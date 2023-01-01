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Cristiano Ronaldo’nun takımı Al Nassr, Al İttifak ile karşı karşıya geldi

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 14. haftası Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile ilk resmi maçına sahne oldu. Al Nassr, Al İttifak ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın tek golü, eski Beşiktaşlı yıldız Anderson Talisca'dan geldi. Brezilyalı futbolcu, 31. dakikada Al Nassr’a 3 puanı getiren golü attı. Bu sonucun ardından Al Nassr, topladığı 33 puan ile ligin zirvesinde yer aldı.

9:48 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Al Nassr-El İttifak maçı

Al Nassr-El İttifak maçı

Cristiano Ronaldo yeni takımı Al Nassr ile ilk resmi maçına çıktı. Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr'ın, Al Ettifaq'ı konuk ettiği mücadele ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Mücadelede Al Nassr'a galibiyeti getiren golü ise Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca 31. dakikada kaydetti.

Al Nassr

Al Nassr puanı kaç?

Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde liderlik koltuğunu korudu. 14 maçta 10 galibiyet alan takım, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşarken, topladığı 33 puan ile ligin zirvesinde yer aldı.

Al Nassr deplasmanında kaybeden Al İttifak, 14 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak, 16 puan topladı ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 10. sırada bulundu.




Bugün hangi maçlar var? 23 Ocak 2023 Pazartesi maç programı
Bugün hangi maçlar var? 23 Ocak 2023 Pazartesi maç programı

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-0, Trabzonspor, İstanbulspor'u 4-0 yendi. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendi. Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 19. haftasında Juventus, konuk ettiği Atalanta ile 3-3 berabere kaldı. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 23 Ocak 2023 Pazartesi maç programı.

#Al Nassr
#Al İttifak
#Cristiano Ronaldo
2 saat önce
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Cristiano Ronaldo’nun takımı Al Nassr, Al İttifak ile karşı karşıya geldi
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