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ALES sonuçları açıklanma tarihi: ÖSYM ALES sonucu için tarih verdi

En çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi olan ALES sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından düzenlenen, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunan ve lisans programını bitiren olanların giriş yapabildiği ALES, 17 Nisan'da gerçekleştirildi. ALES sınava katılan adaylar ÖSYM'nin ALES sonuçlarını heyecanla bekliyor. ÖSYM takvimine göre ALES sonuçları, 12 Mayıs tarihinde açıklanacak. Pek, ALES sınav sonuçları nasıl hesaplanıyor? İşte ÖSYM'nin açıklaması ve haberin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ALES sonuçları açıklanma tarihi: ÖSYM ALES sonucu için tarih verdi
​ALES sonuçları açıklanma tarihi

ALES sınavına giren adaylar ÖSYM'nin sınav tarihini açıklayacağı günü heyecanla bekliyordu. ÖSYM yapmış olduğu açıklamada ALES sınav sonuçları 12 mayıs tarihinde açıklanacak. İşte haberin detayları sizlerle...

ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları daha önce paylaşılan takvime göre 12 Mayıs’ta açıklanacak.

ALES puanı nasıl hesaplanır?

  • ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları
  • ALES Sayısal Puanı: 0,75 (Sayısal) – 0,25 (Sözel)
  • ALES Sözel Puanı: 0,25 (Sayısal) – 0,75 (Sözel)
  • ALES Eşit Ağırlık Puanı: 0,50 (Sayısal) – 0,50 (Sözel)
  • Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunup bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanarak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde ediliyor.
  • Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülüyor. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır.
  • Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır.

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