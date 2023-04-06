MHP'de milletvekilliği seçimleri için aday belirleme süreci devam ediyor. Partiye kabul edilen 1894 başvurunun 1350'si incelendi. Kabul işlemi hukuk, parti ilkeleri ve liyakat çerçevesinde yapıldı.

MHP milletvekili aday listeleri ne zaman YSK’ya teslim edilecek?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, aday listesine son ve nihai şeklinin bugün verileceğini ve 7 Nisan'da YSK'ya sunulacağını belirtmişti. MHP'nin aday listesi belli oldu! İşte il il MHP milletvekili adayları.

14 MAYIS 2023 SEÇİMLERİ MHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Aday Listesi:

İstanbul 3. Bölge MHP milletvekili adayları

1 Feti Yıldız 2 İsmail Faruk Aksu 3 Hayati Arkaz 4 Arzu Erdem 5 Gökhan Türkeş Öngel 6 Davut Haskırış 7 Ahmet Savaş Çolak 8 Özge Tekoğulları 9 Aylin Yüksel Ülker 10 Metin Arı 11 Bahattin Şengül 12 Osman Büyükkaya 13 Uygar Oral Öztürk 14 Alparslan Çatak 15 İlkay Kaymak 16 Dilara Erkut 17 Aslıhan Soylu 18 Mustafa Sepin 19 Jasmina Türkoğlu 20 Volkan Büyükusta 21 Nergis Gök 22 Okan Demir 23 Mesut Yıldırım 24 Mustafa Alp 25 Mehmet Başak 26 Mehmet Şener Çelik 27 Bekir Sıtkı Karausta 28 Mehmet Galip Dere 29 Enes Yılmaz 30 Mehmet Sıddık Kaplan 31 Hakan Öztürk 32 Mehmet Gürbüz 33 Fatih Mehmet Çetinkaya 34 Mehmet Ali Özel 35 Muhammed Rafet Yiğit 36 Bülent Özcan

İzmir 1. Bölge MHP milletvekili adayları

1 Hasan Kalyoncu 2 Bahadır Bumin Özarslan 3 Cihan Aslan 4 Selahattin Şahin 5 Ufuk Aksoy 6 Sıdıka Topal 7 Salim Arduçlu 8 Lokman Kızılörenli 9 Nihal Baş 10 Ali Durut 11 Abdullah Batuhan Gürbüz 12 Hülya Aykaç 13 Halit Göndüz 14 Kayhan Derya

İzmir 2. Bölge MHP milletvekili adayları

1 Tamer Osmanağaoğlu 2 Abdulkadir Bektaş 3 İsmail Obuz 4 Ayşegül Ekşi 5 Recep Akan 6 Eyüp Erim Ergören 7 Çetin Altın 8 İhsan Gürkan Taşkın 9 Ahmet Deha İmal 10 Yiğit Fikri Atalı 11 Hasan Sekin 12 Erhan Elibol 13 Mustafa Çintaş 14 Mehmet Mert Dolğaç

Kars MHP milletvekili adayları

1 Taner Gökçek 2 Uğur Boy 3 Halil Kerem Aydın

Kastamonu MHP milletvekili adayları

1 Emin Çınar 2 Alperen Özmen 3 Engin Uzuner

Kayseri MHP milletvekili adayları

1 İsmail Özdemir 2 Mustafa Baki Ersoy 3 Adnan İncetoprak 4 Mete Kurt 5 Mülayim Gül Akarsu 6 Ergün Eryılmaz 7 Ertuğrul Yücebaş 8 Kayhan Saraç 9 Mustafa Bozkurt 10 Batuhan Berke Başpınar

