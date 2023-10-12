Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3), 19 Kasım’da uygulanacak. ALES sınavına katılacak adayların başvuru yapmaları için bugün son gün. Peki, ALES başvurusu nasıl yapılacak? ALES bavşrusu ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? İşte ÖSYM ALES/3 başvuru ekranı...