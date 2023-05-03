Almanya'da oy verme işlemi sürüyor
Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak 28. dönem milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemleri 27 Nisan’da başladı. Yurt dışına kayıtlı 3 milyon 500 seçmen gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy kullanabilecek. Almanya'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi sürüyor. Toplam 17 merkezde seçmenlerin yoğunluğu görülürken özellikle Berlin ve Hamburg Başkonsolosluklarında yüzlerce metrelik seçmen kuyruğu bölgeden geçen Alman sakinlerin de dikkatini çekiyor. Yurt dışında yaşayan 300 bine yakın genç seçmen ülkenin geleceğinde söz sahibi olabilmek için sandık başına giderek ilk kez oy kullanıyor.
Hamburg Başkonsolosu Emine Derya Kara, 27 Nisan'da seçimlere sorunsuz başladıklarını belirterek kentte toplamda 7 bine yakın oy kullanıldığını kaydetti.
Kara, seçimlere ilginin her gün artarak devam ettiğini vurgulayarak "Bundan memnuniyet duyuyoruz. Sorunsuz huzurlu bir şekilde seçimlere devam ediyoruz. Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyoruz." dedi.
Almanya’da oy verme işlemi ne zaman sona erecek?
Almanya'da Berlin, Hamburg, Hannover, Frankfurt, Nürnberg, Münih, Mainz, Stuttgart, Karlsruhe, Köln, Düsseldorf, Essen, Münster'de oy kullanma işlemleri 27 Nisan'dan bu yana sürüyor. 29 Nisan'da da Aachen, Bremen, Regensburg ve Kassel'de de oy verme işlemi başlamıştı. Türk vatandaşları yurt dışında 73 Ülkede 5031 sandıkta 9 Mayıs'a kadar sabah saat 09.00'dan akşam 21.00''e kadar Başkonsolosluklar da oy verme işlemlerini gerçekleştirebilecek. Gümrüklerde oy kullanma işlemleri ise 14 Mayıs saat 17:00’da sona erecek.