Kırklareli MHP milletvekili adayları

1 Nur Aybüke Baybaş 2 Gamze Bozdemir 3 Alaattin Ersan Şenyiğit

Kırşehir MHP milletvekili adayları

1 Ali Aydın Akpınar 2 Mehmet Ay

Kocaeli MHP milletvekili adayları

1 Saffet Sancaklı 2 Yudum Kaşıkçı 3 Emre Külcü 4 Haktan Kalıntaş 5 Hasan Galyan 6 Celalettin Yaylak 7 Serkan Günaydın 8 Halil Maya 9 Murat Balta 10 Havva Köse 11 Muhteren Çay 12 Hacı Ertan 13 İsa Araz 14 Abdülkadir Danışmaz

Konya MHP milletvekili adayları

1 Mustafa Kalaycı 2 Konur Alp Koçak 3 Celil Çalış 4 Güzide Çıpan 5 Hüseyin Kavas 6 Bilal Yiğit 7 Mustafa Yağan 8 Mehmet Turhan 9 Yasin Yakar 10 Salih Akça 11 Songül Gizem Yücel 12 Ramazan Uyar 13 Aytekin Mart 14 Yakup Kocabaş 15 Fatih Toklucu

Kütahya MHP milletvekili adayları

1 Ahmet Erbaş 2 Murat Gül 3 Mehmet Dinç 4 Arzu Kurnaz 5 Ülkü Gökçen Kehribar

Malatya MHP milletvekili adayları

1 Mehmet Celal Fendoğlu 2 Ömer Ekici 3 Mesut Samanlı 4 Selma Çiçek 5 Muhsin Yiğit 6 Uğur Sevim

Manisa MHP milletvekili adayları

1 Erkan Akçay 2 Ali Uçak 3 Şehnaz Güvendik Arık 4 Mustafa Ünveren 5 Güngör Dinçer 6 Seval Başkesen 7 Hüseyin Şahin Erturan 8 Nadi Sarı 9 Deniz Sevim 10 Öztürk Demir

Kahramanmaraş MHP milletvekili adayları

1 Zuhal Karakoç Dora 2 Turan Şahin 3 Ertuğrul Doğan 4 Ömer Özkan 5 Aziz Kömürcü 6 Hüseyin Çiçek 7 Sermet Yıldız 8 Mesut Çakar

Mardin MHP milletvekili adayları

1 Ferhan Bozkuş 2 Mehmet Erboğan 3 Mehmet Sait Tezdönen 4 Zeyni Albayrak 5 Bedrettin Aslan 6 Oktay Şengül

Muğla MHP milletvekili adayları

1 Özlem Balcı 2 Ertuğrul Avcı 3 Mevlüt Kiriş 4 Abdulkadir Tekin 5 Şevket Tokur 6 Hilmi Başpınar 7 Neslihan Doğangül Önder

Muş MHP milletvekili adayları

1 Levent Özmen 2 Haluk Zeki Öğreten 3 Yaşar Furkan Bingöl

Nevşehir MHP milletvekili adayları

1 Filiz Kılıç 2 Mustafa Çiftçi 3 Emre Aktaş

Niğde MHP milletvekili adayları

1 Cumali İnce 2 Emrullah Türe 3 Ahmet Yasin Şentürk

Ordu MHP milletvekili adayları

1 Naci Şanlıtürk 2 Erol Bayram 3 Doğukan Ak 4 Alpaslan Türkkan 5 Tuncer Usta 6 Ahmet Topal

Rize MHP milletvekili adayları

1 Recep Bakırcı 2 Remzi Kutanoğlu 3 Yunus Emre Öztürk

Sakarya MHP milletvekili adayları

1 Muhammed Levent Bülbül 2 Ahmet Ziya Akar 3 Hüseyin Ekşi 4 Sezer Şengöz 5 Yaşar Aygüneş 6 Şükür Salih 7 Nesrin Burnazoğlu 8 Ali Halil

Samsun MHP milletvekili adayları

1 İlyas Topsakal 2 Abdullah Karapıçak 3 Hüseyin Demir 4 Berfin Kara 5 Yunis Aksu 6 Yaşar Dursun 7 İbrahim Yüksel 8 Hami Korkmazlı 9 Abdülvahit Vardar

