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Al Nassr-El İttifak maçı
Cristiano Ronaldo yeni takımı Al Nassr ile ilk resmi maçına çıktı. Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr'ın, Al Ettifaq'ı konuk ettiği mücadele ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Mücadelede Al Nassr'a galibiyeti getiren golü ise Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca 31. dakikada kaydetti.
Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde liderlik koltuğunu korudu. 14 maçta 10 galibiyet alan takım, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşarken, topladığı 33 puan ile ligin zirvesinde yer aldı.
Al Nassr deplasmanında kaybeden Al İttifak, 14 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak, 16 puan topladı ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 10. sırada bulundu.