreci devam ediyor. Partiye kabul edilen 1894 başvurunun 1350'si incelendi. Kabul işlemi hukuk, parti ilkeleri ve liyakat çerçevesinde yapıldı.
MHP milletvekili aday listeleri ne zaman YSK’ya teslim edilecek?
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, aday listesine son ve nihai şeklinin bugün verileceğini ve 7 Nisan'da YSK'ya sunulacağını belirtmişti. MHP'nin aday listesi belli oldu! İşte il il MHP milletvekili adayları.
14 MAYIS 2023 SEÇİMLERİ MHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
Milliyetçi Hareket Partisi'nin 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Aday Listesi:
İstanbul 3. Bölge MHP milletvekili adayları
1 Feti Yıldız 2 İsmail Faruk Aksu 3 Hayati Arkaz 4 Arzu Erdem 5 Gökhan Türkeş Öngel 6 Davut Haskırış 7 Ahmet Savaş Çolak 8 Özge Tekoğulları 9 Aylin Yüksel Ülker 10 Metin Arı 11 Bahattin Şengül 12 Osman Büyükkaya 13 Uygar Oral Öztürk 14 Alparslan Çatak 15 İlkay Kaymak 16 Dilara Erkut 17 Aslıhan Soylu 18 Mustafa Sepin 19 Jasmina Türkoğlu 20 Volkan Büyükusta 21 Nergis Gök 22 Okan Demir 23 Mesut Yıldırım 24 Mustafa Alp 25 Mehmet Başak 26 Mehmet Şener Çelik 27 Bekir Sıtkı Karausta 28 Mehmet Galip Dere 29 Enes Yılmaz 30 Mehmet Sıddık Kaplan 31 Hakan Öztürk 32 Mehmet Gürbüz 33 Fatih Mehmet Çetinkaya 34 Mehmet Ali Özel 35 Muhammed Rafet Yiğit 36 Bülent Özcan
İzmir 1. Bölge MHP milletvekili adayları
1 Hasan Kalyoncu 2 Bahadır Bumin Özarslan 3 Cihan Aslan 4 Selahattin Şahin 5 Ufuk Aksoy 6 Sıdıka Topal 7 Salim Arduçlu 8 Lokman Kızılörenli 9 Nihal Baş 10 Ali Durut 11 Abdullah Batuhan Gürbüz 12 Hülya Aykaç 13 Halit Göndüz 14 Kayhan Derya
İzmir 2. Bölge MHP milletvekili adayları
1 Tamer Osmanağaoğlu 2 Abdulkadir Bektaş 3 İsmail Obuz 4 Ayşegül Ekşi 5 Recep Akan 6 Eyüp Erim Ergören 7 Çetin Altın 8 İhsan Gürkan Taşkın 9 Ahmet Deha İmal 10 Yiğit Fikri Atalı 11 Hasan Sekin 12 Erhan Elibol 13 Mustafa Çintaş 14 Mehmet Mert Dolğaç
Kars MHP milletvekili adayları
1 Taner Gökçek 2 Uğur Boy 3 Halil Kerem Aydın
Kastamonu MHP milletvekili adayları
1 Emin Çınar 2 Alperen Özmen 3 Engin Uzuner
Kayseri MHP milletvekili adayları
1 İsmail Özdemir 2 Mustafa Baki Ersoy 3 Adnan İncetoprak 4 Mete Kurt 5 Mülayim Gül Akarsu 6 Ergün Eryılmaz 7 Ertuğrul Yücebaş 8 Kayhan Saraç 9 Mustafa Bozkurt 10 Batuhan Berke Başpınar
Kırklareli MHP milletvekili adayları
1 Nur Aybüke Baybaş 2 Gamze Bozdemir 3 Alaattin Ersan Şenyiğit
Kırşehir MHP milletvekili adayları
1 Ali Aydın Akpınar 2 Mehmet Ay
Kocaeli MHP milletvekili adayları
