Alparslan: Büyük Selçuklu 39. Bölüm Fragman! TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 38. bölümü dün akşam izleyicilerle buluştu. 2022 Dünya Kupası sebebiyle bir süre ara verilen dizi kaldığı yerden tüm heyecanıyla devam ediyor. Son bölümde; Çağrı Bey'i yaralayan Besasiri Alparslan'ın gazabından nasibini alır. Seferiye Hatun eşinin yanında nasıl dimdik durduğunu bir kez daha kanıtlar. Esir düşen Alparslan’ı Tekfur ile ittifak kuran Besasir’e teslim eden Yınal’ın hainlikleri de devam etmekte. Alparslan’ın imtihanını ele alan 38. bölüm yine diziseverleri ekrana kilitledi. Peki Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak? Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 38. bölümünü tek parça full izlemek ve 39. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

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