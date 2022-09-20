Seferiye Hatun kimdir tarihte? Alparslan Seferiye Hatun’la evlenmiş mi?

Alparslan Büyük Selçuklu 28. Bölüm ile TRT 1 ekranlarında yeni sezona başladı. Akça Hatun'un ölümü sonrası içine ateş düşen Alparslan'ın bu acıyı aşıp Karahanlı soyundan gelen Arslan Yusuf’un kızı Seferiye Hatun ile evlenmesi gerekmektedir. Zira hem Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey hem de Karahanlı Sultanının fermanıdır. Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü izleyicinden tam not alırken, Alparslan Seferiye Hatun ile evlenecek mi? sorusu da meraklarda kalan sorulardan oldu.
Seferiye Hatun kimdir, Sultan Alparslan ile evleniyor mu?
Seferiye Hatun, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın 2. eşidir. Sultan Alparslan'ın bu iki evlilikten toplamda 12 çocuğu dünyaya gelmiştir.
Sultan Alparslan’ın Seferiye Hatun’dan kaç çocuğu var, çocuklarının isimleri neler?
Alparslan ile Seferiye Hatun'un evliliğinden 12 çocuk dünyaya gelmiştir. İşte Alparslan'ın çocukları;
Muizzeddin Melikşah
Tacüddevle Tutuş
İzzeddin Arslan Argun
Böri Bars
Tuğrul
Ayaz
Togan
Arslan
Tekiş
Ayşe
Züleyha
Fülane Hatun
Alparslan Büyük Selçuklu 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Alparslan Büyük Selçuklu 29. bölüm fragmanı yayınlandı. TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü ile 26 Eylül Pazartesi saat 20:00'da izleyicinin karşısına çıkacak.