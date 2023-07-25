Alex Oxlade-Chamberlain kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta saha için güçlü bir takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, İngiliz devi Liverpool’da forma giyen Alex Oxlade-Chamberlain’i transfer etmek için çalışmalara başladı. Yaşanan gelişme sonrası oyuncunun kariyeri hakkında araştırmalar hız kandı. Peki Alex Oxlade-Chamberlain kimdir, kaç yaşında? İşte sorunun cevabı.

ALEX OXLADE-CHAMBERLAİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Alex Oxlade-Chamberlain, İngiliz futbolcudur. 15 Ağustos 1993 tarihinde Portsmouth, İngiltere'de doğmuştur. Çoğunlukla orta saha mevkisinde oynamaktadır.

Kariyeri boyunca farklı takımlarda forma giymiştir. Profesyonel kariyerine 2010 yılında Southampton takımında başlamıştır. Daha sonra 2011 yılında Arsenal'a transfer olmuştur. Arsenal'da genç yaşına rağmen dikkat çeken performanslar sergilemiş ve İngiltere milli takımına çağrılmıştır.

2017 yılında Liverpool'a transfer olmuştur. Liverpool'da da etkili performanslarıyla ön plana çıkmış ve takımıyla önemli başarılar elde etmiştir. Ancak 2018-2019 sezonunun sonlarına doğru ciddi bir diz sakatlığı geçirmiştir ve bir süre sahalardan uzak kalmıştır.

Liverpool'da Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası gibi prestijli kupaların da aralarında bulunduğu pek çok turnuvada şampiyonluk yaşayan Chamberlain, geçen sezon 13 maçta süre alırken 1 gol kaydetti.