1 Saffet Sancaklı 2 Yudum Kaşıkçı 3 Emre Külcü 4 Haktan Kalıntaş 5 Hasan Galyan 6 Celalettin Yaylak 7 Serkan Günaydın 8 Halil Maya 9 Murat Balta 10 Havva Köse 11 Muhteren Çay 12 Hacı Ertan 13 İsa Araz 14 Abdülkadir Danışmaz
Konya MHP milletvekili adayları
1 Mustafa Kalaycı 2 Konur Alp Koçak 3 Celil Çalış 4 Güzide Çıpan 5 Hüseyin Kavas 6 Bilal Yiğit 7 Mustafa Yağan 8 Mehmet Turhan 9 Yasin Yakar 10 Salih Akça 11 Songül Gizem Yücel 12 Ramazan Uyar 13 Aytekin Mart 14 Yakup Kocabaş 15 Fatih Toklucu
Kütahya MHP milletvekili adayları
1 Ahmet Erbaş 2 Murat Gül 3 Mehmet Dinç 4 Arzu Kurnaz 5 Ülkü Gökçen Kehribar
Malatya MHP milletvekili adayları
1 Mehmet Celal Fendoğlu 2 Ömer Ekici 3 Mesut Samanlı 4 Selma Çiçek 5 Muhsin Yiğit 6 Uğur Sevim
Manisa MHP milletvekili adayları
1 Erkan Akçay 2 Ali Uçak 3 Şehnaz Güvendik Arık 4 Mustafa Ünveren 5 Güngör Dinçer 6 Seval Başkesen 7 Hüseyin Şahin Erturan 8 Nadi Sarı 9 Deniz Sevim 10 Öztürk Demir
Kahramanmaraş MHP milletvekili adayları
1 Zuhal Karakoç Dora 2 Turan Şahin 3 Ertuğrul Doğan 4 Ömer Özkan 5 Aziz Kömürcü 6 Hüseyin Çiçek 7 Sermet Yıldız 8 Mesut Çakar
Mardin MHP milletvekili adayları
1 Ferhan Bozkuş 2 Mehmet Erboğan 3 Mehmet Sait Tezdönen 4 Zeyni Albayrak 5 Bedrettin Aslan 6 Oktay Şengül
Muğla MHP milletvekili adayları
1 Özlem Balcı 2 Ertuğrul Avcı 3 Mevlüt Kiriş 4 Abdulkadir Tekin 5 Şevket Tokur 6 Hilmi Başpınar 7 Neslihan Doğangül Önder
Muş MHP milletvekili adayları
1 Levent Özmen 2 Haluk Zeki Öğreten 3 Yaşar Furkan Bingöl
Nevşehir MHP milletvekili adayları
1 Filiz Kılıç 2 Mustafa Çiftçi 3 Emre Aktaş
Niğde MHP milletvekili adayları
1 Cumali İnce 2 Emrullah Türe 3 Ahmet Yasin Şentürk
Ordu MHP milletvekili adayları
1 Naci Şanlıtürk 2 Erol Bayram 3 Doğukan Ak 4 Alpaslan Türkkan 5 Tuncer Usta 6 Ahmet Topal
Rize MHP milletvekili adayları
1 Recep Bakırcı 2 Remzi Kutanoğlu 3 Yunus Emre Öztürk
Sakarya MHP milletvekili adayları
1 Muhammed Levent Bülbül 2 Ahmet Ziya Akar 3 Hüseyin Ekşi 4 Sezer Şengöz 5 Yaşar Aygüneş 6 Şükür Salih 7 Nesrin Burnazoğlu 8 Ali Halil
Samsun MHP milletvekili adayları
1 İlyas Topsakal 2 Abdullah Karapıçak 3 Hüseyin Demir 4 Berfin Kara 5 Yunis Aksu 6 Yaşar Dursun 7 İbrahim Yüksel 8 Hami Korkmazlı 9 Abdülvahit Vardar
Siirt MHP milletvekili adayları
1 Necdet Kayra 2 İsmail Keskin 3 Okan Işıktaş
Sinop MHP milletvekili adayları
1 İsmail Büyükkayıkçı 2 Hasan Ataman
Sivas 1 Ahmet Özyürek 2 İlker İpek 3 Kenan Çarboğa 4 Murat Sevinç 5 Bahadır Gökmen
Tekirdağ MHP milletvekili adayları
1 İlker Yücel 2 Koray Önsel 3 Murat Turna 4 Gökhan Baylan 5 Mustafa Süleyman Kurtar 6 Filiz Orman Akın 7 Hasan Memişoğlu 8 Necmi Özgül
