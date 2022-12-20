Alparslan: Büyük Selçuklu 39. Bölüm Fragman!

Her hafta pazartesi akşamı saat 20:00’de TRT 1 ekranlarından sevenleriyle buluşan Alparslan Büyük Selçuklu’nun son bölümü yayınlandı. Başrollerinde Barış Arduç, Mehmet Özgür ve Fahriye Evcen’in olduğu dizinin 38. bölümü yine büyük ilgi gördü.
Alparslan: Büyük Selçuklu 38. bölüm tek parça full izle
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ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 38. BÖLÜM FRAGMANI
Alparslan Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu
- Melik Muhammed Alparslan Bey (Barış Arduç): Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğenidir.
- Akça Hatun (Fahriye Evcen): Alparslan'ın nişanlısı ve Hasan'ın Kızıdır.
- Seferiye Hatun (Kayra Zabcı):
- Hasan Bey (Nizamülmülk) (Mehmet Özgür): Çağrı Bey'in, Alp Arslan'ın atabeyidir ve Akça Hatun'un(Aybike) babasıdır.
- Tuğrul Bey (Barış Bağcı): Çağrı Bey'in kardeşi, Alparslan'ın amcasıdır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır.
- Emir Bozan (Yurdaer Okur): Karmatilerin lideridir.
- Romen Diyojen (Sarp Levendoğlu): Bizans İmparatorluğu'nun bir yüzbaşısıdır.
- Evdokya (Gizem Karaca): Ani Tekfuru Katakalon Kekavmenos'un yeğenidir
- Çağrı Bey (Erdinç Gülener): Tuğrul Bey'in ağabeyi; Alparslan'ın ve Süleyman'ın babası; Melikşah'ın dedesidir.