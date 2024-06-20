ALES/2 sınav ve başvuru tarihleri, yüksek lisans eğitimi alarak kariyerlerine devam etmek isteyen üniversite mezunlarının gündemindeki yerini koruyor. 2024 yılında yapılacak olan ALES için sınavların tarihleri ve saatleri merak konusu oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamalar sonrasında ALES oturumları hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

ALES 2 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES bir yıl içerisinde 3 kez yapılıyor. Bu sınavlar da genellikle 4 ayda bir oluyor. İlki nisan ayında yapılan ALES ALES/2 sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak. ALES/2 başvuruları, 3-12 Haziran 2024 tarihleri arasında alınacak.

ALES/2 BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM tarafından bu yılın ikinci ALES sınavı için geç başvuru tarihleri de açıklandı.

Buna göre; ALES/2 başvuruları 3 Haziran 2024 tarihinde başlayıp, 12 Haziran 2024 tarihinde sona erdi. Sınavın geç başvuruları ise 26 Haziran 2024 tarihinde alınacak.

ALES 2 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES 2 geç başvuru ücreti 735 TL oluyor.

ALES 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar ise 6 Aralık 2024 tarihinde açıklanacak.