Siirt MHP milletvekili adayları

1 Necdet Kayra 2 İsmail Keskin 3 Okan Işıktaş

Sinop MHP milletvekili adayları

1 İsmail Büyükkayıkçı 2 Hasan Ataman

Sivas 1 Ahmet Özyürek 2 İlker İpek 3 Kenan Çarboğa 4 Murat Sevinç 5 Bahadır Gökmen

Tekirdağ MHP milletvekili adayları

1 İlker Yücel 2 Koray Önsel 3 Murat Turna 4 Gökhan Baylan 5 Mustafa Süleyman Kurtar 6 Filiz Orman Akın 7 Hasan Memişoğlu 8 Necmi Özgül

Tokat MHP milletvekili adayları

1 Yücel Bulut 2 Recep Bozdemir 3 Ayhan Özçelik 4 Ayla Bedirhan Çelik 5 Ufuk Değerliyurt

Trabzon MHP milletvekili adayları

1 Bekir Sıtkı Tarım 2 Yavuz Tellioğlu 3 Şener Pul 4 Edanur Altıntaş 5 Yusuf Çakmak 6 Murat Aksoy

Tunceli MHP milletvekili adayları

1 Nilgün Dalkılıç

Şanlıurfa MHP milletvekili adayları

1 İbrahim Özyavuz 2 Halil Bakış 3 Halit Yıldız 4 Osman Mutlu 5 Mehmet Arpaci 6 Mahmut Polat 7 Kemal Güneş 8 Havva Birsen Deger 9 İsmail Akçakaya 10 Mustafa Ayğırcı 11 Ali Kurt 12 Ahmet Ergün 13 Hasan Koruk 14 Hakkı Kaya

Uşak MHP milletvekili adayları

1 Ayhan Kınden 2 Oğuz Çakmak 3 Muzaffer Sait Dönmez

Van MHP milletvekili adayları

1 Yahya Cancan 2 Ayhan Kahraman 3 Fatih Şahin 4 Abdulselam Arvas 5 Sunullah Keleş 6 Abdulhakan Üçdal 7 Abdulaziz Gülbay 8 Serpil Taşkıran

