NBA kariyerinde büyük başarılar yakalayan Alperen Şengün, gösterdiği performansla birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Basketbolseverler Alperen Şengün hakkında araştırmalarda bulunuyor.

25 Temmuz 2002 Giresun doğumlu olan Alperen Şengün ilk profesyonel sözleşmesini Bandırma Kırmızı’da imzaladı. Daha sonra Beşiktaş forması giyen Şengül, 2020-21 Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonunun en değerli oyuncusu seçildi ve ligde MVP seçilen en genç basketbolcu oldu. 2021 NBA Seçmeleri'nde 1. tur, 16. sıradan seçilen Şengün, en üst sıradan seçilen ikinci Türk basketbolcu oldu. 2.11 m boya sahip Alperen Şengün Pivot ve uzun forvet pozisyonlarında görev almaktadır.