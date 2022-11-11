ALES/3 sınav giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM tarafından uygulanacak olan ALES/3 sınavının giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır öğrenmek istiyor. Peki ALES/3 ne zaman? İşte ALES sınav yerleri öğrenme ekranı...
ALES/3 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Yılın son ALES/3 oturumu 20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.
ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.
2022-ALES/3 Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldıhttps://t.co/dRUiNuZE3W pic.twitter.com/ysoAb4Fwyk
2022-ALES/3 Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldıhttps://t.co/dRUiNuZE3W pic.twitter.com/ysoAb4Fwyk— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) November 10, 2022
ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/3 sınav sonuçları ise 9 Aralık'ta açıklanacak.