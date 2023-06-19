Almanya’da ayakkabı zinciri iflas bayrağını çekti: Tüm şubelerini kapatıyor

Pandemi ve Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle ekonomik sıkıntıyla boğuşan Almanya’dan bir iflas haberi daha geldi. Ülkenin bilinen ayakkabı zinciri firmalarından Reno mali zorluklar karşısında dayanamayıp iflas başvurusu yaptı.

İflas isteyen Reno 46 yıllık geçmişinde 180 tana şubeye ulaştı. Dev firma şubelerini tek tek kapatmaya başladı. İflas isteyen Reno, 1977 yılında ayakkabı sektöründe faaliyetine başladı. 180 şubesi ve 1100 çalışanı bulunan Reno 150 şubesini şimdiden kapattı. Yeni yatırımcı arayışına giren şirketin, iflas başvurusundan önce bile şubelerinin yarısının faturasını ödeyemediği için elektriklerinin kesildiği kaydedildi. Daha önce de aynı sektörden birkaç firma iflas açıklamıştı.

Almanya'da tüketici enflasyonu daha önce açıklanan geçici sonuçların onaylanması ile yüzde 6,1 oldu. Tüketici fiyatları Mayıs 2023'te Nisan 2023'e kıyasla yüzde 0,1 düştü.Federal İstatistik Ofisi Başkanı Ruth Brand, enflasyonla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Enflasyon oranı böylece zayıflamaya devam etti, ancak yüksek seviyede kalmaya devam ediyor. Mayıs ayında enerji fiyatlarındaki artış aynı aya göre önemli ölçüde düşüktü, geçen sene. Federal İstatistik Ofisi'nin de bildirdiği gibi, tüketici fiyatları Mayıs 2023'te Nisan 2023'e kıyasla yüzde 0,1 düştü."