Tokat MHP milletvekili adayları
1 Yücel Bulut 2 Recep Bozdemir 3 Ayhan Özçelik 4 Ayla Bedirhan Çelik 5 Ufuk Değerliyurt
Trabzon MHP milletvekili adayları
1 Bekir Sıtkı Tarım 2 Yavuz Tellioğlu 3 Şener Pul 4 Edanur Altıntaş 5 Yusuf Çakmak 6 Murat Aksoy
Tunceli MHP milletvekili adayları
1 Nilgün Dalkılıç
Şanlıurfa MHP milletvekili adayları
1 İbrahim Özyavuz 2 Halil Bakış 3 Halit Yıldız 4 Osman Mutlu 5 Mehmet Arpaci 6 Mahmut Polat 7 Kemal Güneş 8 Havva Birsen Deger 9 İsmail Akçakaya 10 Mustafa Ayğırcı 11 Ali Kurt 12 Ahmet Ergün 13 Hasan Koruk 14 Hakkı Kaya
Uşak MHP milletvekili adayları
1 Ayhan Kınden 2 Oğuz Çakmak 3 Muzaffer Sait Dönmez
Van MHP milletvekili adayları
1 Yahya Cancan 2 Ayhan Kahraman 3 Fatih Şahin 4 Abdulselam Arvas 5 Sunullah Keleş 6 Abdulhakan Üçdal 7 Abdulaziz Gülbay 8 Serpil Taşkıran
Yozgat MHP milletvekili adayları
1 İbrahim Etem Sedef 2 Kazım Ergün 3 Ülkü Yılmaz 4 Sezer Yozgat
Zonguldak MHP milletvekili adayları
1 Murat Kotra 2 Bayram Bozkurt 3 Özlem Taşkın 4 Engin Sunat 5 Semih Aydın
Aksaray MHP milletvekili adayları
1 Ramazan Kaşlı 2 Mustafa Zavlak 3 Çiğdem Er 4 Fatih Doğan
Bayburt MHP milletvekili adayları
1 Bekir Kasap Karaman 1 Mahmut Ünüvar 2 Turan Şener 3 Soydan Evci
Kırıkkale MHP milletvekili adayları
1 Halil Öztürk 2 Melike Boran İsmailoğulları 3 Menderes Eray
Batman MHP milletvekili adayları
1 Recep Çelikkaya 2 Tekin Güçlü 3 Hüseyin Kazak 4 Hakan Atala 5 Alperen Özdemir
Şırnak MHP milletvekili adayları
1 Halil Tatar 2 Fikret Kaya 3 İdris Barkın 4 Bahattin Seven
Bartın MHP milletvekili adayları
1 Cemal Akın 2 Sezai Hangişi
Ardahan MHP milletvekili adayları
1 Onur Ümit Işık 2 Nursen Opalay
Iğdır MHP milletvekili adayları
1 Yaşar Karadağ 2 İbrahim Dizman
Yalova MHP milletvekili adayları
1 Namık Öz 2 Cemil Tanrıkulu 3 Erkan Akçal
Karabük MHP milletvekili adayları
1 Ahmet Dönmez 2 Murat Karagül 3 Dilek Ünver
Kilis MHP milletvekili adayları
1 Mustafa Demir 2 Fatih Kaya
Osmaniye MHP milletvekili adayları
1 Devlet Bahçeli 2 Ruhi Ersoy 3 Hakan Hakkoymaz 4 Ali Fuat Kardaş
Düzce MHP milletvekili adayları
1 Ümit Yılmaz 2 Rümeysa Ataseven 3 Ömer Albayrak
MHP'nin Antalya milletvekili aday adayları listesi
MHP’nin Antalya Milletvekili aday adayları listesi de belli oldu. MHP’den milletvekili olmak için 52 kişi başvurdu. MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan’ın yanı sıra MHP MKYK Üyesi İlknur Fidan’da adaylık için başvuranlar arasında yer aldı. Başvuranlardan 9’u kadın. İşte o liste:
MHP Edirne milletvekili aday adayları kimler?
