Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ilk bölüm ne zaman? Alparslan dizisi 1. bölüm fragmanı izle

Fahriye Evcen ve Barış Arduç'un başrolü paylaşacağı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi için geri sayım başladı. TRT1 ekranlarında yayınlanacak Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınşandı. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yayın tarihi belli oldu mu?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 8 Kasım Pazartesi akşamı 20.00 da TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.



ALPARSLAN BÜYÜK UYANIŞ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Sultan Alparslan'ın hayatını konu alacak olan dizide, Barış Arduç bu rolü üstlenecek olan oyuncu oldu.

Barış Arduç'un yanında Fahriye Evcen ise başrole ortak olarak, Akça Hatun karakteri ile diziye dahil oldu.

Bu iki sevilen ismi buluşturan dizide, Alparslan'ın babası Çağrı Bey'i Erdinç Gülener, amcası Tuğrul Bey'i ise Barış Bağcı canlandıracak.

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Dizide ayrıca Gizem Karaca, Esila Umut, Korel Cezayirli, Mehmet Özgür ve Mim Kemal Öke gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNİN KONUSU NE?

TRT 1 ekranlarında yayınlanması beklenen Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, Malazgirt Fatihi olarak adlandıran Selçuklu Devleti'nin ikinci lideri Alparslan'ın hayatını konu ediyor.