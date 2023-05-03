|
Özgün

Almanya’da oy verme işlemi sürüyor: İşte oy kullanma saatleri

2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlere yurtdışındaki seçmenler yoğun ilgi gösteriyor. 27 Nisan’da oy kullanmaya başlayan yurt dışındaki seçmenlerden 797 bin 841'i, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verdi. Almanya'da, Türkiye'de ‪14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor. Türk seçmenler saat 09.00- 21.00 arasında oy verme işlemlerini gerçekleştirebilmekte. Peki Almanya’da oy verme işlemi ne zaman sona erecek? Almanya'daki Türk seçmenler kime oy veriyor? İşte Almanya seçim sonuçları.

10:05 . 3/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Almanya'da oy verme işlemi sürüyor

Almanya'da oy verme işlemi sürüyor

Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak 28. dönem milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemleri 27 Nisan’da başladı. Yurt dışına kayıtlı 3 milyon 500 seçmen gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy kullanabilecek. Almanya'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi sürüyor. Toplam 17 merkezde seçmenlerin yoğunluğu görülürken özellikle Berlin ve Hamburg Başkonsolosluklarında yüzlerce metrelik seçmen kuyruğu bölgeden geçen Alman sakinlerin de dikkatini çekiyor. Yurt dışında yaşayan 300 bine yakın genç seçmen ülkenin geleceğinde söz sahibi olabilmek için sandık başına giderek ilk kez oy kullanıyor.

Hamburg Başkonsolosu Emine Derya Kara, 27 Nisan'da seçimlere sorunsuz başladıklarını belirterek kentte toplamda 7 bine yakın oy kullanıldığını kaydetti.

Kara, seçimlere ilginin her gün artarak devam ettiğini vurgulayarak "Bundan memnuniyet duyuyoruz. Sorunsuz huzurlu bir şekilde seçimlere devam ediyoruz. Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyoruz." dedi.

Almanya’da oy verme işlemi ne zaman sona erecek?

Almanya'da Berlin, Hamburg, Hannover, Frankfurt, Nürnberg, Münih, Mainz, Stuttgart, Karlsruhe, Köln, Düsseldorf, Essen, Münster'de oy kullanma işlemleri 27 Nisan'dan bu yana sürüyor. 29 Nisan'da da Aachen, Bremen, Regensburg ve Kassel'de de oy verme işlemi başlamıştı. Türk vatandaşları yurt dışında 73 Ülkede 5031 sandıkta 9 Mayıs'a kadar sabah saat 09.00'dan akşam 21.00''e kadar Başkonsolosluklar da oy verme işlemlerini gerçekleştirebilecek. Gümrüklerde oy kullanma işlemleri ise 14 Mayıs saat 17:00’da sona erecek.

Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları
Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları

2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi sonuçları için nefesler tutuldu. 2023 seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri başladı. 1 Mayıs itibariyle yurt dışındaki yaklaşık 700 bin seçmen 14 Mayıs seçimleri için oy kullandı. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy​​​​​​​'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek. Yurt dışında, kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646. Peki yurtdışı seçim sonuçları hangi ülkede kim kazandı? Cumhurbaşkan adayları hangi ülkeden ne kadar oy aldı?


#Almanya
#almanya oy kullanma saatleri
#2023 seçimleri
#yurt dışı seçim sonuçları
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.