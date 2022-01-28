Altın yükselecek mi, düşecek mi? Gram altın, çeyrek altın güncel fiyatlarında son durum

FED faiz kararının açıklanmasıyla birlikte düşmeye başlayan altın fiyatlarında düşüş 28 Ocak Cuma günü de devam ediyor. Haftanın son iş gününde yatırım yapmak isteyen vatandaşların gündeminde güncel altın fiyatlarındaki son durum var. Peki, altın fiyatlarındaki düşüş devam edecek mi? Altın takrar yükselir mi? İşte tahminler...

ALTIN DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Fed’in faiz kararını sonrasında Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten çarpıcı bir değerlendirme geldi. Sosyal medyada dolar uçacak, sert yükselecek diye manipülasyonlar başladığını. Sosyal medyadaki bu paylaşımlara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen İslam Memiş, Şubat ayında kurdaki düşüş beklentisini sürdürdüğünü açıkladı.

İslam Memiş'in konuşmasının satır başları şu şekilde;

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"Yaklaşık bir aydır Merkez Bankası'nın faiz kararına ve devamında 26 ocak tarihinde Fed'in faiz kararına dikkat çektim. Bu süreçler TCMB'nın faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini ve bunun döviz kurlarında bir yükselişe neden olmayacağını o yüzden korku ve panikle birikimlerimize yön vermememiz gerektiğini ifade etmiştim.

Merkez Bankası'nın ve Fed'in faiz kararı öncesi sosyal medyada dolar uçacak, sert yükselecek diye manipülasyonlar başladı. Sosyal medyadaki bu paylaşımlara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen İslam Memiş, Şubat ayında kurdaki düşüş beklentisini sürdürdüğünü açıkladı.

"Fed'in zaten faizleri artırmayacağı bekleniyordu, burada bir sürpriz yok. Ancak Fed'in Mart ayında bir faiz artırım süreci, özellikle doları uluslararası piyasalarda bir değer artışına neden oldu ama bir de sosyal medyada dolar uçacak diyenlere karşı lütfen sakin olun. Dolarda düşüş öngörümüz devam ediyor. Bizim sepetimizde dövizimiz var, altınımız var, gümüşümüz var ve TL'miz var.

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Dolayısıyla bizim sepetimizde bu varlıklar olduğu için düşese de yükselse de bizim umurumuzda değil. Biz bir aydır sepet yaptık düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirdik. Bu sepet yapmamızın gayesi neydi; Türkiye'de finansal okur-yazarlılığı artırmak. Türkiye'de hiç bir yatırımcının tek bir enstrümana bağlı olarak aylarca beklemesini önlemek. Bir yatırımcıdan döviz alıp aylarca yükseldiği zaman düştüğü zaman panik alımları panik satışları yapmasının önüne geçmek için sepet yaptık. İnsanların çeşitliliği ve alığını artırmak için sepet yaptık."

"Eğer uzun vadeli bir yatırımcı olmadıysa parasını tek bir enstrümana bağlamışsa, sert düşüşlerde panik olup ters pozisyon alıyorlar, sert yükselişlerde daha fazla terse düşmeye devam ediyorlar. Biz Türkiye'de insanları ters köşe yapmamak için sepet alışkanlığını söylüyoruz. Sepet yapmak hep vardı, bu yeni bir şey değil ama insanlar bunu uygulamıyordu. Sepet yapan şanslıdır, Sepet yapan huzurlu bir uyku, rahat bir nefes, iyi bir yatırımcı alışkanlığını kazanmış olur. Sepet yaparak uykularınızın kaçmasını önüne geçersiniz. 24 saat televizyon ve telefon ekranında fiyatları yükseldi mi düştü mü diye ne olacak soruları atarsınız kafanızdan ve fiyatlar ne olursa olsun kazanan ben olacağım diyeceksiniz. "

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28 OCAK CUMA ALTIN FİYATLARI

Amerikan Merkez Bankası faiz kararının ardından altın fiyatları aşağı yönlü hareket etmeye başladı. 28 Ocak Cuma günü saat 17:58 itibarıyla gram altın 787,12 liradan 1.276,32 liradan işlem gördü.

GRAM ALTIN FİYATI

781,47

787,12

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

780,08

780,22

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.791,18

1.791,48

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.248,72

1.276,32

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

4.992,48

5.087,03

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YARIM ALTIN FİYATI

2.488,44

2.551,32