MHP Edirne'den milletvekili aday adaylarını tanıttı. MHP, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekilliği seçimleri için Edirne milletvekili aday adaylarını tanıttı.
Ali Özer, Hülya Balkan, Hatice Ser, Münür Bayrak ve Ayvaz Yalaza'dan oluşan toplam 5 aday adayının başvurduğu seçim için, parti il başkanlığında tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Aday adaylarından Ayvaz Yalaza toplantıya katılmadı. Toplantıda konuşan MHP İl Başkanı Zakir Tercan, en büyük amaçlarının cumhur ittifakını zafere ulaştırmak olduğunu belirtti.
Denizli MHP Milletvekili aday adayları
İşte MHP Denizli Milletvekili aday adayları listesi MHP’nin aday adayları şu şekilde;
- Abdurrahman Özkan
- Arif Fırtına
- Cafer Birtürk
- Ebru Leman Kalkan
- Emrah Gürbüz
- Emre Erdoğan
- Fatih Mehmet Bakırtaş
- Feridun Ünal
- Gülay Özcan
- Hakan Kayıhan
- Hamdi Yılmazlı
- Hüseyin Yüklet
- İsmail Cirit
- Mehmet Altıntaş
- Mehmet Uz
- Mustafa Geryüz
- Murat Naci Öncel
- Raşit Özdemir
- Salih Keskin
- Şule Ocakoğlu
- Yurdahan Özhan
- Yusuf Garip
MHP Malatya Milletvekili Aday Adayları Listesi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Aday Adayı listesi kesinleşti. Milliyetçi Hareket Partisi, 28. dönem Milletvekili genel seçimi için, Malatya milletvekilliği aday adayı listesinde kimler var?
1 - Abdurrahman Atasoy
2 - Aydın Şahin
3 - Burhan Coşkun
4 - Erdem Karakaya
5 - Eyüp Gönültaş
6 - Hülya Bingöl
7 - Korkud Hasan Dikenli
8 - Mehmet Celal Fendoğlu
9 - Mehmet Nevzat Durukan
10 - Mesut Samanlı
11 - Muhsin Yiğit
12 - Muzaffer Karaca
13 - Nihat Bülbül
14 - Ozan Güler
15 - Ömer Ekici
16 - Reşat Erdoğan
17 - Selçuk Yaşar
18 - Selma Çiçek
19 - Serkan Aydındır
20 - Süleyman Eski
21 - Şemseddin Tüdün
22 - Uğur Sevim
23 - Vahap Alaca
MHP Van milletvekili aday adayı listesi
1- Ayhan Kahraman
2- Cem Hakkı Büyükhergül
3- Fatih Şahin
4- Metin Çoktu
5- Ömer Karatay
6- Abdulhakan Üçdal
7- Servet Yenitürk
8- Abdülaziz Gülbay
9- Yahya Cancan
10- Abdulselam Arvas
11- İzzet Şevketoğlu
12- Yusuf Kısa
13- Kadir Yıldız
