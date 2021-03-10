Akkuyu Nükleer Güç Santrali bugün son dakika haberlerinin ardından yakından takip edilmeye başlandı. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiği açılışla birlikte Akkuyu Nükleer Güç Santrali hakkında detaylar da merak edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin’in de katıldığı açılış töreni canlı olarak yayınlandı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali nerede ve ne zaman bitecek gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Açılışta konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Akkuyu Nükleer Güç Santrali, yıllık 35 milyar kilovatsaat elektrik üreterek ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacak” ifadelerini kullandı. Peki, Akkuyu Nükleer Güç Santrali nerede, ne zaman bitecek? Akkuyu Nükleer Güç Santrali nedir, ne işe yarar? İşte detaylar...

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AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ AÇILIŞINDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışına katıldığı temel atma töreninde şu ifadeleri kullandı:

“Bu güzel etkinliğe bizzat teşrif eden tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Bugün Türkiye'mize kazandırdığımız eserin haklı gururunu birlikte yaşıyoruz.

Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımızda da müjdeli haberler almayı ümit ediyoruz. Hedefimiz enerji üretirken sıfır emisyonla çalışan ve çevreye hiçbir zararı olmayan enerji sepetini ülkemize eklemektir.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali nerede?

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'mizi en ileri düzeyde güvenlik sistemleriyle donatıyor, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı standartlarına uygunluğuna mutlaka dikkat ediyoruz.

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Akkuyu NGS, yıllık 35 milyar kilovatsaat elektrik üreterek ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacaktır.

Eğitilen gençlerimiz nükleer güç santralimizin tüm süreçlerinde görev alacak. Böylece Türkiye'nin nükleer enerjide beyin takımı oluşacak.”

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ NEREDE?

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Mersin ilinin Gülnar ilçesinde bulunan Yanışlı mahallesinin Akkuyu mevkiinde inşa edilecek olan nükleer enerji santralidir. İnşaatı bittiğinde Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacaktır.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ne zaman bitecek?

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ NE ZAMAN BİTECEK?

14 Nisan 2015'te Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Rus Devleti Nükleer Şirketi ROSATOM Genel Müdürü Sergey Kiriyenko ve Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Fuad Akhundov'un katıldığı törenle tesiste bulunacak deniz yapıları ve limanın temeli atıldı. Temel atma sonrasında Krienkon temeli atılan deniz yapıları ve limanın ihalesini 394 milyon dolara Cengiz İnşaat'ın kazandığını açıkladı.

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AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ NEDİR, NE İŞE YARAR?

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacaktır. Akkuyu sahası, imzalanan ikili devletlerarası anlaşma sonucunda Rus kamu şirketi Atomstroyexport'a (ROSATOM'a bağlı Atomenergoprom'un alt şirketi) bedelsiz olarak teslim edilmiştir. Rus kamu şirketi buraya kendi bulacağı finansal kaynaklarla nükleer santral inşa edecektir. 1. ve 2. ünitelerde üretilecek elektriğin yüzde 70’i ile ünite 3. ve 4. ünitelerde üretilen elektriğin yüzde 30’unu her ünitenin devreye girmesinin ardından 15 yıl süresince Türkiye Cumhuriyeti tarafından 12.35 ABD senti/kWh tarifesiyle satın alınacaktır. Fatih Dönmez, santralin 2023'te hizmete gireceğini söylemiştir. Her biri 1200 MWe'lık dört üniteden oluşup toplam üretim kapasitesi 4800 MWe olacaktır. Akkuyu’nun tam olarak faaliyete geçmesinden 8 yıl sonra Türkiye'deki enerji tüketiminin %5,5’ini; alım garantisi süresinin dolduğunda %4'ünü, tahminî ekonomik yaşamının sonu olan 2082'de ise %1,8’ini karşılayacağı tahmin edilmektedir.

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