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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah önümüzdeki hafta alevi vatandaşlarımız için adım atacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda “CHP Genel Başkanı yaptığı açıklamada başörtüsü meselesi ile ilgili güya günah çıkartıyor, güya yeni bir teklif getiriyor. Bu zatın neden böyle bir teklif yaptığını anlamakta zorlandık.” diye konuştu. Başkan Erdoğan, Alevi vatandaşlara yönelik çalışmanı ne zaman açıklanacağını duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Alevi vatandaşlara yönelik çalışma ne zaman açıklanacak?
Alevi vatandaşların beklediği düzenleme ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Bugün Türkiye’nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele, verdiğimiz mücadele ve yaptığımız düzenlemeler sayesinde, hamdolsun artık kalmamıştır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genelde kılık kıyafet ve özelde de başörtüsü meselesi, ne yasa, ne Anayasa konusu olmaması gereken tabii bir haktır." dedi.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: "YÖK Başkanı hakkında, 'başörtüsü yasağını kaldırın' dediği için görevini kötüye kullanma iddiasıyla dava açanların başında Kılıçdaroğlu geliyordu."

Alevi vatandaşlara yönelik çalışma ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi vatandaşların merakla beklediği düzenlemeye ilişkin ise "Kürt meselesi diye ülkemize giydirilmeye çalışılan deli gömleğinden onlara rağmen kurtulduk, bizim Kürt meselemiz yoktur. İnşallah önümüzdeki hafta alevi vatandaşlarımız için adım atacağız. Cuma günü atacağımız yeni adımla Alevi kardeşlerimizi ülkemizden koparma çalışmalarını akamete uğratıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan , Hacı Bektaş-ı Veli’yi anma törenlerinde, “Bir süredir İçişleri ve Kültür Bakanlıklarımızın koordinasyonunda milli birlik ve beraberlik çalışması yürütüyoruz. Ülkemizdeki 1585 cemevinin tamamı ziyaret edilerek, Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın toplam 8 bin 740 talebi belirlendi. Bu taleplerin 5 bin 600’ü hızla karşılandı. Diğer taleplerle ilgili İçişleri, Kültür ve Adalet Bakanlarımız müşterek bir çalışma yapıyor. İnşallah bu da yakında neticelenecek” demişti.

Erdoğan, bakanların çalışma yaptığı yönündeki açıklamasını 13 Ağustos’ta yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’da zaten 8 Ağustos günü çalışmalara başlamışlardı. Aldığım bilgiye göre önemli bir mesafe alınmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından cuma günü kamuoyuna açıklanacak.

Alevi vatandaşlara yönelik düzenlemede neler yapılacak?

Cemevlerine yönelik şu düzenlemelerin yapılması planlanıyor:

1- Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin devlet tarafından karşılanması.

2- Cemevlerinde görevli Alevi dedelerine maaş bağlanması.

3- Ayrıca cemevlerinin hizmetlerini yürüten bir görevliye maaş bağlanması.

4- Cemevlerine tapuda özel bir imar lejantı verilmesi.

Üç bakanın çalışmasında cemevlerine hukuki bir statü kazandırılması amaçlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi-Bektaşi ve Cemevi Daire Başkanlığı ya da Alevi-Bektaşi ve Cemevi Başkanlığı gibi bir birim oluşturulup cemevlerinin oraya bağlanması planlanıyor.

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