14- Umut Oflas
15- Süleyman Aslan
16- Serpil Taşkıran
MHP Kocaeli milletvekili aday adayı listesi
1. Abdülkadir Danışmaz
2. Abdülkadir Koray Yener
3. Ali Osman Ayaz
4. Aydın Ünlü
5. Celalettin Yaylak
6. Cevdet Dereci
7. Dündar Polat
8. Ekrem Yılmaz
9. Emre Külcü
10. Gönül Üremiş
11. Gürcan Kolay
12. Hacı Ertan
13. Haktan Kalıntaş
14. Halil Maya
15. Halil Özkan Özkara
16. Hasan Galyan
17. Havva Köse
18. Hilal Elmas
19. İsa Araz
20. Kader Garipoğlu
21. Muhteren Çay
22. Murat Balta
23. Murat Kula
24. Münip Ağyar
25. Nedret Aşçi
26. Rıza Ağda
27. Saffet Sancaklı
28. Salih Türk
29. Serkan Günaydın
30. Sezgin Esmer
31. Tayfun Tosun
32. Yudum Kaşıkçı
33. Yunus Emre Kurt
MHP Şanlıurfa milletvekili aday adayları isim listesi
YUSUF EMRE KARADAŞ
ALİ KURT
İBRAHİM ÖZYAVUZ
ABDULKADİR AYHAN
MAHMUT NEDİM POLAT
HALİLBAKIŞ
MEHMETAKDENİZ
MUSTAFAAYĞIRCI
HALİT YILDIZ
MAHMUT SAYIK
İBRAHİM TÜRKMENOĞLU
HALİT KESKİN
OSMANMUTLU
HAKKIKAYA
HASANKORUK
KEMALGÜNEŞ
MEHMETARPACI
İBRAHİM DAŞ
FEYYAZ GÜNDOĞDU
İSMAİLÖZ
ÖMER VARAN
AHMETERGÜN
ENVER MANCI
AYŞEAKKAN
İSMAİLAKÇAKAYA
DENİZ ASİL
İSMAİLAKBULUT
HAVVA BİRSEN DEGER
ASLIYETKİNLER
MHP Kayseri milletvekili aday adayları isim listesi
MHP'de 59 isim Kayseri milletvekili olabilmek için aday adaylığı başvurusu yaptı. İl Başkanlığından edinilen bilgiye göre Kayseri’den milletvekili aday adaylığı için 59 isim başvuru yaptı. Başvuranlar arasında mevcut vekillerden İsmail Özdemir ve Baki Ersoy’un yanı sıra eski Milletvekili, MYK Üyesi Süleyman Korkmaz da var. İşte o isimler.
2023 seçiminde kaç kişi oy kullanacak?
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), dünkü toplantılarına ilişkin kararlarına göre, yurt içinde 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek.
YSK'nin dünkü toplantılarında aldığı kararlar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde toplam 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek. Yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek. Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına 19 Nisan'da başlanacak.