Yozgat MHP milletvekili adayları

1 İbrahim Etem Sedef 2 Kazım Ergün 3 Ülkü Yılmaz 4 Sezer Yozgat

Zonguldak MHP milletvekili adayları

1 Murat Kotra 2 Bayram Bozkurt 3 Özlem Taşkın 4 Engin Sunat 5 Semih Aydın

Aksaray MHP milletvekili adayları

1 Ramazan Kaşlı 2 Mustafa Zavlak 3 Çiğdem Er 4 Fatih Doğan

Bayburt MHP milletvekili adayları

1 Bekir Kasap Karaman 1 Mahmut Ünüvar 2 Turan Şener 3 Soydan Evci

Kırıkkale MHP milletvekili adayları

1 Halil Öztürk 2 Melike Boran İsmailoğulları 3 Menderes Eray

Batman MHP milletvekili adayları

1 Recep Çelikkaya 2 Tekin Güçlü 3 Hüseyin Kazak 4 Hakan Atala 5 Alperen Özdemir

Şırnak MHP milletvekili adayları

1 Halil Tatar 2 Fikret Kaya 3 İdris Barkın 4 Bahattin Seven

Bartın MHP milletvekili adayları

1 Cemal Akın 2 Sezai Hangişi

Ardahan MHP milletvekili adayları

1 Onur Ümit Işık 2 Nursen Opalay

Iğdır MHP milletvekili adayları

1 Yaşar Karadağ 2 İbrahim Dizman

Yalova MHP milletvekili adayları

1 Namık Öz 2 Cemil Tanrıkulu 3 Erkan Akçal

Karabük MHP milletvekili adayları

1 Ahmet Dönmez 2 Murat Karagül 3 Dilek Ünver

Kilis MHP milletvekili adayları

1 Mustafa Demir 2 Fatih Kaya

Osmaniye MHP milletvekili adayları

1 Devlet Bahçeli 2 Ruhi Ersoy 3 Hakan Hakkoymaz 4 Ali Fuat Kardaş

Düzce MHP milletvekili adayları

1 Ümit Yılmaz 2 Rümeysa Ataseven 3 Ömer Albayrak

MHP'nin Antalya milletvekili aday adayları listesi

MHP’nin Antalya Milletvekili aday adayları listesi de belli oldu. MHP’den milletvekili olmak için 52 kişi başvurdu. MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan’ın yanı sıra MHP MKYK Üyesi İlknur Fidan’da adaylık için başvuranlar arasında yer aldı. Başvuranlardan 9’u kadın. İşte o liste:

MHP Edirne milletvekili aday adayları kimler?

MHP Edirne'den milletvekili aday adaylarını tanıttı. MHP, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekilliği seçimleri için Edirne milletvekili aday adaylarını tanıttı.

Ali Özer, Hülya Balkan, Hatice Ser, Münür Bayrak ve Ayvaz Yalaza'dan oluşan toplam 5 aday adayının başvurduğu seçim için, parti il başkanlığında tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Aday adaylarından Ayvaz Yalaza toplantıya katılmadı. Toplantıda konuşan MHP İl Başkanı Zakir Tercan, en büyük amaçlarının cumhur ittifakını zafere ulaştırmak olduğunu belirtti.

Denizli MHP Milletvekili aday adayları

İşte MHP Denizli Milletvekili aday adayları listesi MHP’nin aday adayları şu şekilde;

Abdurrahman Özkan

Arif Fırtına

Cafer Birtürk

Ebru Leman Kalkan

Emrah Gürbüz

Emre Erdoğan

Fatih Mehmet Bakırtaş

Feridun Ünal

Gülay Özcan

Hakan Kayıhan

Hamdi Yılmazlı

Hüseyin Yüklet

İsmail Cirit

Mehmet Altıntaş

Mehmet Uz

Mustafa Geryüz

Murat Naci Öncel

Raşit Özdemir

Salih Keskin

Şule Ocakoğlu

Yurdahan Özhan

Yusuf Garip

MHP Malatya Milletvekili Aday Adayları Listesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Aday Adayı listesi kesinleşti. Milliyetçi Hareket Partisi, 28. dönem Milletvekili genel seçimi için, Malatya milletvekilliği aday adayı listesinde kimler var?

