Alanyaspor - Fatih Karagümrük maç özeti
Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 8. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Maç Alanyaspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Alanyaspor bu sonuçla 10 puana ulaşarak 10. sırada yer aldı. Alanyaspor - Fatih Karagümrük maç özeti haberimizde.
ALANYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ ÖZETİ
ALANYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ ÖZETİ
ALANYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ SONUCU
ALANYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ SONUCU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG 8. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL SÜPER LİG 8. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
#Alanyaspor
#Fatih Karagümrük
#Trendyol Süper Lig
40 dakika önce