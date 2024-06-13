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Aksaray Kurban Bayramı Namazı Vakti - 16 Haziran 2024

Aksaray bayram namaz vakti Yeni Şafak'ta. 16 Haziran 2024 Pazar günü bayram namazının kılınmasıyla, İslam aleminde Kurban bayramı büyük çoşkuyla kutlanacak. Bayram namazı, sabah namazından sonra güneş doğduktan sonra kılınır. Kurban bayramı namazı, cemaatle camiide kılınır. 2 rekat olarak, toplam 9 tekbir ile kılınır. Bayram namazı, Hanefi mezhebine göre vacip, Şafii mezhebine göre ise mükked sünnettir. Peki, 2024 Aksaray bayram namazı saati kaç? Bayram namazı nasıl kılınır? İşte Aksaray namaz vakitleri.

13:58 - 13/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:58 - 13/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Aksaray Kurban Bayramı Namazı Vakti - 16 Haziran 2024
Aksaray Kurban Bayramı Namazı Vakti - 16 Haziran 2024

Aksaray bayram namazı vakti belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bayram namazı takviminde tüm illerin bayram namazı kılınış saati açıklandı. İşte Aksaray kurban bayramı namazı saati.

Aksaray bayram namazı saati kaç? - 16 Haziran 2024

Aksaray'da bayram namazı saat 05.54'te kılınacak.

KURBAN BAYRAMI TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.), Kurban Bayramı'nın arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzların ardından teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı ya da Kurban Bayramı namazı kılmaya (Hangi bayram namazı kılınıyorsa ona niyet edilecek) uydum hazır olan imama"

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat Kılınışı

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat Kılınışı

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

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