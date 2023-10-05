Akşam yemeği için ne yapacağınıza karar verirken göz önünde bulundurmanız gereken birkaç faktör vardır. Öncelikle, ne kadar zamanınız olduğuna karar verin. Bazı yemekler, diğerlerine göre hazırlamak için daha fazla zaman gerektirir. İkinci olarak, aileniz veya misafirleriniz için neyin lezzetli olacağına karar verin. Üçüncü olarak, bütçenize uyacak bir yemek seçin.

Bu tarifler sadece birkaç fikir ve kendi yaratıcılığınızı kullanarak bunları özelleştirebilirsiniz. Örneğin, tavuk soteye mantar, biber veya mısır gibi sebzeler ekleyebilirsiniz. Sebzeli böreği farklı sebzelerle veya farklı bir sosla yapabilirsiniz. Fırında makarnaya pesto, domates sosu veya Alfredo sosu ekleyebilirsiniz. Pilavın içine sebzeler, baharatlar veya kuruyemişler ekleyebilirsiniz.

Nohut yemeğine patates, havuç veya bezelye gibi sebzeler ekleyebilirsiniz. Izgara köftelere farklı baharatlar veya ekmek kırıntıları ekleyebilirsiniz.

Tavuk sote, hem lezzetli hem de pratik bir akşam yemeği seçeneğidir. Tavuk filetolarını doğrayın ve zeytinyağı, soğan, sarımsak ve baharatlarla bir tavada soteleyin. Yanında pirinç, bulgur veya makarna ile servis edin.

Sebzeli börek : Sebzeli börek, hem doyurucu hem de lezzetli bir akşam yemeği seçeneğidir. Patlıcan, kabak, biber veya istediğiniz diğer sebzeleri doğrayın ve bir börek hamurunun içine sarın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin ve 180 derecede yaklaşık 30 dakika pişirin.

Fırında makarna : Fırında makarna, hem lezzetli hem de kolay bir akşam yemeği seçeneğidir. Makarnayı haşlayın ve bir fırın kabına alın. Üzerine domates sosu, peynir ve istediğiniz diğer malzemeleri ekleyin. 180 derecede yaklaşık 20 dakika pişirin.

Pilav : Pilav, hem doyurucu hem de pratik bir akşam yemeği seçeneğidir. Pirinç, su, yağ ve baharatları bir tencereye alın ve kaynayana kadar pişirin. Ardından kısık ateşte pişirin ve suyunu çekene kadar pişirin.

Nohut yemeği : Nohut yemeği, hem besleyici hem de pratik bir akşam yemeği seçeneğidir. Nohutu bir gece önceden ıslatın ve ardından bir tencereye alın. Üzerine su, soğan, sarımsak ve baharatları ekleyin ve kaynayana kadar pişirin. Ardından kısık ateşte pişirin ve suyunu çekene kadar pişirin.

Izgara köfte : Izgara köfte, hem lezzetli hem de pratik bir akşam yemeği seçeneğidir. Kıymayı bir kasede soğan, sarımsak, baharatlar ve ekmek kırıntısı ile karıştırın. Köfteleri şekillendirin ve ızgarada veya tavada pişirin.











