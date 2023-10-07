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Alanyaspor evinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti | ÖZET

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Alanyaspor evinde Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Maç ev sahibi Alanyaspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle tamamladı. Alanyaspor ligde 6 maç sonra galibiyete ulaşarak 10 puanla 10. sırada yer aldı. Fatih Karagümrük ise 4. mağlubiyetini alarak 15. sırada yer aldı. Alanyaspor - Fatih Karagümrük maç özeti ve Trendyol Süper Lig güncel puan durumu haberimizde.

10:34 . 7/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Alanyaspor - Fatih Karagümrük maç özeti

Alanyaspor - Fatih Karagümrük maç özeti

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 8. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Maç Alanyaspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Alanyaspor bu sonuçla 10 puana ulaşarak 10. sırada yer aldı. Alanyaspor - Fatih Karagümrük maç özeti haberimizde.

ALANYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ ÖZETİ

Alanyaspor - Fatih Karagümrük maç özetini izlemek için

ALANYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ SONUCU

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 8. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI







#Alanyaspor
#Fatih Karagümrük
#Trendyol Süper Lig
40 dakika önce
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