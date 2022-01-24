Tarihte Göktuğ Bey nasıl öldü? Göktuğ Bey kimdir, hayatı

Büyük Selçuklu Devleti'nin Alparslan dönemini anlatan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi karakterlerinin tarihteki yeri önemi merak ediliyor. Diziye yeni katılan Göktuğ Bey de hayatı merak edilen karakterlerden birisi oldu. Peki Göktuğ Bey kimdir, ne zaman yaşamış nasıl ölmüştür?

GÖKTUĞ BEY'İN HAYATI

Alparslan Büyük Selçuklu Göktuğ Bey ile ilgili olarak araştırmalar neticesinde diye kurgu olarak giren kişinin Selçuklu ile yakından uzaktan ilgisi bulunmaktadır. Bir çok dizi ‘de olduğu gibi senaryo gereği dizi ekibinin bir karakteri öne çıkarmasından öteye gitmediği görülmüştür.

GÖKTUĞ BEY NE ZAMAN ÖLMÜŞTÜR?

Kurgu olan karakterin diziye ne zaman veda edeceği ile belli değildir. Evdokya geçici bir süreliğine Alparslan’ın kalesine geldi. O sırada Evdokya ile Göktuğ Bey tanıştı. Göktuğ Bey, Alparslan’ın aleyhinde kelimeler sarf etti. Evdokya ise Göktuğ Bey ile bir olup Alparslan’ı güçsüz duruma getirmek istemektedir.

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu’ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan’ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça’nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça’nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.