1 - Abdurrahman Atasoy

2 - Aydın Şahin

3 - Burhan Coşkun

4 - Erdem Karakaya

5 - Eyüp Gönültaş

6 - Hülya Bingöl

7 - Korkud Hasan Dikenli

8 - Mehmet Celal Fendoğlu

9 - Mehmet Nevzat Durukan

10 - Mesut Samanlı

11 - Muhsin Yiğit

12 - Muzaffer Karaca

13 - Nihat Bülbül

14 - Ozan Güler

15 - Ömer Ekici

16 - Reşat Erdoğan

17 - Selçuk Yaşar

18 - Selma Çiçek

19 - Serkan Aydındır

20 - Süleyman Eski

21 - Şemseddin Tüdün

22 - Uğur Sevim

23 - Vahap Alaca

MHP Van milletvekili aday adayı listesi

1- Ayhan Kahraman

2- Cem Hakkı Büyükhergül

3- Fatih Şahin

4- Metin Çoktu

5- Ömer Karatay

6- Abdulhakan Üçdal

7- Servet Yenitürk

8- Abdülaziz Gülbay

9- Yahya Cancan

10- Abdulselam Arvas

11- İzzet Şevketoğlu

12- Yusuf Kısa

13- Kadir Yıldız

14- Umut Oflas

15- Süleyman Aslan

16- Serpil Taşkıran

MHP Kocaeli milletvekili aday adayı listesi

1. Abdülkadir Danışmaz

2. Abdülkadir Koray Yener

3. Ali Osman Ayaz

4. Aydın Ünlü

5. Celalettin Yaylak

6. Cevdet Dereci

7. Dündar Polat

8. Ekrem Yılmaz

9. Emre Külcü

10. Gönül Üremiş

11. Gürcan Kolay

12. Hacı Ertan

13. Haktan Kalıntaş

14. Halil Maya

15. Halil Özkan Özkara

16. Hasan Galyan

17. Havva Köse

18. Hilal Elmas

19. İsa Araz

20. Kader Garipoğlu

21. Muhteren Çay

22. Murat Balta

23. Murat Kula

24. Münip Ağyar

25. Nedret Aşçi

26. Rıza Ağda

27. Saffet Sancaklı

28. Salih Türk

29. Serkan Günaydın

30. Sezgin Esmer

31. Tayfun Tosun

32. Yudum Kaşıkçı

33. Yunus Emre Kurt

MHP Şanlıurfa milletvekili aday adayları isim listesi

YUSUF EMRE KARADAŞ

ALİ KURT

İBRAHİM ÖZYAVUZ

ABDULKADİR AYHAN

MAHMUT NEDİM POLAT

HALİLBAKIŞ

MEHMETAKDENİZ

MUSTAFAAYĞIRCI

HALİT YILDIZ

MAHMUT SAYIK

İBRAHİM TÜRKMENOĞLU

HALİT KESKİN

OSMANMUTLU

HAKKIKAYA

HASANKORUK

KEMALGÜNEŞ

MEHMETARPACI

İBRAHİM DAŞ

FEYYAZ GÜNDOĞDU

İSMAİLÖZ

ÖMER VARAN

AHMETERGÜN

ENVER MANCI

AYŞEAKKAN

İSMAİLAKÇAKAYA

DENİZ ASİL

İSMAİLAKBULUT

HAVVA BİRSEN DEGER

ASLIYETKİNLER

MHP Kayseri milletvekili aday adayları isim listesi

MHP'de 59 isim Kayseri milletvekili olabilmek için aday adaylığı başvurusu yaptı. İl Başkanlığından edinilen bilgiye göre Kayseri’den milletvekili aday adaylığı için 59 isim başvuru yaptı. Başvuranlar arasında mevcut vekillerden İsmail Özdemir ve Baki Ersoy’un yanı sıra eski Milletvekili, MYK Üyesi Süleyman Korkmaz da var. İşte o isimler.

2023 seçiminde kaç kişi oy kullanacak?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), dünkü toplantılarına ilişkin kararlarına göre, yurt içinde 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek.

YSK'nin dünkü toplantılarında aldığı kararlar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde toplam 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek. Yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek. Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına 19 Nisan'da başlanacak.

27. Dönem MHP Milletvekilleri

24 Haziran 2018 seçimi MHP İstanbul milletvekili aday listeleri

24 Haziran 2018 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul milletvekili aday listesi şu isimlerden oluşmuştu:

