TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu’nun yeni sezon başlangıç tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizi 59. bölümüyle Haziran ayında sezon finali yapmıştı. Yeni sezonun ise ne zaman başlayacağı merak konusu. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor, hangi gün? İşte detaylar.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ GÜN?

Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezonun ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Yeni sezon tarihi belli olduğunda haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE (59. BÖLÜM) NELER OLDU?

Alparslan, Selçuklu’nun Ermeni Prensliğiyle ittifak yapması için Kürige ile evlilik hususunda görüşmüştü. Kürige evliliğe sıcak bakmıştı, kızı Luiza’nın da rızası olursa bu işin gerçekleşebileceğini söylemişti. Alparslan ittifak için Luiza ile evlenecek mi? Luiza bu evliliği kabul edecek mi?

Seferiye, Alparslan’ın Ermeni Prensliğine yaptığı ziyaretten dolayı kahrolmuş ve sarayı terk etmişti. Seferiye, Alparslan’ın Luiza ile evliliğine rıza göstermeyecek ama Selçuklu’nun istikbali için bağrına taş basıp oturacak. Alparslan, Seferiye’nin bu durumu karşısında onun karşısına çıkıp Seferiye ile konuşacak.

Alparslan, Seferiye’yi ikna edebilecek mi? Alparslan bütün meselelerini halledip Ani Seferinin hareket emrini verecek ve Ani’ye yürüyecek. Diyojen, Alparslan’ı durdurmak için hamlelerini harekete geçirecek.

Leon ise bu mücadeleden mahrum kalmamak ve tekrar Kayzerin gözüne girebilmek için hapisten kaçmanın yollarını arayacak. Leon, Alparslan’ı durdurmak isteyecek fakat ne Diyojen ne de Leon Alparslan’ı durdurabilecektir. Alparslan gözünü diktiği Ani burçlarına Selçuklu sancağını asacak ve Ani, Türk’ün olacak.







