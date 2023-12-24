NBA'de normal sezona 13 maçla devam edildi. Alperen'in 37 sayı, 11 ribaunt ve 6 asistle oynadığı karşılaşmada Pelicans'ı yenen Rockets, sezonun 15. galibiyetine ulaştı. Pelicans'ta Zion Williamson'ın 28 sayı, 8 ribaunt ve 4 asist, Brandon Ingram'ın ise 19 sayı, 3 ribaunt ve 5 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi. New Orleans Pelicans - Houston Rockets maç özeti haberimizde.
NEW ORLEANS PELİCANS - HOUSTON ROCKETS MAÇ ÖZETİ
NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI
New York Knicks-Milwaukee Bucks: 111-130
Los Angeles Clippers-Boston Celtics: 108-145
New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 104-106
Indiana Pacers-Orlando Magic: 110-117
Charlotte Hornets-Denver Nuggets: 95-102
Toronto Raptors-Utah Jazz: 119-126
Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies: 119-125
Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 126-115
Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 120-129
Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 95-109
Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 126-106
Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 144-119
Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 98-110