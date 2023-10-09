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ALES başvurularında bugün son gün! ALES/3 sınavı başvuru tarihi 2023

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan (2023-ALES/3) başvuruları devam ediyor. Başvuru sürecinde henüz başvuru yapmayan adaylar son başvuru gününü merak ediyor. 2023 ALES/3 başvurularında son gün bugün mü, ne zaman sona erecek? İşte ALES 3 son başvuru tarihi...

12:47 . 9/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
ALES başvurusu

ALES başvurusu

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), yılda üç kez gerçekleştiriliyor. Yılın son ALES sınavı için başvurular 29 Eylül'de başlamıştı. ALES başvuru ücreti için son gün yaklaşıyor. Peki, ALES/3 sınavı başvuruları ne zaman sona eriyor?

ALES/3 SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ALES/3 başvuruları 29 Eylül 2023 tarihinde başlayıp, 9 Ekim 2023 tarihinde sona erecek.

ALES/3 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Sınavın geç başvuruları ise 17 Ekim 2023 tarihinde alınacak.

ALES 3 SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3), 19 Kasım’da uygulanacak. Sınav 10.15'te başyacak ve 150 dakika sürecek.



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