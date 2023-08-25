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Al Fateh - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Suudi Arabistan Pro Lig 3. haftasında Al Fateh evinde Cristiano Ronaldo’lu, Sadio Mane’li Al Nassr’ı konuk ediyor. Ligde henüz galibiyet alamayan Al Nassr, deplasmanda Al Fateh ile oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet 3 beraberlik elde etti. Al Nassr’ın gol hattında en büyük kozları yine Mane ve Ronaldo olacak. Peki, Al Fateh - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

16:54 . 25/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Al Fateh - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Al Fateh - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig 3. haftasında deplasmanda Al Fateh ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın maç yayın bilgisine, maç kadrolarına ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

AL FATEH - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Suudi Arabistan Pro Lig 3. haftası Al Fateh - Al Nassr maçı
bu akşam saat 21.00
’de başlayacak. Karşılaşma
EXXEN, S Sport Plus
ve
TV 8,5
ekranlarından naklen yayınlanacak.

AL FATEH - AL NASSR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

AL FATEH

1 Jacob Rinne

2 Ali Al-Zubaidi

23 Abdullah Al Yousif

64 Jason Denayer

6 Petros

10 Lucas Zelarrayan

28 Sofiane Bendebka

87 Qasim Alawjami

9 Firas Albirakan

11 Murad Batna

37 Cristian Tello

AL NASSR

33 Waleed Ali

5 Abdullah Al Amri

13 Ghislain Konan

78 Ali Alawjami

2 Sultan Al-Ghanam

6 Seko Fofana

17 Abdullah Alkhaibari

77 Marcelo Brozovic

94 Anderson Talisca

7 Cristiano Ronaldo

10 Sadio Mane



#Al Fateh
#Al Nassr
#Suudi Arabistan Pro Lig
#Cristiano Ronaldo
#Sadio Mane
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