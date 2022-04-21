ALES sonuçları açıklanma tarihi: ÖSYM ALES sonucu için tarih verdi En çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi olan ALES sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından düzenlenen, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunan ve lisans programını bitiren olanların giriş yapabildiği ALES, 17 Nisan'da gerçekleştirildi. ALES sınava katılan adaylar ÖSYM'nin ALES sonuçlarını heyecanla bekliyor. ÖSYM takvimine göre ALES sonuçları, 12 Mayıs tarihinde açıklanacak. Pek, ALES sınav sonuçları nasıl hesaplanıyor? İşte ÖSYM'nin açıklaması ve haberin detayları sizlerle...

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