MHP İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 EDİP SEMİH YALÇIN -YÜKSEKÖĞRENİM- ÖĞRETİM ÜYESİ

2 İZZET ULVİ YÖNTER -YÜKSEKÖĞRENİM- YÖNETİCİ MÜFETTİŞ

3 MEMET BÜLENT KARATAŞ -ORTAÖĞRENİM- İŞADAMI

4 NEVZAT ÜNLÜTÜRK -ORTAÖĞRENİM- İŞADAMI

5 GÜLBEYHAN SAYLAĞ -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT

6 HATİCE AKKAYA -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT

7 AHMET TURAN HOCAOĞLU -YÜKSEKÖĞRENİM- ELEKTRİK MÜHENDİSİ

8 MEHMET FATİH ÖZDEMİR -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT

9 ABDULAZİZ AYDOĞDU -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞADAMI

10 ZEKİ YUSUFOĞLU -ORTAÖĞRENİM- İŞADAMI

11 MÜCAHİT GÜNGÖR -YÜKSEKÖĞRENİM- MEMUR

12 KAMİL AYRIM -YÜKSEKÖĞRENİM- ECZACI

13 MURAT ŞAHİN -ORTAÖĞRENİM- DİŞ TEKNİSYENİ

14 CİHAN TUFAN -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT

15 MUSTAFA AKGÜN -ORTAÖĞRENİM- İŞADAMI

16 ÖMER FARUK GÜNGÖR -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞADAMI

17 YUNUS EMRE DURMUŞ -ORTAÖĞRENİM- MÜTEAHHİT

18 ALİ YILMAZ -YÜKSEKÖĞRENİM- MÜTEAHHİT

19 FATİH KAYA -ORTAÖĞRENİM- YÖNETİCİ

20 ŞÜKRÜ ŞİMŞEK -YÜKSEKÖĞRENİM- ÖĞRETMEN

21 HAKAN ARIKAYA -YÜKSEKÖĞRENİM- İÇ MİMAR

22 İSMAİL BÜYÜKKAYIKÇI -ORTAÖĞRENİM- ESNAF

23 SALİH BALAK -YÜKSEKÖĞRENİM- BANKACI

24 HAKAN YILMAZ -YÜKSEKÖĞRENİM- MALİ MÜŞAVİR

25 KADİR CAN KARATAŞ -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT

26 HAKAN YALÇIN -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT

27 FATİH DEĞERMENCİ -YÜKSEKÖĞRENİM- İNŞAAT MÜHENDİSİ

28 TARIK TOPÇUOĞLU -YÜKSEKÖĞRENİM- ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

29 YILMAZ TİRYAKİ -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT

30 ŞAHİN GÜRZ -YÜKSEKÖĞRENİM- MİMAR

31 CEM ÖZKAVCI -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI

32 YUSUF ÇİFTÇİ -YÜKSEKÖĞRENİM- TURZİM-OTELCİLİK

33 HASAN DEMİR -İLKÖĞRETİM- EMEKLİ

34 NURETTİN TURAN -ORTAÖĞRENİM- MÜTEAHHİT

35 CÜNEYT ILGİN -ORTAÖĞRENİM- MÜTEAHHİT

MHP İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 CELAL ADAN -YÜKSEKÖĞRENİM- ORMAN -YÜKSEKÖĞRENİM- MÜH. / İŞ ADAMI

