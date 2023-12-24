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37 sayıyla kariyer rekoru geldi: Alperen Şengün Pelicans’ı tek başına yıktı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 37 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Houston Rockets, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 106-104 mağlup etti. Alperen, bu sezon üst üste ikinci, toplamda ise 9. kez "double-double" yaptı. Rockets'ta Jabari Smith 26, Fred VanVleet 10 sayılık katkı sağladı. New Orleans Pelicans - Houston Rockets maç özetini izlemek ve NBA’de gecenin toplu sonuçlarına bakmak için haberimize bakabilirsiniz.

11:33 - 24/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 37 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Houston Rockets, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 106-104 mağlup etti.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 37 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Houston Rockets, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 106-104 mağlup etti.

NBA'de normal sezona 13 maçla devam edildi. Alperen'in 37 sayı, 11 ribaunt ve 6 asistle oynadığı karşılaşmada Pelicans'ı yenen Rockets, sezonun 15. galibiyetine ulaştı. Pelicans'ta Zion Williamson'ın 28 sayı, 8 ribaunt ve 4 asist, Brandon Ingram'ın ise 19 sayı, 3 ribaunt ve 5 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi. New Orleans Pelicans - Houston Rockets maç özeti haberimizde.

NEW ORLEANS PELİCANS - HOUSTON ROCKETS MAÇ ÖZETİ

NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI

New York Knicks-Milwaukee Bucks: 111-130

Los Angeles Clippers-Boston Celtics: 108-145

New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 104-106

Indiana Pacers-Orlando Magic: 110-117

Charlotte Hornets-Denver Nuggets: 95-102

Toronto Raptors-Utah Jazz: 119-126

Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies: 119-125

Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 126-115

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 120-129

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 95-109

Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 126-106

Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 144-119

Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 98-110



#Alperen Şengün
#NBA
#Houston Rockets
#New Orleans Pelicans
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