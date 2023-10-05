Nefis pratik kolay akşam yemek tarifi
Akşam yemeği için ne yapacağınıza karar verirken göz önünde bulundurmanız gereken birkaç faktör vardır. Öncelikle, ne kadar zamanınız olduğuna karar verin. Bazı yemekler, diğerlerine göre hazırlamak için daha fazla zaman gerektirir. İkinci olarak, aileniz veya misafirleriniz için neyin lezzetli olacağına karar verin. Üçüncü olarak, bütçenize uyacak bir yemek seçin.
Bu tarifler sadece birkaç fikir ve kendi yaratıcılığınızı kullanarak bunları özelleştirebilirsiniz. Örneğin, tavuk soteye mantar, biber veya mısır gibi sebzeler ekleyebilirsiniz. Sebzeli böreği farklı sebzelerle veya farklı bir sosla yapabilirsiniz. Fırında makarnaya pesto, domates sosu veya Alfredo sosu ekleyebilirsiniz. Pilavın içine sebzeler, baharatlar veya kuruyemişler ekleyebilirsiniz.
Nohut yemeğine patates, havuç veya bezelye gibi sebzeler ekleyebilirsiniz. Izgara köftelere farklı baharatlar veya ekmek kırıntıları ekleyebilirsiniz.
Tavuk sote, hem lezzetli hem de pratik bir akşam yemeği seçeneğidir. Tavuk filetolarını doğrayın ve zeytinyağı, soğan, sarımsak ve baharatlarla bir tavada soteleyin. Yanında pirinç, bulgur veya makarna ile servis edin.