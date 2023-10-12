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ALES/3 geç başvurular ne zaman, nasıl yapılacak 2023?

ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için başvuru süreci sona ermişti ve başvurularını kaçıran adaylar için ALES geç başvuru tarihleri merak konusu oldu. ALES'e başvuruda bulunmayı düşünen adaylar, geç başvuru tarihlerini değerlendirecek. Peki, ALES 3 geç başvuruları sona erdi mi, ne zaman yapılacak?

09:29 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
ALES geç başvurular

ALES geç başvurular

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 19 Kasım'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) başvuruları yakın zaman önce başlamıştı. Bugün ise başvuru etabı sona erecek. Peki, ALES geç başvuruları ne zaman?

ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar 9 Ekim'e kadar sınava başvurabilecek.

Sınava başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.

ALES/3 GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES/3 için geç başvuru tarihi 17 Ekim 2023 olarak belirlendi.

ÖSYM tarafından saat 10.00'da alınmaya başlayacak geç başvurular, 23.59 itibarıyla sona erecek.

ALES NE ZAMAN?

ALES/3 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak.



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