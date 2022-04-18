ALES 2022 yorumları: ALES sınavı nasıldı? 2022 ALES zor muydu, kolay mıydı? Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi ALES sınav soruları. Pazar günü gerçekleşen sınavın ardından sosyal medyada sınava girenler ve girmek isteyen adaylar üzerinden gündem oldu. Üniversitelerde yüksek lisansa giriş için uygulanan 2022-ALES'te adaylara sayısal ve sözel testler uygulandı. 150 dakika (2,5 saat) sürdü. Peki, ALES kolay mıydı, zor muydu? ALES sınavına girenler ne gibi yorumlarda bulundu? Othello Sendromu sorusu neden gündem oldu? İşte haberimizin detayları sizlerle...

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