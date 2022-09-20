Özgün Seferiye Hatun kimdir tarihte? Alparslan Seferiye Hatunla evlenmiş mi?
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Seferiye Hatun kimdir tarihte? Alparslan Seferiye Hatun’la evlenmiş mi?

Alparslan Büyük Selçuklu 28. bölüm ile yeni sezona gümbür gümbür girdi. Karahanlı soyundan Arslan Yusuf’un Selçuklu’yu arkadan vurmaya kalkışması, kendisine pahalıya patladı. Alparslan liderliğindeki Selçuklu ordusu, Arslan Yusuf’u esir aldı. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey ile Karahanlı Sultanı I. Mahmud Tamgaç’ın fermanına göre Arslan Yusuf’un kızı Seferiye Hatun ile Çağrı Bey oğlu Alparslan’ın evlenmesine karar kılındı. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde göre, iki Müslüman devletin dirliği ve birliği için Alparslan bu birlikteliğe razı olurken, Seferiye Hatun ise ayak diretti. Peki Alparslan Seferiye Hatun ile evlenecek mi? Tarihte Sultan Alparslan ile Seferiye Hatun evleniyor mu? Sultan Alparslan eşleri kimler, kaç çocuk var?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Alparslan Seferiye Hatun ile evlenecek mi? Sultan Alparslan eşleri kimler, kaç çocuk var?
Alparslan Büyük Selçuklu: Seferiye Hatun Alparslan ile evleniyor mu?

Alparslan Büyük Selçuklu 28. Bölüm ile TRT 1 ekranlarında yeni sezona başladı. Akça Hatun'un ölümü sonrası içine ateş düşen Alparslan'ın bu acıyı aşıp Karahanlı soyundan gelen Arslan Yusuf’un kızı Seferiye Hatun ile evlenmesi gerekmektedir. Zira hem Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey hem de Karahanlı Sultanının fermanıdır. Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü izleyicinden tam not alırken, Alparslan Seferiye Hatun ile evlenecek mi? sorusu da meraklarda kalan sorulardan oldu.

Seferiye Hatun kimdir, Sultan Alparslan ile evleniyor mu?

Seferiye Hatun, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın 2. eşidir. Sultan Alparslan'ın bu iki evlilikten toplamda 12 çocuğu dünyaya gelmiştir.

Sultan Alparslan’ın Seferiye Hatun’dan kaç çocuğu var, çocuklarının isimleri neler?

Alparslan ile Seferiye Hatun'un evliliğinden 12 çocuk dünyaya gelmiştir. İşte Alparslan'ın çocukları;

Muizzeddin Melikşah

Tacüddevle Tutuş

İzzeddin Arslan Argun

Böri Bars

Tuğrul

Ayaz

Togan

Arslan

Tekiş

Ayşe

Züleyha

Fülane Hatun

Alparslan Büyük Selçuklu 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Alparslan Büyük Selçuklu 29. bölüm fragmanı yayınlandı. TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü ile 26 Eylül Pazartesi saat 20:00'da izleyicinin karşısına çıkacak.

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