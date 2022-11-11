Özgün ALES/3 sınav giriş belgeleri erişime açıldı
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ALES/3 sınav giriş belgeleri erişime açıldı

ALES/3 sınav giriş belgeleri yayınlandı. ÖSYM 20 Kasım'da gerçekleştirilecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. ALES/3 sınav yeri nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM ALES/3 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ: ÖSYM 2022 ALES/3 sınav yeri nasıl öğrenilir?
ALES/3 sınav giriş belgesi

ÖSYM tarafından uygulanacak olan ALES/3 sınavının giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır öğrenmek istiyor. Peki ALES/3 ne zaman? İşte ALES sınav yerleri öğrenme ekranı...

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yılın son ALES/3 oturumu 20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.

ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/3 sınav sonuçları ise 9 Aralık'ta açıklanacak.

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