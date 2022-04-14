ÖSYM ALES sınav giriş belgesi sorgulama: ALES ne zaman, saat kaçta başlayacak ve ne kadar sürecek?

Öğrencilerin en çok merak ettiği ve araştırdığı konulardan bir tanesi ALES sınavının ne zaman olduğu. Yurt genelinde sınava girecek olan birçok öğrenci adayı, sınavın ne zaman yapılacağı, ne zaman başlayacağı ve sınavın kaç süreceğini merak ediyor. İşte ALES sınav giriş belgesi ve ALES ile ilgili bütün detaylar haberimizde...

ALES 1 ne zaman?

Öğrencilerin en çok merak ettiği ve araştırdığı konulardan bir tanesi ALES sınavının ne zaman olduğu. Yurt genelinde sınava girecek olan birçok öğrenci adayı, sınavın ne zaman yapılacağı, ne zaman başlayacağı ve sınavın kaç süreceğini merak ediyor. İşte ALES sınav giriş belgesi ve ALES ile ilgili bütün detaylar haberimizde...

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ALES 1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES 1 sonuçları 12 Mayıs'ta açıklanacak.