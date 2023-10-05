|
Özgün

Pratik akşam yemekleri! Bugün ne pişirsem?

Akşam yemeği için ne pişireceğinize karar vermek, bazen zor olabilir. Evinizdeki malzemeleri değerlendirerek yapabileceğiniz birkaç pratik yemek tarifi ile sofranızı donatabilirsiniz. İşte size yardımcı olabilecek pratik akşam yemeği tarifi:

15:46 . 5/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Nefis pratik kolay akşam yemek tarifi

Nefis pratik kolay akşam yemek tarifi

Akşam yemeği için ne yapacağınıza karar verirken göz önünde bulundurmanız gereken birkaç faktör vardır. Öncelikle, ne kadar zamanınız olduğuna karar verin. Bazı yemekler, diğerlerine göre hazırlamak için daha fazla zaman gerektirir. İkinci olarak, aileniz veya misafirleriniz için neyin lezzetli olacağına karar verin. Üçüncü olarak, bütçenize uyacak bir yemek seçin.

Bu tarifler sadece birkaç fikir ve kendi yaratıcılığınızı kullanarak bunları özelleştirebilirsiniz. Örneğin, tavuk soteye mantar, biber veya mısır gibi sebzeler ekleyebilirsiniz. Sebzeli böreği farklı sebzelerle veya farklı bir sosla yapabilirsiniz. Fırında makarnaya pesto, domates sosu veya Alfredo sosu ekleyebilirsiniz. Pilavın içine sebzeler, baharatlar veya kuruyemişler ekleyebilirsiniz.

Nohut yemeğine patates, havuç veya bezelye gibi sebzeler ekleyebilirsiniz. Izgara köftelere farklı baharatlar veya ekmek kırıntıları ekleyebilirsiniz.

Tavuk sote, hem lezzetli hem de pratik bir akşam yemeği seçeneğidir. Tavuk filetolarını doğrayın ve zeytinyağı, soğan, sarımsak ve baharatlarla bir tavada soteleyin. Yanında pirinç, bulgur veya makarna ile servis edin.

Sebzeli börek
: Sebzeli börek, hem doyurucu hem de lezzetli bir akşam yemeği seçeneğidir. Patlıcan, kabak, biber veya istediğiniz diğer sebzeleri doğrayın ve bir börek hamurunun içine sarın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin ve 180 derecede yaklaşık 30 dakika pişirin.
Fırında makarna
: Fırında makarna, hem lezzetli hem de kolay bir akşam yemeği seçeneğidir. Makarnayı haşlayın ve bir fırın kabına alın. Üzerine domates sosu, peynir ve istediğiniz diğer malzemeleri ekleyin. 180 derecede yaklaşık 20 dakika pişirin.
Pilav
: Pilav, hem doyurucu hem de pratik bir akşam yemeği seçeneğidir. Pirinç, su, yağ ve baharatları bir tencereye alın ve kaynayana kadar pişirin. Ardından kısık ateşte pişirin ve suyunu çekene kadar pişirin.
Nohut yemeği
: Nohut yemeği, hem besleyici hem de pratik bir akşam yemeği seçeneğidir. Nohutu bir gece önceden ıslatın ve ardından bir tencereye alın. Üzerine su, soğan, sarımsak ve baharatları ekleyin ve kaynayana kadar pişirin. Ardından kısık ateşte pişirin ve suyunu çekene kadar pişirin.
Izgara köfte
: Izgara köfte, hem lezzetli hem de pratik bir akşam yemeği seçeneğidir. Kıymayı bir kasede soğan, sarımsak, baharatlar ve ekmek kırıntısı ile karıştırın. Köfteleri şekillendirin ve ızgarada veya tavada pişirin.



#Nefis yemek tarifleri
#Pratik akşam yemekleri
#akşam yemek menüsü
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kısmi Emeklilik Maaşı Ne Kadar? Kısmi Emeklilik Şartları Nelerdir?