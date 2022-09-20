Alparslan Büyük Selçuklu 29. bölüm fragmanı yayınlandı! TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm izle

Alparslan Büyük Selçuklu 28. Bölüm full izleyen dizi hayranları, TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacağını araştırıyor.

Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu?

Arslan Yusuf’un Selçuklu’ya saldırması pahalıya patladı. Alparslan’a esir düşen Arslan Yusuf olayını Selçuklu ile Karahanlı sultanlarının fermanı kurtardı. İki Müslüman devletin sultanlarının buyruğuna göre, Alparslan ile Arslan Yusuf kızı Seferiye Hatun evlenecek. Bu evliliği Selçuklu’nun hayrına olduğunu düşünen Alparslan razı olurken, Seferiye Hatun ise zinhar karşı çıkmakta.

Kendi kurtuluşunu kızının evliliğine bağlayan Arslan Yusuf da bu birlikteliği razı olmakta. Vaspurakan’ın fethinin intikamını almak isteyen Tekfur Grigos ise Selçuklu’yu içten karıştırmanın peşinde. Alparslan Bey ile çelik anlaşmasında neticeye varamayan tekfur, Yinal Bey ile kirli işbirliği yapmakta. Ancak bu karanlık oyun Alparslan’ın üstün zekası neticesinde hüsrana uğramakta. Kaleden dışarı çıkan Seferiye Hatun’u karşısına Alparslan çıkar. Ancak ne dediyse Seferiye Hatun’u Kaleye geri dönmeye razı edemez. Zorla kaleye götürmek isteyen Alparslan beklemedik bir şekilde Seferiye Hatun’dan hançer darbesi yer.

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Alparslan Büyük Selçuklu 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Heyecanın doruk yaptığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin gelecek haftaki bölümü ise iple çekilirken, TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu 29. bölüm fragmanı yayınlandı!

ÖZGÜN Seferiye Hatun kimdir tarihte? Alparslan Seferiye Hatun’la evlenmiş mi?