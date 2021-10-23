Özgün Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ilk bölüm ne zaman? Alparslan dizisi 1 bölüm fragmanı izle
ÖZGÜN HABERLER

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ilk bölüm ne zaman? Alparslan dizisi 1. bölüm fragmanı izle

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ilk bölüm fragmanı yayınlandı. TRT1'in başarılı tarihi dizilerinden Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yeni sezonda Alparslan'ın hikayesini anlattığı Alparslan Büyük Selçuklu yapıtı ile ekranlara çıkmaya hazırlanıyor. Alparslan dizisi ne zaman başlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ilk bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ilk bölüm ne zaman? Alparslan dizisi 1. bölüm fragmanı izle
alparslan büyük selçuklu

Fahriye Evcen ve Barış Arduç'un başrolü paylaşacağı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi için geri sayım başladı. TRT1 ekranlarında yayınlanacak Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınşandı. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yayın tarihi belli oldu mu?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 8 Kasım Pazartesi akşamı 20.00 da TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

ALPARSLAN BÜYÜK UYANIŞ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Sultan Alparslan'ın hayatını konu alacak olan dizide, Barış Arduç bu rolü üstlenecek olan oyuncu oldu.

Barış Arduç'un yanında Fahriye Evcen ise başrole ortak olarak, Akça Hatun karakteri ile diziye dahil oldu.

Bu iki sevilen ismi buluşturan dizide, Alparslan'ın babası Çağrı Bey'i Erdinç Gülener, amcası Tuğrul Bey'i ise Barış Bağcı canlandıracak.

Dizide ayrıca Gizem Karaca, Esila Umut, Korel Cezayirli, Mehmet Özgür ve Mim Kemal Öke gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNİN KONUSU NE?

TRT 1 ekranlarında yayınlanması beklenen Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, Malazgirt Fatihi olarak adlandıran Selçuklu Devleti'nin ikinci lideri Alparslan'ın hayatını konu ediyor.

Liderin bileği bükülmüyor

Liderin bileği bükülmüyor

​Trabzonspor, yenilmezlik serisini 22 maça çıkardı.
Koridorda kart gördü

Koridorda kart gördü

​Göztepe-Trabzonspor maçının devre arasında saha karıştı.
İçişleri Bakanı Soylu: Terörün sanatı kullandığına ilk kez şahit oldum

​23 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Bakan Koca haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı.

​GZT Giresunspor 3 puanı son dakikada kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Kavala için çağrı yapan 10 büyükelçi için talimatı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan OSB müjdesi verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.