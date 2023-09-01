ALES sonuçları
ALES sınavı 20 Ağustos 2023 tarihinde uygulandı. Akademik kariyer hedefleyen adaylar için önemli bir adım olan ALES sınavı, ÖSYM tarafından düzenleniyor. ALES sınavında adaylara toplamda 100 soruluk bir sınav uygulanaıyor ve bu sorular sayısal ve sözel testlerden oluşuyor. Bu yıl binlerce adayın katıldığı ALES/2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES puan hesaplama nasıl yapılır? İşte 2023 ÖSYM ALES sonuç tarihi ve diğer detaylar...
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
20 Ağustos'ta yapılan ALES sınavının sonuçları 5 Eylül 2023 tarihinde ÖSYM sonuç açıklama sisteminde erişime açılacak.
ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
ALES sonuçları ÖSYM AİS 'https://ais.osym.gov.tr/' adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapılarak sorgulanır.
ALES/2 SORU VE CEVAP ANAHTARI
ÖSYM, ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarını sınavın düzenlediği gün yayınlamıştı. İşte, 10 gün süreyle erişebilecek sınav sorular ve cevaplar...
ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?
ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
2023 ALES SON SINAVI NE ZAMAN?
Yılın son sınavı olacak olan ALES/3 sınavı ise 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.