27. Dönem MHP Milletvekilleri
24 Haziran 2018 seçimi MHP İstanbul milletvekili aday listeleri
24 Haziran 2018 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul milletvekili aday listesi şu isimlerden oluşmuştu:
MHP İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 EDİP SEMİH YALÇIN -YÜKSEKÖĞRENİM- ÖĞRETİM ÜYESİ
2 İZZET ULVİ YÖNTER -YÜKSEKÖĞRENİM- YÖNETİCİ MÜFETTİŞ
3 MEMET BÜLENT KARATAŞ -ORTAÖĞRENİM- İŞADAMI
4 NEVZAT ÜNLÜTÜRK -ORTAÖĞRENİM- İŞADAMI
5 GÜLBEYHAN SAYLAĞ -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT
6 HATİCE AKKAYA -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT
7 AHMET TURAN HOCAOĞLU -YÜKSEKÖĞRENİM- ELEKTRİK MÜHENDİSİ
8 MEHMET FATİH ÖZDEMİR -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT
9 ABDULAZİZ AYDOĞDU -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞADAMI
10 ZEKİ YUSUFOĞLU -ORTAÖĞRENİM- İŞADAMI
11 MÜCAHİT GÜNGÖR -YÜKSEKÖĞRENİM- MEMUR
12 KAMİL AYRIM -YÜKSEKÖĞRENİM- ECZACI
13 MURAT ŞAHİN -ORTAÖĞRENİM- DİŞ TEKNİSYENİ
14 CİHAN TUFAN -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT
15 MUSTAFA AKGÜN -ORTAÖĞRENİM- İŞADAMI
16 ÖMER FARUK GÜNGÖR -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞADAMI
17 YUNUS EMRE DURMUŞ -ORTAÖĞRENİM- MÜTEAHHİT
18 ALİ YILMAZ -YÜKSEKÖĞRENİM- MÜTEAHHİT
19 FATİH KAYA -ORTAÖĞRENİM- YÖNETİCİ
20 ŞÜKRÜ ŞİMŞEK -YÜKSEKÖĞRENİM- ÖĞRETMEN
21 HAKAN ARIKAYA -YÜKSEKÖĞRENİM- İÇ MİMAR
22 İSMAİL BÜYÜKKAYIKÇI -ORTAÖĞRENİM- ESNAF
23 SALİH BALAK -YÜKSEKÖĞRENİM- BANKACI
24 HAKAN YILMAZ -YÜKSEKÖĞRENİM- MALİ MÜŞAVİR
25 KADİR CAN KARATAŞ -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT
26 HAKAN YALÇIN -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT
27 FATİH DEĞERMENCİ -YÜKSEKÖĞRENİM- İNŞAAT MÜHENDİSİ
28 TARIK TOPÇUOĞLU -YÜKSEKÖĞRENİM- ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
29 YILMAZ TİRYAKİ -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT
30 ŞAHİN GÜRZ -YÜKSEKÖĞRENİM- MİMAR
31 CEM ÖZKAVCI -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI
32 YUSUF ÇİFTÇİ -YÜKSEKÖĞRENİM- TURZİM-OTELCİLİK
33 HASAN DEMİR -İLKÖĞRETİM- EMEKLİ
34 NURETTİN TURAN -ORTAÖĞRENİM- MÜTEAHHİT
35 CÜNEYT ILGİN -ORTAÖĞRENİM- MÜTEAHHİT
MHP İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 CELAL ADAN -YÜKSEKÖĞRENİM- ORMAN -YÜKSEKÖĞRENİM- MÜH. / İŞ ADAMI
2 CEMAL ÇETİN -YÜKSEKÖĞRENİM- JEOLOJİ MÜHENDİSİ
3 GÜRKAN TEOMAN -YÜKSEKÖĞRENİM- ULUSLARARASI İLİŞKİLER UZMANI
4 MURAT KOTRA -ORTAÖĞRENİM- İŞADAMI
5 NİYAZİ PAKSOY -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT
6 SELAMİ ŞİŞMAN -ORTAÖĞRENİM- İNŞAATÇI
7 FÜSUN KAYAN ARDAMAN -YÜKSEKÖĞRENİM- TURİZM/OTELCİLİK
8 MURAT ŞEKERLİ -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT
9 AHSEN MELİKE FIÇICI -ORTAÖĞRENİM- İŞLETMECİ
10 EDA YILMAZ -ORTAÖĞRENİM- ÇOCUK GELİŞİM VE EĞİTİM
11 ZEKİ SEVEROĞLU -YÜKSEKÖĞRENİM- ORMAN -YÜKSEKÖĞRENİM- MÜHENDİSİ
12 GÜLLÜ YENER -ORTAÖĞRENİM- SERBEST
13 AYDIN KAYA -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞADAMI
14 SERKAN CİHAN -ORTAÖĞRENİM- YÖNETİCİ
15 BAHİTTİN AYKUT -İLKÖĞRETİM- ESNAF
16 ZELİHA DENİZ OLCAR -ORTAÖĞRENİM- ÖĞRENCİ
17 MUHAMMED FURKAN CEBECİ -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT
18 HEDİYE ŞEN -YÜKSEKÖĞRENİM- HALKLA İLİŞKİLER
19 UFUK TANDOĞAN -İLKÖĞRETİM- ESNAF
20 HİLAL EDA GÖRBULAK -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT
21 FİLİZ GEGİN -YÜKSEKÖĞRENİM- ÖĞRENCİ
22 MURAT ALP -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI
23 FİKRET ÖZKAN -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT
24 METİN KILIÇ -YÜKSEKÖĞRENİM- SERBEST ÖZEL
25 UĞUR ARAS -ORTAÖĞRENİM- İŞLETMECİ
26 EREN CAN ŞAH GÜNAY -YÜKSEKÖĞRENİM- YATIRIM DANIŞMANI
27 HASAN SAKA -ORTAÖĞRENİM- İNŞAAT DEKORASYON
28 BEDİRHAN ALİ GÖLCÜK -YÜKSEKÖĞRENİM- DEKORATÖR - DESİNATÖR
MHP İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 FETİ YILDIZ -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT
2 İSMAİL FARUK AKSU -YÜKSEKÖĞRENİM- İKTİSATCI
3 ARZU ERDEM -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞ KADINI
4 AHMET YİĞİT YILDIRIM -YÜKSEKÖĞRENİM- BİLGİSAYAR PROGRAMCISI
5 ERDEM KARAKOÇ -YÜKSEKÖĞRENİM- İKTİSATCI
6 VOLKAN YILMAZ -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ
7 DAVUT HASKIRIŞ -ORTAÖĞRENİM- SERBEST/ÖZEL
8 MUSTAFA ERTEKİN -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ
9 FAZLI YURDABAK -YÜKSEKÖĞRENİM- ÖĞR.GÖREVLİSİ
10 GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ
11 OZAN -YÜKSEKÖĞRENİM- -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ
12 BEKİR SITKI KARAUSTA -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ
13 BAHATTİN ŞENGÜL -YÜKSEKÖĞRENİM- SİYASETÇİ
14 ARİFE PEKER -ORTAÖĞRENİM- HEMŞİRE
15 ALİ DOĞAN -İLKÖĞRETİM- SERBEST/ÖZEL
16 TAYYAR ŞAFAK -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ
17 SİBEL KAZAR -YÜKSEKÖĞRENİM- MÜHENDİS
18 ALPER KÜNKÜL -YÜKSEKÖĞRENİM- DOKTOR/MÜTEHASSIS DR
19 RIZA PEKER -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT
20 EKREM SARISOY -YÜKSEKÖĞRENİM- MALİ MÜŞAVİR
21 ERGÜL SİLLER -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ
22 AYDIN İNCE -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT
23 MEHMET GÜRBÜZ -YÜKSEKÖĞRENİM- MALİ MÜŞAVİR
24 YUNUS TÜRK -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ
25 OSMAN AKBAŞ -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ
26 TANER KIRHAN -YÜKSEKÖĞRENİM- ÖĞRETMEN
27 MEHMET BÜYÜKÇANGA -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ
28 METİN YAZAR -YÜKSEKÖĞRENİM- SİG-ORTAÖĞRENİM-CI
29 HÜMMET TATAR -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ
30 ALİ EKBER YEŞİL -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ
31 UYGAR ORAL ÖZTÜRK -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ
32 AYHAN ATMACA -ORTAÖĞRENİM- İNŞAAT İLE İLGİLİ
33 ADİL CEYLAN -İLKÖĞRETİM- YÖNETİCİLİK
34 TAHİR PALA -İLKÖĞRETİM- MADENCİ
35 AHMET CAN ERBAŞ -ORTAÖĞRENİM- ÖĞRENCİ