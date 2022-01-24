Özgün Tarihte Göktuğ Bey nasıl öldü? Göktuğ Bey kimdir, hayatı
ÖZGÜN HABERLER

Tarihte Göktuğ Bey nasıl öldü? Göktuğ Bey kimdir, hayatı

Alparslan Büyük Selçuklu Göktuğ Bey kimdir? sorusu diziyi seven izleyiciler tarafından merak ediliyor. TRT 1'de yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisindeki Göktuğ Bey gündeme geldi. Göktuğ Bey'in hayatına ilişkin ayrıntılar merak kazandı. Tarihte Göktuğ Bey kimdir, nasıl ve ne zaman ölmüştür?

Alparslan Büyük Selçuklu Göktuğ Bey ile ilgili merak edilenler haberimizde...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarihte Göktuğ Bey nasıl öldü? Göktuğ Bey kimdir, hayatı
göktuğ bey

Büyük Selçuklu Devleti'nin Alparslan dönemini anlatan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi karakterlerinin tarihteki yeri önemi merak ediliyor. Diziye yeni katılan Göktuğ Bey de hayatı merak edilen karakterlerden birisi oldu. Peki Göktuğ Bey kimdir, ne zaman yaşamış nasıl ölmüştür?

GÖKTUĞ BEY'İN HAYATI

Alparslan Büyük Selçuklu Göktuğ Bey ile ilgili olarak araştırmalar neticesinde diye kurgu olarak giren kişinin Selçuklu ile yakından uzaktan ilgisi bulunmaktadır. Bir çok dizi ‘de olduğu gibi senaryo gereği dizi ekibinin bir karakteri öne çıkarmasından öteye gitmediği görülmüştür.

GÖKTUĞ BEY NE ZAMAN ÖLMÜŞTÜR?

Kurgu olan karakterin diziye ne zaman veda edeceği ile belli değildir. Evdokya geçici bir süreliğine Alparslan’ın kalesine geldi. O sırada Evdokya ile Göktuğ Bey tanıştı. Göktuğ Bey, Alparslan’ın aleyhinde kelimeler sarf etti. Evdokya ise Göktuğ Bey ile bir olup Alparslan’ı güçsüz duruma getirmek istemektedir.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu’ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan’ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça’nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça’nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.
Düzceden İstanbula geçiş izni yok

Düzce'den İstanbul'a geçiş izni yok

​Vali Cevdet Atay: Mağduriyetlerin yaşanmaması için yola çıkmayın.
Gözden kaçacak gibi değil

Gözden kaçacak gibi değil

​Mars'ta tarihi keşif: Kızıl Gezegen'de tespit edildi.
Türkiyenin 24 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Kocadan umutlandıran açıklama

AK Parti Sözcüsü Çelik MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Vali Yerlikaya İstanbulluları uyararak duyurdu

​​İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu.

​Uzman isim tarih verip uyardı: Bu haberi okumadan araba almayın.

​Van Gölü suyundan üretti başardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.