2 CEMAL ÇETİN -YÜKSEKÖĞRENİM- JEOLOJİ MÜHENDİSİ

3 GÜRKAN TEOMAN -YÜKSEKÖĞRENİM- ULUSLARARASI İLİŞKİLER UZMANI

4 MURAT KOTRA -ORTAÖĞRENİM- İŞADAMI

5 NİYAZİ PAKSOY -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT

6 SELAMİ ŞİŞMAN -ORTAÖĞRENİM- İNŞAATÇI

7 FÜSUN KAYAN ARDAMAN -YÜKSEKÖĞRENİM- TURİZM/OTELCİLİK

8 MURAT ŞEKERLİ -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT

9 AHSEN MELİKE FIÇICI -ORTAÖĞRENİM- İŞLETMECİ

10 EDA YILMAZ -ORTAÖĞRENİM- ÇOCUK GELİŞİM VE EĞİTİM

11 ZEKİ SEVEROĞLU -YÜKSEKÖĞRENİM- ORMAN -YÜKSEKÖĞRENİM- MÜHENDİSİ

12 GÜLLÜ YENER -ORTAÖĞRENİM- SERBEST

13 AYDIN KAYA -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞADAMI

14 SERKAN CİHAN -ORTAÖĞRENİM- YÖNETİCİ

15 BAHİTTİN AYKUT -İLKÖĞRETİM- ESNAF

16 ZELİHA DENİZ OLCAR -ORTAÖĞRENİM- ÖĞRENCİ

17 MUHAMMED FURKAN CEBECİ -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT

18 HEDİYE ŞEN -YÜKSEKÖĞRENİM- HALKLA İLİŞKİLER

19 UFUK TANDOĞAN -İLKÖĞRETİM- ESNAF

20 HİLAL EDA GÖRBULAK -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT

21 FİLİZ GEGİN -YÜKSEKÖĞRENİM- ÖĞRENCİ

22 MURAT ALP -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI

23 FİKRET ÖZKAN -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT

24 METİN KILIÇ -YÜKSEKÖĞRENİM- SERBEST ÖZEL

25 UĞUR ARAS -ORTAÖĞRENİM- İŞLETMECİ

26 EREN CAN ŞAH GÜNAY -YÜKSEKÖĞRENİM- YATIRIM DANIŞMANI

27 HASAN SAKA -ORTAÖĞRENİM- İNŞAAT DEKORASYON

28 BEDİRHAN ALİ GÖLCÜK -YÜKSEKÖĞRENİM- DEKORATÖR - DESİNATÖR

MHP İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 FETİ YILDIZ -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT

2 İSMAİL FARUK AKSU -YÜKSEKÖĞRENİM- İKTİSATCI

3 ARZU ERDEM -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞ KADINI

4 AHMET YİĞİT YILDIRIM -YÜKSEKÖĞRENİM- BİLGİSAYAR PROGRAMCISI

5 ERDEM KARAKOÇ -YÜKSEKÖĞRENİM- İKTİSATCI

6 VOLKAN YILMAZ -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ

7 DAVUT HASKIRIŞ -ORTAÖĞRENİM- SERBEST/ÖZEL

8 MUSTAFA ERTEKİN -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ

9 FAZLI YURDABAK -YÜKSEKÖĞRENİM- ÖĞR.GÖREVLİSİ

10 GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ

11 OZAN -YÜKSEKÖĞRENİM- -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ

12 BEKİR SITKI KARAUSTA -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ

13 BAHATTİN ŞENGÜL -YÜKSEKÖĞRENİM- SİYASETÇİ

14 ARİFE PEKER -ORTAÖĞRENİM- HEMŞİRE

15 ALİ DOĞAN -İLKÖĞRETİM- SERBEST/ÖZEL

16 TAYYAR ŞAFAK -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ

17 SİBEL KAZAR -YÜKSEKÖĞRENİM- MÜHENDİS

18 ALPER KÜNKÜL -YÜKSEKÖĞRENİM- DOKTOR/MÜTEHASSIS DR

19 RIZA PEKER -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT

20 EKREM SARISOY -YÜKSEKÖĞRENİM- MALİ MÜŞAVİR

21 ERGÜL SİLLER -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ

22 AYDIN İNCE -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT

23 MEHMET GÜRBÜZ -YÜKSEKÖĞRENİM- MALİ MÜŞAVİR

24 YUNUS TÜRK -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ

25 OSMAN AKBAŞ -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ

26 TANER KIRHAN -YÜKSEKÖĞRENİM- ÖĞRETMEN

27 MEHMET BÜYÜKÇANGA -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ

28 METİN YAZAR -YÜKSEKÖĞRENİM- SİG-ORTAÖĞRENİM-CI

29 HÜMMET TATAR -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ

30 ALİ EKBER YEŞİL -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ

31 UYGAR ORAL ÖZTÜRK -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ

32 AYHAN ATMACA -ORTAÖĞRENİM- İNŞAAT İLE İLGİLİ

33 ADİL CEYLAN -İLKÖĞRETİM- YÖNETİCİLİK

34 TAHİR PALA -İLKÖĞRETİM- MADENCİ

35 AHMET CAN ERBAŞ -ORTAÖĞRENİM- ÖĞRENCİ



