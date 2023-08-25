Al Fateh - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig 3. haftasında deplasmanda Al Fateh ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın maç yayın bilgisine, maç kadrolarına ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
AL FATEH - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
AL FATEH - AL NASSR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
AL FATEH
1 Jacob Rinne
2 Ali Al-Zubaidi
23 Abdullah Al Yousif
64 Jason Denayer
6 Petros
10 Lucas Zelarrayan
28 Sofiane Bendebka
87 Qasim Alawjami
9 Firas Albirakan
11 Murad Batna
37 Cristian Tello
AL NASSR
33 Waleed Ali
5 Abdullah Al Amri
13 Ghislain Konan
78 Ali Alawjami
2 Sultan Al-Ghanam
6 Seko Fofana
17 Abdullah Alkhaibari
77 Marcelo Brozovic
94 Anderson Talisca
7 Cristiano Ronaldo
10 Sadio Mane