Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde Almanya'da 26 temsilcilikte oy verme işlemi başladı. Almanya 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları ve oy oranları ile ilgili detaylar haberimizde.

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ADAYLARI

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2023 için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan arasındaki yarış için oy kullanılıyor. Toplamda 73 ülkede 3 milyon 416 bin seçmen ayrıca AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, Yeşil Sol Parti (HDP) ve TİP için milletvekili seçimlerine de oy veriyor.

ALMANYA SEÇİM SONUÇLARI 2023

YSK'nın belirlemelerine göre toplamda 73 ülkede oy kullanılıyor. Seçimler 24 saat içerisinde tamamlanacak. Ancak hem oyların Türkiye'ye getirilmesi hem de seçmlerin Türkiye'de 14 Mayıs 2023 tarihinde olması sebebiyle sonuçlar da Türkiye'ye eş değer bir şekilde açıklanacak.

2023 ALMANYA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Almaya 1 milyon 501 bin 152 kişiyle en fazla seçmenin bulunduğu ülke konumunda. Dolayısıyla en fazla sandık da Almanya'da kuruldu. Seçim için oy verme işlemi başladı. 24 saat içerisinde bitecek oy verme işlemlerinin ardından sayıma geçilecek. Ancak Almanya oy oranları yüzdelik olarak 14 Mayıs 2023 pazar günü resmi olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

ALMANYA'DA NERELERDE OY KULLANILIYOR?

Almanya'da 26 temsilcilikte oy verme işlemi gerçekleştirilebilecek. Bunlar Berlin, Düsseldorf, Essen, Essen/Dortmund, Essen/Siegen, Frankfurt, Frankfurt/Fulda, Frankfurt/Limburg, Hamburg, Hamburg/Kiel, Hannover, Hannover/Bremen, Karlsruhe, Karlsruhe/Mannheim, Kassel, Köln, Köln/Aachen, Mainz, Mainz/Saarbrücken, Münih, Münster, Münster/Bielefeld, Nürnberg, Nürnberg/Regensburg, Stuttgart ve Stuttgart/Ulm başkonsoloslukları olacak.

ALMANYA OY VERME İŞLEMLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA SONA ERECEK?

Yüksek Seçim Kurulu ilanına göre yurt dışı seçmen, 74 ülkedeki 177 temsilcilikte 9 Mayıs'a kadar oy kullanma işlemi yapabilecek. Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.

ALMANYA'DA KAÇ SEÇMEN VAR?

Almanya'da 1 milyon 501 bin 152 var.

ALMANYA'DA 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI NASILDI?

24 Haziran seçim sonuçlarına göre toplam oyların yüzde 52,38’ini alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da oyların çoğunluğunu alarak ilk sırada yer aldı.

Recep Tayyip Erdoğan % 64,8

Muharrem İnce % 21,9

Selahattin Demirtaş % 10







