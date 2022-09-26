Alparslan Büyük Selçuklu Öke karakteri kimdir? Öke Hatun gerçekte kimdir, tarihte var mı?

Alparslan Büyük Selçuklu 2. yeni sezon 19 Eylül Pazartesi günü ekrana geldi. TRT 1 ekranlarından yayımlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna yeni isimleri dahil oldu. Bu isimler arasında Öke Hatun karekteri de yer aldı. Peki Alparslan Büyük Selçuklu Öke Hatun’u oynayan kim, Öke Hatun karekteri gerçekte kim?

Alparslan Büyük Selçuklu Öke Hatun karekteri

Alparslan Büyük Selçuklu Öke Hatun kimdir?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Öke Hatun karakteri tarihteki Türk Beyi İbrahim Yınal'ın eşi olarak bilinmektedir. İbrahim Yınal'ın babası Yusuf Yınal'dır. Selçuk Bey'in en büyük oğlu olan beylerden Mikail Bey öldüğü zaman Orta Asya'da yaygın olarak uygulanan gelenek doğrultusunda kardeşinin ölen karısı Yusuf ile evlendirilmiştir ve bu evlilik sonucunda İbrahim Yınal dünyaya gözlerini açmıştır.

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Dizide yer alan Öke Hatun karakteri kendini şu şekilde anlatmaktadır; "Alayların bağlanıp kurşunların düzüldüğü zaman, seher vakti geldiği zaman erim bir adım gerisinde ben duruyorum. İbrahim Yınal'ın gölgesinde titreyen o kalp bana ait. Onun üzerine gölge düşürecek olan da benim. Başbuğ hatunuyum. Gülüşüyle şenlenir, kahrıyla kinlenirim. Hakettiği tahtı alabilmesi için önümüzdeki tüm engelleri yok edebileceğime dair yeminim var. Ben İbrahim Yınal'ın hatunu Öke Hatun. Ömrümden alsınlar, erimin ömrüne eklesinler."

Alparslan Büyük Selçuklu Öke kimdir?

Öykü Gürman kimdir?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Öke Hatun karakterini canlandıran Öykü Gürman da seyirciler tarafından merakla araştırılıyor. Öykü Gürman 4 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açmıştır. 2007 senesinde kardeşi Öykü ve Berk isimli grup ile şarkı yapmış ancak 2010 senesinde yollarını ayırmışlardır.

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İlk olarak Youtube platformuna yükledikleri Evlerinin Önü Boyalı Direk şarkısı ile büyük bir izlenme sağlamış ve tanınmaya başlamışlardır. TRT1'de Boyalı Direk isimli bir müzik programında sunuculuk yapan iki kardeş 2010 senesinde gruplarını ayırmış ve yollarına ayrı ayrı olarak devam etmiştir. Oyunculuk kariyerine devam eden Öykü Gürman, Sen Anlat Karadeniz dizisinde Asiye karekterini oynamıştır. Gürman şimdilerde Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Öke Hatun karakterini canlandırmaktadır.

Öykü Gürman hangi dizilerde oynadı?

2004 Türkü Filmi Bölüm oyuncusu

2014 Panzehir Zeynep

2014 Urfalıyam Ezelden Ceylan

2015 Aşk Zamanı Leyla Korkmaz

2018-2019 Sen Anlat Karadeniz Asiye Kaleli

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2020 Gel Dese Aşk Sitare Pusat

2021 Bayram Şekeri Pınar

2022- Alparslan: Büyük Selçuklu Öke Hatun

2022 Bandırma Füze Kulübü Nurgül

ÖZGÜN Kayra Aleyna Zabcı Alparslan Büyük Selçuklu kadrosunda