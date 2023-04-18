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Alperen Şengün kimdir? NBA'de hangi takımda oynuyor?

NBA’de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, son zamanlardaki performansıyla dikkat çekiyor. Milli takımın genç oyuncusu, Chicago Bulls karşısında 25 sayı, 11 ribaund ve 6 asist yaptı. Bu performansla Şengün, bu sezonki 10. double-double'ına imza attı. Şengün, bu sezon 6. kez bir maçta 20 ve üzeri sayı kaydetti. Basketbola memleketi Giresun'da başlayan Alperen Şengün NBA’de başarılı bir grafik çizmeye devam ediyor. Peki Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında? İşte soruların cevapları.

11:22 . 18/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Alperen Şengün kimdir?

Alperen Şengün kimdir?

NBA kariyerinde büyük başarılar yakalayan Alperen Şengün, gösterdiği performansla birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Basketbolseverler Alperen Şengün hakkında araştırmalarda bulunuyor.

ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

25 Temmuz 2002 Giresun doğumlu olan Alperen Şengün ilk profesyonel sözleşmesini Bandırma Kırmızı’da imzaladı. Daha sonra Beşiktaş forması giyen Şengül, 2020-21 Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonunun en değerli oyuncusu seçildi ve ligde MVP seçilen en genç basketbolcu oldu. 2021 NBA Seçmeleri'nde 1. tur, 16. sıradan seçilen Şengün, en üst sıradan seçilen ikinci Türk basketbolcu oldu. 2.11 m boya sahip Alperen Şengün Pivot ve uzun forvet pozisyonlarında görev almaktadır.

KARİYER PERFORMANSI

2018-2019 yılında Bandırma’ya transfer olan Şengün, 29 maçta 10.8 sayı, 6.8 ribaund ve 1.2 asist ortalaması yakaladı.

2020-2021 sezonunda ise Beşiktaş’la 3 yıllık bir sözleşme yapan Şengün başarısını burada da sürdürünce NBA takımlarının dikkatini çekti.

2021 NBA seçmelerinde Houston Rockets tarafından 1. turda 16. sıradan seçilen Şengün kısa sürede uyum sağlayarak büyük beğeni topladı.

Giresun doğumlu Alperen 2021 yılında ise Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde en değerli oyuncu olmuştu.


#Alperen Şengün
#NBA
#Milli Takım
#Giresun
#basketbol
#Houston Rockets
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