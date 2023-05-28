|
Özgün

Almanya Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları 2023

Almanya'da 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi için oy verme işlemleri gerçekleştirildi. Almanya'da Türk vatandaşları oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarışıyor. Peki 2023 Almanya seçim sonuçları belli oldu mu? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi Almanya Frankfurt, Berlin, Köln, Hamburg, Düsseldorf oy oranları nasıl? İşte detaylar...

18:20 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Almanya seçim sonuçları

Almanya seçim sonuçları

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 28 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı Seçimi Almanya'da 26 temsilcilikte oy verme işlemi gerçekleştirildi.
sonuçları ve oy oranları ile ilgili detaylar haberimizde.

28 MAYIS ALMANYA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2023 için Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki yarış için oy kullanılıyor. Toplamda 73 ülkede 3 milyon 416 bin seçmen oy sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları anbean yenisafak.com'da.

ALMANYA SEÇİM SONUÇLARI 2023

YSK'nın belirlemelerine göre toplamda 73 ülkede oy kullanılıyor. Almanya'da seçimler için oy verme işlemleri sona erdi. Ancak hem oyların Türkiye'ye getirilmesi hem de seçmlerin Türkiye'de 28 Mayıs 2023 tarihinde olması sebebiyle sonuçlar da Türkiye'ye eş değer bir şekilde açıklanacak.


2023 ALMANYA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Almaya 1 milyon 501 bin 152 kişiyle en fazla seçmenin bulunduğu ülke konumunda. Dolayısıyla en fazla sandık da Almanya'da kuruldu. Seçim için oy verme işlemi başladı. 24 saat içerisinde bitti. Ancak Almanya oy oranları yüzdelik olarak YSK açıklaması ile kesin seçim sonuçları larak kamuoyu ile paylaşılacak.

ALMANYA'DA NERELERDE OY KULLANILIYOR?

Almanya'da 26 temsilcilikte oy verme işlemi gerçekleştirilebilecek. Bunlar Berlin, Düsseldorf, Essen, Essen/Dortmund, Essen/Siegen, Frankfurt, Frankfurt/Fulda, Frankfurt/Limburg, Hamburg, Hamburg/Kiel, Hannover, Hannover/Bremen, Karlsruhe, Karlsruhe/Mannheim, Kassel, Köln, Köln/Aachen, Mainz, Mainz/Saarbrücken, Münih, Münster, Münster/Bielefeld, Nürnberg, Nürnberg/Regensburg, Stuttgart ve Stuttgart/Ulm başkonsoloslukları olacak.

ALMANYA'DA KAÇ SEÇMEN VAR?

Almanya'da 1 milyon 501 bin 152 var.

ALMANYA'DA 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI NASILDI?

24 Haziran seçim sonuçlarına göre toplam oyların yüzde 52,38’ini alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da oyların çoğunluğunu alarak ilk sırada yer aldı.

Recep Tayyip Erdoğan % 64,8

Muharrem İnce % 21,9

Selahattin Demirtaş % 10

Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları
Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları

2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi sonuçları için nefesler tutuldu. 2023 seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri yurt dışı temsilciliklerinde 9 Mayıs'a kadar devam etti. Gümrük kapılarında ise 14 Mayıs'a kadar oy kullanılacak. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy​​​​​​​'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek. Yurt dışında, kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646. Peki yurtdışı seçim sonuçları hangi ülkede kim kazandı? Cumhurbaşkan adayları hangi ülkeden ne kadar oy aldı?


#almanya
#almanya seçim sonuçları
#2023 almanya seçim
#Cumhurbaşkanlığı Seçimi
#seçim 2023
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Zonguldak Zonguldak seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları