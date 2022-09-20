Özgün Alparslan Büyük Selçuklu 29 bölüm fragmanı yayınlandı TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm izle
ÖZGÜN HABERLER

Alparslan Büyük Selçuklu 29. bölüm fragmanı yayınlandı! TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm izle

TRT 1’in reyting rekorları kıran dizisi Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezona yine aksiyon dolu sahneleriyle girdi. Vaspurakan’ın fethinin intikamını almak için Tekfur Grigos sinsi planlarını yavaş yavaş hayata geçirmek için Karahanlı soyundan olan Arslan Yusuf’u Selçukluların üzerine saldı. Yapılan savaş neticesinde Arslan Yusuf, Alparslan’a esir düştü. Babasının katili öldürmek isteyen Yinal Bey’e mani olan Alparslan, Selçuklu Sultanı amcası Tuğrul Bey ile Karahanlı Sultanı arasında yapılan anlaşma gereği Seferiye Hatun ile evlenmesine karar kılındı. Tekfur Grigos, Yinal Bey’in safından yararlanmak istedi ancak, Tekfur’un kirli planı Alparslan’dan döndü. Aksiyon dolu 28. bölümüyle Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezona gümbür gümbür girerken, dizi hayranları Alparslan Büyük Selçuklu 29. bölüm fragmanını merak eder oldu. Peki TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29. bölümde Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde neler olacak, neler yaşanacak? Seferiye Hatun, Alparslan ile evlenmeyi kabul edecek mi? Seferiye Hatun’un Selçuklu ile ne alıp veremediği var? Öke Hatun, Seferiye Hatun ile Alparslan’ın evliliğine mani olacak mı? İşte Alparslan Büyük Selçuklu gelecek bölüm 29. bölüm fragmanı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Alparslan Büyük Selçuklu 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümde ne olacak?
Alparslan Büyük Selçuklu 28. bölüm fragmanı İzle!

Alparslan Büyük Selçuklu 28. Bölüm full izleyen dizi hayranları, TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacağını araştırıyor.

Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu?

Arslan Yusuf’un Selçuklu’ya saldırması pahalıya patladı. Alparslan’a esir düşen Arslan Yusuf olayını Selçuklu ile Karahanlı sultanlarının fermanı kurtardı. İki Müslüman devletin sultanlarının buyruğuna göre, Alparslan ile Arslan Yusuf kızı Seferiye Hatun evlenecek. Bu evliliği Selçuklu’nun hayrına olduğunu düşünen Alparslan razı olurken, Seferiye Hatun ise zinhar karşı çıkmakta.

Kendi kurtuluşunu kızının evliliğine bağlayan Arslan Yusuf da bu birlikteliği razı olmakta. Vaspurakan’ın fethinin intikamını almak isteyen Tekfur Grigos ise Selçuklu’yu içten karıştırmanın peşinde. Alparslan Bey ile çelik anlaşmasında neticeye varamayan tekfur, Yinal Bey ile kirli işbirliği yapmakta. Ancak bu karanlık oyun Alparslan’ın üstün zekası neticesinde hüsrana uğramakta. Kaleden dışarı çıkan Seferiye Hatun’u karşısına Alparslan çıkar. Ancak ne dediyse Seferiye Hatun’u Kaleye geri dönmeye razı edemez. Zorla kaleye götürmek isteyen Alparslan beklemedik bir şekilde Seferiye Hatun’dan hançer darbesi yer.

Alparslan Büyük Selçuklu 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Heyecanın doruk yaptığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin gelecek haftaki bölümü ise iple çekilirken, TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu 29. bölüm fragmanı yayınlandı!

Seferiye Hatun kimdir tarihte? Alparslan Seferiye Hatun’la evlenmiş mi?
ÖZGÜN
Seferiye Hatun kimdir tarihte? Alparslan Seferiye Hatun’la evlenmiş mi?

Alparslan Büyük Selçuklu Öke Hatun kimdir? TRT 1 dizisine bomba Sen Anlat Karadeniz Sürprizi
ÖZGÜN
Alparslan Büyük Selçuklu Öke Hatun kimdir? TRT 1 dizisine bomba Sen Anlat Karadeniz Sürprizi
Siyah duman gökyüzünü kapladı

Siyah duman gökyüzünü kapladı

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde yangın.
Kraliçe evlenmek için bakın ne yapmış?

Kraliçe evlenmek için bakın ne yapmış?

​Duyanları hayrete düşürecek 10 tuhaf gerçek.
Kurtalan Kaymakamı Tekinden damadını belediyede işe aldırdığını iddia eden CHPli Sarıbala: İlk evladımı aralıkta kucağıma alacağım

İstanbul'da Balıkesir çıkarması

İstanbul'da Balıkesir çıkarması

​İstanbul, Balıkesir Tanıtım Günleri'ne akın etti.

​Araştırma yayımlandı

​Bu tarihe dikkat

​Üretici fiyatları rekor seviyede

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.