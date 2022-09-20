Seferiye Hatun kimdir tarihte? Alparslan Seferiye Hatun’la evlenmiş mi? Alparslan Büyük Selçuklu 28. bölüm ile yeni sezona gümbür gümbür girdi. Karahanlı soyundan Arslan Yusuf’un Selçuklu’yu arkadan vurmaya kalkışması, kendisine pahalıya patladı. Alparslan liderliğindeki Selçuklu ordusu, Arslan Yusuf’u esir aldı. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey ile Karahanlı Sultanı I. Mahmud Tamgaç’ın fermanına göre Arslan Yusuf’un kızı Seferiye Hatun ile Çağrı Bey oğlu Alparslan’ın evlenmesine karar kılındı. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde göre, iki Müslüman devletin dirliği ve birliği için Alparslan bu birlikteliğe razı olurken, Seferiye Hatun ise ayak diretti. Peki Alparslan Seferiye Hatun ile evlenecek mi? Tarihte Sultan Alparslan ile Seferiye Hatun evleniyor mu? Sultan Alparslan eşleri kimler, kaç çocuk var?

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