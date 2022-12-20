Özgün Alparslan Büyük Selçuklu 39 Bölüm Fragman
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Alparslan: Büyük Selçuklu 39. Bölüm Fragman!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 38. bölümü dün akşam izleyicilerle buluştu. 2022 Dünya Kupası sebebiyle bir süre ara verilen dizi kaldığı yerden tüm heyecanıyla devam ediyor. Son bölümde; Çağrı Bey'i yaralayan Besasiri Alparslan'ın gazabından nasibini alır. Seferiye Hatun eşinin yanında nasıl dimdik durduğunu bir kez daha kanıtlar. Esir düşen Alparslan’ı Tekfur ile ittifak kuran Besasir’e teslim eden Yınal’ın hainlikleri de devam etmekte. Alparslan’ın imtihanını ele alan 38. bölüm yine diziseverleri ekrana kilitledi. Peki Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak? Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 38. bölümünü tek parça full izlemek ve 39. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Alparslan: Büyük Selçuklu 38. Bölüm Tek Parça Full İzle
Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle!

Her hafta pazartesi akşamı saat 20:00’de TRT 1 ekranlarından sevenleriyle buluşan Alparslan Büyük Selçuklu’nun son bölümü yayınlandı. Başrollerinde Barış Arduç, Mehmet Özgür ve Fahriye Evcen’in olduğu dizinin 38. bölümü yine büyük ilgi gördü.

Alparslan: Büyük Selçuklu 38. bölüm tek parça full izle

Alparslan: Büyük Selçuklu 37. bölümü tek parça full izlemek için TIKLAYIN.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 38. BÖLÜM FRAGMANI

TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları
TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları

Alparslan Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu

  1. Melik Muhammed Alparslan Bey (Barış Arduç): Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğenidir.
  2. Akça Hatun (Fahriye Evcen): Alparslan'ın nişanlısı ve Hasan'ın Kızıdır.
  3. Seferiye Hatun (Kayra Zabcı):
  4. Hasan Bey (Nizamülmülk) (Mehmet Özgür): Çağrı Bey'in, Alp Arslan'ın atabeyidir ve Akça Hatun'un(Aybike) babasıdır.
  5. Tuğrul Bey (Barış Bağcı): Çağrı Bey'in kardeşi, Alparslan'ın amcasıdır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır.
  6. Emir Bozan (Yurdaer Okur): Karmatilerin lideridir.
  7. Romen Diyojen (Sarp Levendoğlu): Bizans İmparatorluğu'nun bir yüzbaşısıdır.
  8. Evdokya (Gizem Karaca): Ani Tekfuru Katakalon Kekavmenos'un yeğenidir
  9. Çağrı Bey (Erdinç Gülener): Tuğrul Bey'in ağabeyi; Alparslan'ın ve Süleyman'ın babası; Melikşah'ın dedesidir.

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