ALES/2 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 20 Ağustos Pazar günü uygulanacak. 150 bin 975 adayın başvurduğu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ile ilgili aramalar hız kazandı. ALES konu dağılımı nasıl? ALES soru sayısı kaç? ALES puan hesaplama nasıl yapılır, ALES puanı kaç yıl geçerli? İşte kapsamlı bir şekilde ALES ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...