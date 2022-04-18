​Altın fiyatları 2022: Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 18 Nisan altın fiyatları

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş altın fiyatlarını her geçen gün değişime zorluyor. Son zamanlarsa en çok merak edilen ve takip edilen konuların başında altın fiyatları yer alıyor. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, ne kadar? 2022 altın fiyatları haberimizde...

1 Gram altın ne kadar?

Gram altın bugün 933,46 liradan alınıyor ve 933,58 liradan satılıyor.

Çeyrek altın en kadar?

Çeyrek altın bugün 1.514,00 liradan alınıyor, 1.533,00 liradan satılıyor.

Altın fiyatları 2022

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın bugün 3.027,00 liradan alınıyor, 3.068,00 liradan satılıyor.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını 6.043,00 liradan alınıyor, 6.110,00 liradan satılıyor.

Altın fiyatları 2022

Gram altının ons fiyatı 6 gündür gerçekleştirdiği aralıksız yükselişine Perşembe ara verirken; haftanın son işlem gününe 1973 dolar seviyesinden başladı. Rusya-Ukrayna savaşına yönelik haber akışları ve majör Merkez Bankalarının sıkılaşma politikasına yönelik mesajları Piyasalar üzerinde etkili olmayı sürdürdü.

Ons altın cuma günü içerisinde en yüksek 1974 doları; en düşük ise 1972 dolar seviyesini görürken; öğle saatlerinde 0,01 oranında düşüşle 1973 dolardan işlem gördü.

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Gram altının fiyatı, Cuma gününe hafif yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 929,42 lira seviyesini, en düşük ise 925,71 lira seviyesini gördü.