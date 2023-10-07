Trendyol Süper Lig 8. hafta açılış maçında Adana Demirspor evinde Trabzonspor’u konuk etti. Maç ev sahibi Adana Demirspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Gol dakika 29’da Nani’den geldi. Adana Demirspor ligde 5. galibiyetini alarak 17 puanla 3. sırada yer aldı. Trabzonspor ise 4. mağlubiyetini alarak 12 puanla 5. sırada yer aldı. Adana Demirspor - Trabzonspor maç özeti ve Trendyol Süper Lig güncel puan durumu haberimizde.