ALES 2022 yorumları: ​ALES sınavı nasıldı? 2022 ALES zor muydu, kolay mıydı?

Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi ALES sınav soruları. Pazar günü gerçekleşen sınavın ardından sosyal medyada sınava girenler ve girmek isteyen adaylar üzerinden gündem oldu. Üniversitelerde yüksek lisansa giriş için uygulanan 2022-ALES'te adaylara sayısal ve sözel testler uygulandı. 150 dakika (2,5 saat) sürdü. Peki, ALES kolay mıydı, zor muydu? ALES sınavına girenler ne gibi yorumlarda bulundu? Othello Sendromu sorusu neden gündem oldu? İşte haberimizin detayları sizlerle...
ALES zor muydu, kolay mıydı? 2022 ALES yorumları
- 1) Türkçe niyetine felsefe sorusu gibi sorular mı dersiniz, hepsini birleştirsen roman olacak paragraflar mı dersiniz, birbirine benzeyen beş şık arasında kalmak mı dersiniz, aşk, kıskançlık, ihtiras ile ilgili sorular mu dersiniz ne ararsan vardı bu sınavda #ales2022
- 2) Türkçe de şıklar sadece kendi arasında değil başka soruların şıklarıyla da aynıydı #ales2022
- 3) #Ales Türkçe sorularında Adorno'dan tutun da Albert Camus, Derrida, Dostoyevski, Seneca, Kafka, Joseph Conrad hatta Shakespeare'in Othella Sendromu'na kadar ne ararsanız vardı. Sabah sabah 20 makale okumuş gibi hissediyorum.
- 4) Neredeyse kendim şık oluşturup işaretleyecektim o ne biçim sorulardı . Derdin neydi aaa dayıcımmm #ales2022
- 5) Allah rızası için şu soruları doğru düzgün hazırlayın ya böyle bilgi mi ölçülür #ales2022
- 6) Othello Sendromu neğmiş öyle yaa.. Düşman başına.. #ales2022
- 7) ALES Türkçe sorularını çözerken beynim ne yapıyordu çok merak ediyorum , keşke bana biraz yardımcı olsaydı . #ales2022
- 8) #Ales Türkçe sorularında Adorno'dan tutun da Albert Camus, Derrida, Dostoyevski, Seneca, Kafka, Joseph Conrad hatta Shakespeare'in Othella Sendromu'na kadar ne ararsanız vardı. Sabah sabah 20 makale okumuş gibi hissediyorum.
- 9) Neredeyse kendim şık oluşturup işaretleyecektim o ne biçim sorulardı . Derdin neydi aaa dayıcımmm #ales2022
- 10) Allah rızası için şu soruları doğru düzgün hazırlayın ya böyle bilgi mi ölçülür #ales2022
- 11) Othello Sendromu neğmiş öyle yaa.. Düşman başına.. #ales2022
- 12) ALES Türkçe sorularını çözerken beynim ne yapıyordu çok merak ediyorum , keşke bana biraz yardımcı olsaydı . #ales2022
- 13) Türkçe sorularında Türkçe bilip bilmediğimi sorguladım #ales2022
- 14) #ales2022 bence soru konuları çok iyiydi… Mantık sorularıyla ilgili hiçbir sözüm yok 😒 #OthelloSendromu
- 15) normalde sadece matematik yetişmezdi şimdi türkçe de yetişmedi her seferinde beynim geriye gidiyor galiba #ales2022