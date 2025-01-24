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ALES sınavı ne zaman? 2025 ALES başvuru tarihleri

ALES sınavı ne zaman? 2025 ALES başvuru tarihleri

23:0924/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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2025 ALES sınavı başvuru tarihleri açıklandı
2025 ALES sınavı başvuru tarihleri açıklandı

ÖSYM'nin sınav takviminde açıkladığı, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES/1 13 Nisan tarihinde uygulanacak. Senede 3 kez düzenlenen ALES'e katılacak olan adaylar başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Peki ALES sınavı başvuruları ne zaman? İşte 2025 ALES sınavı başvuru tarihleri...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 Nisan 2025'te yapılacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES/1 için başvuru tarihleri de belli oldu. Bu yıl uygulanacak olan 3 ALES sınavının tarihlerini ve başvuru şartları ile ilgili açıklamaları yazımızdan bulabilirsiniz. İşte 2025 ALES sınav takvimi...


2025 ALES SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?


Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) 13 Nisan'da yapılacak, sonuçları 2 Mayıs'ta açıklanacak.


2025-ALES/2 ise 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve sonuçları 25 Temmuz'da ilan edilecek.


2025-ALES/3 oturumu da 23 Kasım'da düzenlenecek, yılın son oturumunun sonuçları 12 Aralık'ta erişime açılacak.


ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?


Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından da yapabilecek.


ALES BAŞVURULARI GENEL BİLGİLER VE KURALLAR

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),


• Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

• Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,

• Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında (Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen ALES-Sayısal puanın olması gerekmektedir. Adaylar, ALES puanlarını geçerlilik süresi içinde kullanabileceklerdir.) ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır.


Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.

Bu kılavuz; sınava başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi esaslarını kapsamaktadır.


-Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile

denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.


-Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150

dakika (2,5 saat) olacaktır.


- Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacaktır. Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacaktır.


-Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.



#ALES
#ÖSYM
#ALES sınav başvurusu

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