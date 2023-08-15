Alanyaspor Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu 1. haftasında evinde Başakşehir’i ağırladı. Alanyaspor 10 kişi kalan rakibine karşı maçtan 2-0’lık skorla galip geldi. Galibiyet goller Novais ve Eduardo’dan geldi. Alanyaspor 2-0 Başakşehir maç özeti ve Süper Lig güncel puan durumu haberimizde.

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ

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ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇ İSTATİSTİKLERİ

TRENDYOL SÜPER LİG 1. HAFTA PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 2. HAFTA FİKSTÜRÜ

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR FK MAÇININ ARDINDAN

Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor sahasında Başakşehir'I 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Kötü bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Başakşehir FK Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Bizim adımıza kötü bir başlangıç oldu. Bu durumdan dolayı mutlu olduğumu söyleyemem. Hava şartları bizim için zorluydu. Ama oyuncularım biraz daha gösterdiğimizi uygulama konusunda istediklerimi yaptıklarında oyunun karşılığı geldi. Ne zaman biraz kendileri doğaçlama içgüdüsel oynadılar o zaman rakip cezalandırdı" diye konuştu.

"HAMLELER YAPTIK, KARŞILIĞINI ALAMADIK"

Sakatlık nedeniyle erken bir oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldıklarını ve kadronun derinliğinin sınırlı olduğunu ifade eden Belözoğlu, "Üzgünüm, iyi başlangıç olmadı. Önümüzde telafi edebilecek süremiz var. Buraya gelirken 1, 2 eksik oyuncuyla geldik. Maçın başında bir oyuncumuzda sakatlanınca biraz da kadromuzun derin olmadığını düşündüğümüzde, elimizden geldiğince hamleler yaptık. Karşılığını alamadık. Oyun daha da geriye gittik. Üzgünüm. Alanyaspor'u ve Ömer hocayı tebrik ederim" diyerek noktaladı.

ÖMER ERDOĞAN: MAÇ 4-0, 5-0 DA BİTSE BENCE NORMAL BİR SONUÇ OLURDU

Yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olması temennisinde bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "İnşallah tüm takımlar için sağlıklı, başarılı bir sezon olur. Maçı değerlendirecek olursam oyuncularıma çok çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bu sıcakta dışarıda ayakta durmakta insan zorlanırken oyuncularım ilk dakikadan son dakikaya kadar sahada inanılmaz bir mücadele sergiler. Oyuncularım anlattıklarımızı harfiyen hatasız bir şekilde yerine getirdiler. Oyuncularıma bundan dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"TAKIM SAVUNMASIYLA İLGİLİ ÇOK CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPTIK"

Takım savunmasına büyük önem verdiklerini belirten Erdoğan, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çünkü karşımızda geçen sene özellikle hem Süper Lig'de hem Avrupa Ligi'nde çok başarılı sonuçlar almış ve kadrosunun da büyük kısmını koruyan, hatta üzerine ciddi kariyerli oyuncular transfer etmiş bir rakip vardı. Bizde hem bu sezon başı kampında hem de bu hafta bu maça hazırlanırken rakibimizi nerede, nasıl şekilde karşılayacağız, hangi oyuncu nereye baskıya gidecek, takım savunmasıyla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptık. Zamanı geldi topa sahip olduğumuz zaman geçiş oyunu oynadık zamanı geldi, set hücumuyla rakip kaleye gittik" ifadelerini kullandı.

"MAÇ 4-0, 5-0'DA BİTEBİLİRDİ"

Maçta üstün taraf olduklarını ve galibiyeti hak ettiklerini ifade eden Ömer Erdoğan, "Maç belki 2-0 bitti ama bugün 4-0, 5-0'da bitse bence normal bir sonuç olurdu. Çünkü maçın bütün bölümünde daha üstün oynayan, daha bilinçli oynayan bir Alanyaspor vardı. Onun için çok mutluyum. Çok da umutluyum. Çünkü bugün ilk defa altı tane Süper Lig'de oynayan arkadaşımız vardı aramızda. İster istemez ligi tanımaları, ligi bilmeleri, ligin futbolunu bilmeleri bir zaman gerektiriyor ama oyunculara biz bir şekilde bunu anlatmaya çalıştık. Rakibimizi analiz ederken oyuncuların nasıl bir oyun, nasıl bir rakiple karşı karşıya geleceklerini anlattık. Tabii ki oyuncularımın da iyi niyetli olması, gayretli olması bizim söylediklerimize inanıp bunu sahada yapması biz de tabii ki çok mutlu etti" şeklinde konuştu.

"AYAKLARIMIZIN ÜSTÜNE ÇOK SAĞLAM BASMAMMIZ LAZIM"

Galibiyetin takımın özgüvenini artırdığını ve motivasyonunu yükselttiğinide vurgulayan Erdoğan, "Önemli bir galibiyet, önemli bir rakibe karşı bu galibiyetten cebimize koyacağımız şey özellikle bu özgüven, takım ruhu. Galibiyeti elde ederken neleri doğru yaptığımızı oyuncularımıza bir daha hatırlatıp bundan sonraki maçlarda bir daha isteyeceğiz ama kesinlikle ayaklarımızın üzerine çok sağlam basmamız lazım. Çünkü bu lig daha yeni başladı. Bizim performansımızı arttıracağımız dönemler olacak. Onun için böyle galibiyetle başlamak oyuncularımın hem özgüvenini arttırması açısından hem de motivasyonunu arttırması açısından bizim için çok önemliydi. Dediğim gibi bundan sonra artık önümüzdeki maçlara hazırlanacağız" dedi.

"GALİBİYETİ TARAFTARLARIMIZA ARMAĞAN EDİYORUM"

Desteklerinden dolayı taraftarlarına teşekkür eden ve galibiyeti onlara armağan ettiklerini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle noktaladı:

"Cumartesi günü yine zorlu bir Rizespor deplasmanına gideceğiz. Çok fazla günümüz de yok. Hem oyuncularımızı dinlendirip hem de inşallah yine Rizespor maçına hazırlayıp oradan da istediğimiz sonucu alırız. Bu arada da buraya gelen, bu sıcakta bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti onlara armağan etmek istiyorum."







