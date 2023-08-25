ALES/3
ALES 2023 takvimi adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı her yıl 3 defa gerçekleştiriliyor. Peki ALES 3 ne zaman yapılacak? Başvurular hangi tarihte başlayacak? İşte sınav takvimi...
ALES 3 NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM 2023 sınav takvimiyle ALES 3 ile ilgili detaylar da belli oldu. Buna göre 2023-ALES/3 19 Kasım tarihinde düzenlenecek.
ALES 3 NE ZAMAN, BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak. ALES/3 başvuruları 29 Eylül 2023 tarihinde başlayıp, 9 Ekim 2023 tarihinde sona erecek. Sınavın geç başvuruları ise 17 Ekim 2023 tarihinde alınacak.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yılın ikinci ALES oturumu 20 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasıyla değerlendirme süreci başladı. ALES 2 sınav sonuçları yapılan değerlendirmenin ardından 5 Eylül'de adayların erişimine açılacak.
ALES SORU SAYISI VE SINAV SÜRESİ
ALES, 50 sayısal ve 50 sözel sorularının bulunduğu iki testten oluşmaktadır. 100 sorudan oluşan bu sınav için 150 dakika (2,5 saat) cevaplama süresi verilmektedir.