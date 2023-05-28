Almanya seçim sonuçları
28 MAYIS ALMANYA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2023 için Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki yarış için oy kullanılıyor. Toplamda 73 ülkede 3 milyon 416 bin seçmen oy sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları anbean yenisafak.com'da.
ALMANYA SEÇİM SONUÇLARI 2023
YSK'nın belirlemelerine göre toplamda 73 ülkede oy kullanılıyor. Almanya'da seçimler için oy verme işlemleri sona erdi. Ancak hem oyların Türkiye'ye getirilmesi hem de seçmlerin Türkiye'de 28 Mayıs 2023 tarihinde olması sebebiyle sonuçlar da Türkiye'ye eş değer bir şekilde açıklanacak.
2023 ALMANYA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Almaya 1 milyon 501 bin 152 kişiyle en fazla seçmenin bulunduğu ülke konumunda. Dolayısıyla en fazla sandık da Almanya'da kuruldu. Seçim için oy verme işlemi başladı. 24 saat içerisinde bitti. Ancak Almanya oy oranları yüzdelik olarak YSK açıklaması ile kesin seçim sonuçları larak kamuoyu ile paylaşılacak.
ALMANYA'DA NERELERDE OY KULLANILIYOR?
Almanya'da 26 temsilcilikte oy verme işlemi gerçekleştirilebilecek. Bunlar Berlin, Düsseldorf, Essen, Essen/Dortmund, Essen/Siegen, Frankfurt, Frankfurt/Fulda, Frankfurt/Limburg, Hamburg, Hamburg/Kiel, Hannover, Hannover/Bremen, Karlsruhe, Karlsruhe/Mannheim, Kassel, Köln, Köln/Aachen, Mainz, Mainz/Saarbrücken, Münih, Münster, Münster/Bielefeld, Nürnberg, Nürnberg/Regensburg, Stuttgart ve Stuttgart/Ulm başkonsoloslukları olacak.
ALMANYA'DA KAÇ SEÇMEN VAR?
Almanya'da 1 milyon 501 bin 152 var.
ALMANYA'DA 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI NASILDI?
24 Haziran seçim sonuçlarına göre toplam oyların yüzde 52,38’ini alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da oyların çoğunluğunu alarak ilk sırada yer aldı.
Recep Tayyip Erdoğan % 64,8
Muharrem İnce % 21,9
Selahattin Demirtaş % 10