ALES 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi ALES sınav soruları. Pazar günü gerçekleşen sınavın ardından sosyal medyada sınava girenler ve girmek isteyen adaylar üzerinden gündem oldu. Üniversitelerde yüksek lisansa giriş için uygulanan 2022-ALES'te adaylara sayısal ve sözel testler uygulandı. 150 dakika (2,5 saat) sürdü. Peki, ALES kolay mıydı, zor muydu? ALES sınavına girenler ne gibi yorumlarda bulundu? Othello Sendromu sorusu neden gündem oldu? İşte haberimizin detayları sizlerle...

ALES zor muydu, kolay mıydı? 2022 ALES yorumları

1) Türkçe niyetine felsefe sorusu gibi sorular mı dersiniz, hepsini birleştirsen roman olacak paragraflar mı dersiniz, birbirine benzeyen beş şık arasında kalmak mı dersiniz, aşk, kıskançlık, ihtiras ile ilgili sorular mu dersiniz ne ararsan vardı bu sınavda #ales2022

Türkçe niyetine felsefe sorusu gibi sorular mı dersiniz, hepsini birleştirsen roman olacak paragraflar mı dersiniz, birbirine benzeyen beş şık arasında kalmak mı dersiniz, aşk, kıskançlık, ihtiras ile ilgili sorular mu dersiniz ne ararsan vardı bu sınavda #ales2022 2) Türkçe de şıklar sadece kendi arasında değil başka soruların şıklarıyla da aynıydı #ales2022

Türkçe de şıklar sadece kendi arasında değil başka soruların şıklarıyla da aynıydı #ales2022 3) #Ales Türkçe sorularında Adorno'dan tutun da Albert Camus, Derrida, Dostoyevski, Seneca, Kafka, Joseph Conrad hatta Shakespeare'in Othella Sendromu'na kadar ne ararsanız vardı. Sabah sabah 20 makale okumuş gibi hissediyorum.

#Ales Türkçe sorularında Adorno'dan tutun da Albert Camus, Derrida, Dostoyevski, Seneca, Kafka, Joseph Conrad hatta Shakespeare'in Othella Sendromu'na kadar ne ararsanız vardı. Sabah sabah 20 makale okumuş gibi hissediyorum. 4) Neredeyse kendim şık oluşturup işaretleyecektim o ne biçim sorulardı . Derdin neydi aaa dayıcımmm #ales2022

Neredeyse kendim şık oluşturup işaretleyecektim o ne biçim sorulardı . Derdin neydi aaa dayıcımmm #ales2022 5) Allah rızası için şu soruları doğru düzgün hazırlayın ya böyle bilgi mi ölçülür #ales2022

Allah rızası için şu soruları doğru düzgün hazırlayın ya böyle bilgi mi ölçülür #ales2022 6) Othello Sendromu neğmiş öyle yaa.. Düşman başına.. #ales2022

Othello Sendromu neğmiş öyle yaa.. Düşman başına.. #ales2022 7) ALES Türkçe sorularını çözerken beynim ne yapıyordu çok merak ediyorum , keşke bana biraz yardımcı olsaydı . #ales2022

ALES Türkçe sorularını çözerken beynim ne yapıyordu çok merak ediyorum , keşke bana biraz yardımcı olsaydı . #ales2022 8) #Ales Türkçe sorularında Adorno'dan tutun da Albert Camus, Derrida, Dostoyevski, Seneca, Kafka, Joseph Conrad hatta Shakespeare'in Othella Sendromu'na kadar ne ararsanız vardı. Sabah sabah 20 makale okumuş gibi hissediyorum.

#Ales Türkçe sorularında Adorno'dan tutun da Albert Camus, Derrida, Dostoyevski, Seneca, Kafka, Joseph Conrad hatta Shakespeare'in Othella Sendromu'na kadar ne ararsanız vardı. Sabah sabah 20 makale okumuş gibi hissediyorum. 9) Neredeyse kendim şık oluşturup işaretleyecektim o ne biçim sorulardı . Derdin neydi aaa dayıcımmm #ales2022

Neredeyse kendim şık oluşturup işaretleyecektim o ne biçim sorulardı . Derdin neydi aaa dayıcımmm #ales2022 10) Allah rızası için şu soruları doğru düzgün hazırlayın ya böyle bilgi mi ölçülür #ales2022

Allah rızası için şu soruları doğru düzgün hazırlayın ya böyle bilgi mi ölçülür #ales2022 11) Othello Sendromu neğmiş öyle yaa.. Düşman başına.. #ales2022

Othello Sendromu neğmiş öyle yaa.. Düşman başına.. #ales2022 12) ALES Türkçe sorularını çözerken beynim ne yapıyordu çok merak ediyorum , keşke bana biraz yardımcı olsaydı . #ales2022

ALES Türkçe sorularını çözerken beynim ne yapıyordu çok merak ediyorum , keşke bana biraz yardımcı olsaydı . #ales2022 13) Türkçe sorularında Türkçe bilip bilmediğimi sorguladım #ales2022

Türkçe sorularında Türkçe bilip bilmediğimi sorguladım #ales2022 14) #ales2022 bence soru konuları çok iyiydi… Mantık sorularıyla ilgili hiçbir sözüm yok 😒 #OthelloSendromu

#ales2022 bence soru konuları çok iyiydi… Mantık sorularıyla ilgili hiçbir sözüm yok 😒 #OthelloSendromu 15) normalde sadece matematik yetişmezdi şimdi türkçe de yetişmedi her seferinde beynim geriye gidiyor galiba #ales2022

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sınav sonuçları 12 Mayıs 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.