ALES geç başvurular
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 19 Kasım'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) başvuruları yakın zaman önce başlamıştı. Bugün ise başvuru etabı sona erecek. Peki, ALES geç başvuruları ne zaman?
ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar 9 Ekim'e kadar sınava başvurabilecek.
Sınava başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.
ALES/3 GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ALES/3 için geç başvuru tarihi 17 Ekim 2023 olarak belirlendi.
ÖSYM tarafından saat 10.00'da alınmaya başlayacak geç başvurular, 23.59 itibarıyla sona erecek.
ALES NE ZAMAN?
ALES/3 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak.